MŠMT: Přesný počet uprchlíků ve školách bude znám v první polovině listopadu

Praha - Přesný počet válečných utečenců z Ukrajiny, kteří chodí do škol v Česku, se podle ministerstva školství (MŠMT) vyjasní v první polovině listopadu. V pondělí jich v evidenci škol bylo 67.319 včetně dětí, které ve skutečnosti školy nenavštěvují. O tom, kolik Ukrajinců se do výuky zapojilo, budou mít školy jasno zhruba v polovině října. Ministerstvo školství o tom dnes informovalo na svém webu. V současnosti podle něj ve školách pracuje také asi 1520 ukrajinských zaměstnanců.

"Průběžná data ze škol – ve všech stupních je k včerejšímu dni (pondělí 19. září) 67.316 ukrajinských dětí. Tento počet zatím zahrnuje i ty, kteří již školy navštěvovat přestali (cca 10.000), ale stále jim 'držíme místo'. Přesná data bude mít MŠMT v polovině listopadu," uvedl ministr školství Vladimír Balaš na twitteru.

Podle úřadu nastoupilo do českých škol už v minulém školním roce 39.380 ukrajinských uprchlíků. V novém školním roce jich školy přijaly dalších 27.936. Nejvíc, a to 52.107 dětí z Ukrajiny, registrují základní školy. V mateřských školách je jich zapsáno 10.439, ve středních 4523, na konzervatořích 131 a ve vyšších odborných školách 116.

O tom, zda se do výuky zapojí ještě i děti, které se jí v současnosti neúčastní, budou mít školy podle ministerstva jasno zhruba v polovině října. "Přesnější informace o skutečném počtu ukrajinských žáků v českých školách tak poskytnou až výsledky standardního sběru dat ze zahajovacích výkazů k novému školnímu roku, které budou k dispozici v první polovině listopadu," uvedl úřad.

Současná data podle ministerstva kromě jiného ukazují, že ve školách pracovalo k 19. září 1520 Ukrajinců. Z toho bylo 351 učitelů, 305 dalších pedagogických pracovníků a 864 nepedagogů. "Nejvíc takových zaměstnanců evidují školy v Praze (369) a Středočeském kraji (288)," sdělil úřad.

Zvláštní zákon s opatřeními pro uprchlíky stanoví, že v případě absence po dobu 20 dnů bez omluvení může být Ukrajinec ze školy vyloučen. Má pak ještě 15 dnů na zareagování na výzvu. Toto ustanovení zdůvodnilo ministerstvo při schvalování zákona v minulém školním roce tím, že se běženci často stěhují, aniž to škole oznámili, a blokují tak místa jiným uchazečům.

Při zahájení školního roku 1. září Balaš uvedl, že podle odhadu ministerstva nastoupilo do škol v České republice 57.000 až 60.000 dětí z Ukrajiny. Řekl, že očekával vyšší počet středoškoláků. Řada dětí ve věku 17 let se podle něj na střední školy v ČR nepřihlásila, protože chtějí dokončit školní docházku na Ukrajině. Problém pro ně představuje i jazyková bariéra, protože uprchlíci zatím neumějí dobře česky. Ministr poukázal i na to, že na některých místech v republice je momentálně středních škol nedostatek.

Počet dětí ukrajinských uprchlíků v českých školách k 19. září 2022:

Přijato 2021/2022 Z toho již nenavštěvující Přijato 2022/2023 Celkem přijato Bez již nenavštěvujících MŠ 5164 1256 5275 10.439 9183 ZŠ 32.541 8422 19.566 52.107 43.685 SŠ 1569 388 2954 4523 4135 Konzervatoře 71 13 60 131 118 VOŠ 35 7 81 116 109

Zdroj: MŠMT