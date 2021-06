MŠMT: Po 30. červnu si školy zbytek testů na covid nechají případně na září

Praha - Antigenní testování na covid-19 ve školách skončí k 30. červnu. Případný zbytek testů si pak školy zatím nechají pro možné použití v příštím školním roce. V úterý do krajů začala distribuce další dodávky antigenních testů Sejoy na období od 14. června do konce tohoto školního roku. Vyplývá to z informací ministerstva školství k provozu škol. Jaká protikoronavirová opatření budou platit od září, zatím není jasné.

Povinné testování na covid-19 začalo ve školách 12. dubna. Stát jim zajistil antigenní testy. Nejprve obdržely 2,6 milionů testů od společnosti Lepu a pět milionů testů Singclean. Na konci dubna Státní správa hmotných rezerv (SSHR) zrušila tendr na další testy, protože nikdo ze zájemců nesplnil zadávací podmínky. V opakované soutěži na začátku května vyhrála firma Targo Promotion s testy Sejoy, znovu uspěla i na konci května. Nejprve dodala do škol 5,6 milionu testů, cena za kus byla 27,49 Kč za kus. Další dodávka 4,7 milionu testů měla být s cenou na 26,68 Kč za kus. Pokud se školy rozhodly přejít na PCR testování, proplatí jim stát zpětně 200 korun za test. Většina škol zůstala u testů antigenních.

Poslední distribuce testů pro školy v tomto školním roce začala podle ministerstva v úterý. Má být na pokrytí potřeby testování od 14. června. K 30. červnu podle úřadu testování ve školách skončí. "Zásoby testů přesahující potřeby škol a školských zařízení pro testování do tohoto data budou prozatím ponechány jednotlivým subjektům pro případné použití ve školním roce 2021/22," informovalo ministerstvo. Pokud by škole naopak zásoba testů do konce školního roku nestačila, může do 25. června využít rezervy z krajského pracoviště Národního pedagogického institutu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již uvedl, že počítá s povinným testováním žáků a studentů opět po návratu z letních prázdnin. Podle něj je tam potenciální riziko šíření epidemie koronaviru. Chtěl by klást větší důraz na PCR testování, které je sice dražší, ale podle odborníků přesnější než antigenní testování. Na výsledky PCR testů se čeká obvykle do druhého dne, protože se vyhodnocují v laboratoři. Antigenní test ukáže výsledek na místě. Jak přesně by měly podmínky pro školy po zahájení školního roku vypadat, zatím ministerstvo zdravotnictví neupřesnilo. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) doufá, že se vše vyjasní do konce června.

Z informací ministerstva také plyne, že v tělocvičnách může od úterý nově sportovat až 30 lidí bez ohledu na velikost prostoru. Předtím od 24. května mohlo uvnitř cvičit maximálně 30 lidí za podmínky, že na jednoho připadalo aspoň 15 metrů čtverečných. Venku už žádné omezení pro tělocvik není.

Ve střediscích volného času se zvýšil limit osob na z 50 na 200 uvnitř a ze sta na 500 venku. Děti se budou prokazovat negativním testem na covid-19 jednou za sedm dní, stačit bude čestné prohlášení rodičů o testování ve škole. Dál platí, že pro skupiny do deseti dětí není test nutný.