MŠMT: Přednostní očkování dostanou i akademici VŠ či nepedagogové

Praha - Přednost při očkování proti covidu-19 by měli dostat kromě pedagogů z regionálního školství i akademičtí pracovníci vysokých škol. Zařazeni mají být do prioritní skupiny 1B, tedy hned po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Upřednostněni by při očkování měli být také nepedagogičtí pracovníci ve školství nebo zaměstnanci výchovných zařízení, jako jsou dětské domovy a diagnostické ústavy. Na dotaz ČTK to řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Metodiku očkování má dnes odpoledne projednat vláda.

"Ministerstvo zdravotnictví v očkovací strategii zohlednilo všechny připomínky ministerstva školství, za což mu patří velký dík. Prioritizace pracovníků ve školství se týká nejen pedagogických pracovníků, ale i těch nepedagogických," uvedla. Půjde podle ní o pracovníky mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol, včetně škol speciálních a konzervatoří. "Dále jde o zaměstnance diagnostických ústavů, dětských domovů i dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče," vyjmenovala.

Do strategie očkování se podle ní podařilo zařadit i akademické pracovníky vysokých škol, kteří v ní dříve chyběli. Česká konference rektorů se proto na začátku ledna obrátila na vládu, aby v zájmu co nejrychlejšího obnovení běžné výuky zvážila upřednostnění akademiků při očkování ve stejné skupině s ostatními pedagogy.

Učitelé i nepedagogové ve školství budou podle Lednové zařazeni do prioritní skupiny s označením 1B. Má jít o druhou prioritní skupinu po té, do které spadají například zdravotníci a nejstarší lidé, řekla. Dosud se počítalo s tím, že stejnou prioritu jako učitelé budou mít třeba policisté, vojáci či vláda. "Kdy by tyto skupiny měly být oočkovány, to závisí z velké části na tom, jak budou do České republiky vakcíny dorážet," doplnila mluvčí. Tyto informace podle ní bude poskytovat spíš ministerstvo zdravotnictví.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že v Česku bylo podle odhadů zatím proti covidu-19 naočkováno 70.000 až 75.000 osob. Oficiálně nahlášeno z očkovacích center bylo 61.474 lidí. Očkovací látky od firmy Pfizer, která se do Česka dodává od 26. prosince, dorazilo přes 169.000 dávek, z nich 71.000 toto úterý. Skupinu s nejvyšší prioritou, kde jsou kromě zdravotníků také lidé nad 80 let, tvoří podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) 700.000 lidí. Až bude dost vakcíny, mělo by se podle něj očkovat až 100.000 lidí denně. Nyní Česko ve srovnání na 100.000 obyvatel očkuje méně než Německo (0,57) a Polsko (0,50) a více než Slovensko (0,36) a Rakousko (0,06).

V ČR je podle statistik ministerstva školství zhruba 11.000 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol či konzervatoří, ve kterých pracuje kolem 170.000 učitelů. Akademických pracovníků vysokých škol bylo loni zhruba 26.000.