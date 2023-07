MŠMT navrhne, aby mohli žáci elektronicky podávat tři přihlášky na SŠ

Praha - Ministerstvo školství (MŠMT) bude navrhovat, aby mohli zájemci o studium na střední škole podávat tři přihlášky elektronickou cestou. Přitom budou školáci sami stanovovat pořadí přihlášek na obory a školy, kde by chtěli studovat nejvíc. Návrhy novely školského zákona a vyhlášky, která upravuje přihlašování na střední školy, plánuje resort předložit na začátku září. Na dotazy ČTK to řekly mluvčí MŠMT Aneta Lednová a ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství Tereza Fojtová. Nyní mohou školáci podávat v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky, a to papírovou formou.

"Počítá se s tím, že uchazeči budou mít možnost podat až tři přihlášky, na kterých budou prioritizovat volbu školy nebo oborů, a budou moci podávat přihlášku elektronicky. Počet přihlášek byl stanoven tak, aby se zvýšilo procento uchazečů přijatých již po prvním kole přijímacího řízení a zároveň školy zvládly navýšení počtu přihlášek z hlediska personálních a prostorových kapacit," uvedla Lednová.

Digitalizovaná forma přijímacího řízení na střední školy by mohla fungovat od roku 2024. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) si digitalizaci přijímacího řízení na střední školy vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Současný systém, který podle něj patří do minulého století, označil za neudržitelný, protože způsoboval zbytečnou paniku dětí i rodičů a neúměrně zatěžoval i školy.

Program, který je k tomu potřebný, připravuje státní organizace Cermat. Nyní hledá dodavatele systému pro elektronické přihlášky. Měl by umožňovat, aby si žáci v prvním kole přijímacích zkoušek volili školy, na které se chtějí dostat. Škola uvedená na prvním místě by měla být tou, na které chce žák studovat nejvíce. Po absolvování přijímacích zkoušek by nový program výsledky zpracoval a dítěti z jeho seznamu škol určil zařízení, kde mu body stačí pro přijetí, popsal dříve Krejčí.

Zda bude změna od jara příštího roku možná, záleží zejména na změně legislativy. Na potřebě změny přijímacího řízení se shodují politici i odborníci. Po přijímacím řízení v roce 2024 se podle Fojtové bude zjišťovat, zda nové nastavení vyhovuje žákům a školám. V budoucnu by se počet přihlášek, které může uchazeč podat, mohl dále měnit, řekla. Dříve se zvažovalo pět přihlášek, Bekův předchůdce Vladimír Balaš (STAN) mluvil o deseti.

Nyní školáci na vybrané střední školy posílají dvě přihlášky v papírové podobě. Po přijímacích zkouškách a rozhodnutí o přijetí následuje podávání zápisových lístků, které děti nebo jejich rodiče nosí do vybrané střední školy. Po oznámení výsledků prvního kola přijímacího řízení se mohou neúspěšní uchazeči odvolávat a hlásit se do dalších kol přijímacích zkoušek. Ta vypisují střední školy, které po prvním kole nenaplnily své kapacity.