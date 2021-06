MŠMT poskytne 16 milionů Kč na pobyty učňů ke stmelení kolektivů

Praha - Ministerstvo školství poskytne středním školám, které poskytují vzdělávání bez maturity, po zahájení nového školního roku 16 milionů korun na třídenní pobytové programy pro žáky prvních a druhých ročníků. Chce tak podpořit znovunavázání vztahů mezi studenty i jejich vzdělávání po ukončení distanční výuky, která se přerušovaně konala od března loňského roku. Peníze půjdou z dotačního programu Spolu po COVIDu, školy o ně budou moct žádat nejpozději od 22. června do 16. července. Dostat by je měly hned po letních prázdninách. ČTK dnes o tom informovala mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

"Touto výzvou chceme podpořit hlavně prevenci rizikového chování a občanské vzdělávání mladých lidí. Aktivity je možné zaměřit na úspěšné znovunavázaní sociálních vazeb nebo posilování zdravých životních návyků a postojů," uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). "U pedagogických pracovníků chceme podpořit zájem o zařazování společenských a globálních témat do výuky, aplikování metod podporujících aktivní přístup žáků k těmto tématům, ale také zájem o spolupráci se subjekty poskytujícími příslušnou programovou a metodickou podporu,“ doplnil.

Dotační program je určený pro školy, které nabízí střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu nebo obory s výučním listem. Třídenní pobyt se bude moct konat pro nejméně 12 přihlášených žáků a dva pedagogy dané školy. Akce včetně dopravy, ubytování na dvě noci a stravy bude pro účastníky zdarma. Pobyty by se měly uskutečnit mezi 1. zářím a 31. prosincem.

Program pobytu má počítat s alespoň 16 hodinami řízených aktivit pro žáky, z nichž minimálně čtyři by se měly věnovat takzvanému globálnímu rozvojovému vzdělávání a nejméně tři podpoře učitelů. Jako globální rozvojové vzdělávání označil úřad výchovu k dobrovolnictví a odpovědnosti za komunitu, k vzájemnému respektu a porozumění principům demokracie. Školy budou moct žádat o peníze na minimálně dva pobytové programy. Každý žák se však bude moct zúčastnit pobytu pouze jednou. Minimální požadovaná výše dotace může činit 100.000 korun, maximální jeden milion. Ministerstvo odešle školám peníze do 30. září.

Úřad již naplánoval i další podporu doučování. V létě se mají konat takzvané doučovací kempy zaměřené na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a na podporu duševního zdraví u dětí ze základních škol. O dotace v celkové výši kolem 260 milionů korun na to podle úřadu požádalo zhruba 400 různých organizací či škol. Přibližně 250 milionů korun by pak mělo jít na vyrovnávací aktivity v základních i středních školách do konce tohoto kalendářního roku. Na podzimní doučování plynule naváže od začátku roku 2022 do konce školního roku 2022/2023 program doučování a podpory škol z Národního plánu obnovy s částkou tří miliard korun, dodala Lednová.