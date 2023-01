MŠMT podle organizace EDUin asi nedodrží termíny pro zavedení změn ve vzdělávání

Praha - Ministerstvo školství podle neziskové organizace EDUin zřejmě nedodrží slíbený harmonogram pro zavedení změn ve vzdělávacích plánech pro základní školy. V případě, že se úřad avizovaných termínů bude držet, zavedou se změny bez dostatečné přípravy škol, a tedy nekvalitně. EDUin na to upozornil v tiskové zprávě. Skluz ve schvalování koncepce úprav v učivu s sebou podle organizace nese zbytečné plýtvání peněz a času. Předseda panelu odborníků Jan Jiterský ČTK sdělil, že odborníci budou koncepci dopracovávat do středy. Podle původních plánů o ní mělo ministerstvo rozhodnout do konce loňského července. Reakci úřadu ČTK zjišťuje.

Koncepci pro změny v takzvaném rámcovém vzdělávacím programu (RVP) začali experti na ministerstvu připravovat v září 2021. V polovině loňského roku návrh předali tehdejšímu ministru školství Petru Gazdíkovi (STAN). Dokument, podle něhož se má učivo upravovat, vedení úřadu v čele s ministrem Vladimírem Balašem (STAN) dosud neschválilo. Ministerstvo přitom počítá s tím, že nový vzdělávací program bude pro žáky v prvním a šestém ročníku povinný od září 2025 a ve všech třídách se podle něj bude učit od září 2029. První školy by mohly výuku upravit od září 2024.

"Při bližším pohledu na veřejně deklarované termíny je zřejmé, že plánované aktivity jak v rámci tvorby rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tak při jeho implementaci do škol buď vůbec nelze reálně stihnout, nebo – pokud budeme trvat na stanovených harmonogramech – nebudou provedeny kvalitně a vynaložené peníze tak promrháme," upozornil dnes EDUin.

Tvorba změn v učivu bude podle analytičky EDUin Lucie Slejškové trvat "rozhodně víc než pár měsíců". Poukázala na to, že do ní chce ministerstvo zapojit i veřejnost. "V tom případě je nutné posunout termíny zahájení výuky na školách, a ještě před tím, než se začne podle nového RVP učit, doručit na školy patřičnou podporu," řekla.

Odborníci budou koncepci revize dopracovávat do středy, řekl dnes ČTK expertního panelu Jan Jiterský. Mluvčí ministerstva Aneta Lednová již dříve ČTK řekla, že vedení úřadu vzalo dokument na vědomí v listopadu 2022 s tím, že skupina expertů bude ještě několik bodů projednávat.

Jiterský dnes uvedl, že se členové skupiny shodli na tom, že koncepce nebude učivo dělit na takzvané jádrové a rozšiřující. Dříve zvažované rozdělení látky kritizovaly některé vzdělávací organizace. Například podle organizace EDUin hrozilo mimo jiné prohloubení nerovností mezi žáky. Naopak zastánci rozdělení uváděli, že by to přispělo k individualizaci výuky a posílení podpory nadaných žáků. "Obavy z rozdělování žáků byly silné, přestože návrh k tomu neměl směřovat a nebyl tak zamýšlen. V koncepci tak bude definován pouze společný základ pro všechny žáky," řekl Jiterský.

Úpravy v učivu jednotlivých předmětů má připravit Národní pedagogický institut. První podoba upraveného RVP by měla být hotová v polovině tohoto roku, finální na podzim, sdělil ČTK dříve Kamil Ubr z NPI.