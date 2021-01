MŠMT: O další výuce se rozhodne asi v pondělí podle epidemie

Praha - O návratu některých žáků do škol by se mohlo rozhodnout začátkem příštího týdne. Záležet to bude na vývoji epidemické situace zhruba do pondělí 18. ledna. Na dotaz ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová. Prioritou je podle ní zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již dříve řekl, že k nějaké formě prezenční výuky by se tito žáci mohli vrátit nejdříve od 25. ledna.

"MŠMT ve věci postupného návratu žáků do škol s ministerstvem zdravotnictví intenzivně komunikuje, nicméně ministr zdravotnictví Jan Blatný před týdnem konstatoval, že je potřeba vyčkat na vývoj epidemiologické situace, a to zhruba do pondělí 18. ledna. Jak jsme řekli již dříve, prioritou našeho ministerstva je co nejrychlejší návrat všech žáků a studentů do škol, především pak závěrečných ročníků základních a středních škol," uvedla Lednová.

Většina žáků a studentů má od začátku nového roku kvůli zhoršení epidemie opět výuku na dálku. Otevřené zůstaly jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Blatný dnes řekl, že zmírnění protiepidemických opatření se v příštím týdnu očekávat nedá, protože je třeba uvolnit místa v nemocnicích. Vláda se má v pondělí na svém jednání zabývat mimo jiné dalším prodloužením nouzového stavu po 22. lednu či dílčími úpravami pátého stupně protiepidemického systému PES. Mohlo by se to týkat například sortimentu v obchodech.

Ve čtvrtek byl počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku skoro o polovinu nižší než před týdnem, a to 8032. Poklesl i podíl případů nákazy na počtu provedených testů na 28,3 procenta a ubylo lidí hospitalizovaných kvůli covidu-19 v nemocnici. Index rizika nákazy, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, se drží třetím dnem na čtvrtém stupni. Oficiálně zatím v zemi platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti.