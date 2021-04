MŠMT: Plat učitelů loni stoupl o 10,2 procenta na 44.202 Kč

Praha - Průměrný hrubý plat učitelů loni vzrostl na 44.202 korun. V meziročním srovnání si polepšili o 10,2 procenta, což je pomalejší tempo růstu než v předchozím roce. Proti roku 2017 jim nicméně hrubá částka na výplatních částkách stoupla o 40,1 procenta. Vyplývá to z informací, které dnes na dotaz ČTK poskytlo ministerstvo školství (MŠMT). Průměrná mzda v Česku stoupla loni podle údajů Českého statistického úřadu meziročně o 4,4 procenta na 35.611 korun měsíčně.

Průměrný plat nepedagogických pracovníků ve školství činil loni 24.625 korun. Proti předchozímu roku se zvedl o 13 procent. To je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Ve srovnání s rokem 2017 byly loni platy nepedagogů ve školách vyšší o přibližně 40,6 procenta.

Nejnižší platy pobírali minulý rok učitelé v mateřských školách s měsíčním průměrem 36.778 korun. Příjem jejich kolegů v základních, středních a vyšších odborných školách přesahoval 45.000 korun měsíčně. Nejvíce vydělávali pedagogové ve vyšších odborných školách, kde jejich průměrný plat loni dosáhl 48.469 korun. Výdělky učitelů v základních školách činil průměrně 46.267 korun a ve středních školách o 1360 korun více.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do letošního roku na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být v průměru kolem 47.000 korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve uvedl, že by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně alespoň 45.000 korun. Nepedagogičtí zaměstnanci by měli mít průměrný plat přibližně 26.000 korun.

Rozpočet na platy vyučujících se loni zvedl meziročně o deset procent. Základ výdělků učitelů se navýšil o osm procent a zbytek peněz měl jít do nadtarifní části. Přibližně o deset procent měly narůst opět i příjmy nepedagogů. V regionálním školství loni podle ministerstva pracovalo zhruba 269.200 lidí, na jejichž platy šlo ze státního rozpočtu 119,1 miliardy korun. Jen učitelů bylo 145.800 a suma peněz na jejich výdělky činila 77,1 miliardy korun.

Od letošního ledna se platy ve školství znovu zvedly. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o devět procent. Tarify učitelů se zvýšily o čtyři procenta, asi čtvrtina peněz by podle ministerstva měla jít na specializační či třídnické příplatky a zbytek na odměny. Platy nepedagogických pracovníků ve veřejných školách se mají navýšit o čtyři procenta. Resort letos hospodaří s přibližně 239,7 miliardy korun, což je zhruba o 14 miliard víc než loni.

Hrubé platy ve školství v posledních letech:

Roky Průměrný plat učitelů Meziroční změna Průměrný plat nepedagogů Meziroční změna 2015 27.809 Kč 2,6 % 15.188 Kč 2,2 % 2016 29.381 Kč 5,7 % 15.952 Kč 5,0 % 2017 31.548 Kč 7,4 % 17.509 Kč 9,8 % 2018 34.913 Kč 10,7 % 19.516 Kč 11,5 % 2019 40.111 Kč 14,9 % 21.786 Kč 11,6 % 2020 44.202 Kč 10,2 % 24.625 Kč 13 %

Zdroj: MŠMT