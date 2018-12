Praha - Ministerstvo školství navrhlo do národního investičního plánu vlády projekty za desítky miliard korun. Mohly by jít například na investice základních či vysokých škol nebo na opravy sportovišť. Na dotaz ČTK to uvedlo tiskové oddělení úřadu. Podle něj se nicméně nyní nedá říct, nakolik se resort školství do plánu bude moct zapojit, jelikož investice bude řídit ministerstvo pro místní rozvoj.

Národní investiční plán tento týden představil premiér Andrej Babiš (ANO). Celkově by měl zahrnovat přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030.

"Do národního investičního plánu navrhlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zařadit programy a projekty za desítky miliard Kč. Jedná se zejména o projekty veřejných vysokých škol, projekty rozvoje kapacit základního vzdělávání nebo projekty rozvoje sportovní a volnočasové infrastruktury," napsalo ČTK tiskové oddělení úřadu.

Kabinet podle Babiše sestaví Radu vlády pro veřejné investování a při ministerstvu pro místní rozvoj vytvoří státní expertizu, která bude odpovědná za koordinaci přípravy projektů. "V tuto chvíli proto nelze předjímat, jak bude kapitola ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do realizace plánu zapojena," uvedlo ministerstvo školství.

Podle Babiše provedlo ministerstvo pro místní rozvoj rozsáhlý sběr dat, ve kterém oslovilo nejen všechny resorty, ale i obce, města a kraje. Výsledkem je mapa investičních preferencí, která se nyní bude konfrontovat s kapitálovými možnostmi ČR, řekl.

Období 2019 až 2030 chce vláda rozdělit na dvě části. V té první do roku 2022 zahrnula do programu projekty za 1,226 bilionu korun. Podle analytiků se veřejné investice v ČR dlouhodobě zanedbávaly, a to zejména v investicích do dopravní infrastruktury. Největší podíl investic ze všech resortů a orgánů by proto mohl jít ministerstvu dopravy. To vládě předložilo 311 dopravních projektů za zhruba dva biliony korun.