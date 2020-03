MŠMT: Plat učitelů se loni zvedl o 14,9 procenta na 40.111 Kč

Praha - Průměrný plat učitelů v loňském roce vzrostl na 40.111 korun. V meziročním srovnání si vyučující polepšili o 14,9 procenta, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Proti roku 2017 jim hrubá částka na výplatních částkách stoupla o zhruba 27 procent. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytlo ministerstvo školství. Průměrná mzda v Česku stoupla loni podle údajů Českého statistického úřadu meziročně o 7,1 procenta na 34.125 korun měsíčně.

Průměrný plat nepedagogických pracovníků ve školství činil loni 21.786 korun. Proti roku 2018 se zvedl o 11,6 procenta. Ve srovnání s rokem 2017 byly loni platy nepedagogů ve školách vyšší o přibližně 24,4 procenta. Statistiky nárůstu platů v různých typech škol ministerstvo zatím nezveřejnilo.

Vláda ve svém programové prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být kolem 47.322 korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) již dříve uvedl, že by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně alespoň 45.000 korun. Nepedagogičtí zaměstnanci by měli mít v průměru přibližně 26.000 korun.

Rozpočet na platy vyučujících se v loňském roce zvedl o 15 procent, z toho o deset v tarifech a zbytek šel na odměny a příplatky. O deset procent pak vzrostl objem peněz na výdělky nepedagogů, jako jsou například školníci, uklízečky, kuchařky nebo hospodářky. Šest procent navíc pro ně mířilo do tarifů, zbytek na odměny.

Platy se zvedly znovu od letošního ledna. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o deset procent. Základ výdělků učitelů se navýšil o osm procent a zbytek peněz by měl jít do nadtarifní části. Přibližně o deset procent by letos měly narůst opět i příjmy nepedagogů. Údaje o výši průměrných platů za letošní první čtvrtletí ministerstvo ale zatím nemá.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu přibližně 214 miliardy korun. S krácením peněz kvůli opatřením proti koronaviru podle mluvčí Anety Lednové v současnosti nepočítá.