MŠMT: Návrat žáků do škol by muselo provázet zpřísnění jinde

Praha - Návrat žáků k prezenční formě výuky je prioritou ministerstva školství, kvůli riziku zhoršení epidemie covidu-19 by ho ale nyní muselo doprovázet zpřísnění opatření například v průmyslu nebo ve firmách. V reakci na požadavek komunistů, aby se k 1. únoru do škol vrátili žáci prvního stupně základních škol, posledních ročníků a maturantů, to dnes ČTK řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Muselo by se podle ní také zajistit pravidelné testování žáků a učitelů, jak úřad opakovaně požadoval po ministerstvu zdravotnictví. Zda se žáci budou moct k 1. únoru do lavic vrátit, dál neupřesnila.

Člen Ústředního krizového štábu a poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) ráno novinářům řekl, že komunisté podpoří vládu v dnešním hlasování o prodloužení nouzového stavu za podmínky, že se do lavic od začátku února budou moct vrátit mladší školáci a žáci posledních ročníků základních a středních škol. Jde podle něj o nepřekročitelnou podmínku. Komunisté dosud vždy menšinový kabinet podpořili, opozice se k vládní žádosti staví vesměs rezervovaně. Pokud by Sněmovna nouzový stav neprodloužila, skončil by s pátkem. Tím by vypršela i opatření, která se na něj vážou.

Pro ministerstvo školství je podle Lednové návrat žáků prioritou. Již dříve řekla, že přednost by měly mít hlavně poslední ročníky. "Jsme si ale vědomi toho, že návratem žáků prvního stupně dojde ke zvýšení počtu sociálních kontaktů. Proto pokud má být toto opatření provedeno již v tuto chvíli, je nutné jej vykompenzovat opatřeními v jiné části společnosti či ekonomiky, například v průmyslu nebo ve firmách," uvedla dnes.

Podle ní by bylo zároveň nutné, aby ministerstvo zdravotnictví s týmem Chytré karantény zajistilo pro školy pravidelné testování na nemoc covid-19, a to zejména v případě starších ročníků žáků a studentů. Testovat by se podle ministerstva školství (MŠMT) mělo nejlépe pomocí takzvaných kloktacích testů, které využívají vzorku ze slin, a mohou tak být pro řadu lidí snesitelnější než odběr výtěrovou štětičkou z nosohltanu. Na testy by podle úřadu měli chodit žáci i učitelé. "MŠMT tuto věc po ministerstvu zdravotnictví opakovaně požadovalo, a to včetně zajištění úhrady ze zdravotního pojištění a logistiky," dodala Lednová.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí oznámil, že v distančním vzdělávání budou školy pokračovat i příští týden. Otevřené jsou v současnosti jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na začátku týdne uvedl, že závěrečné ročníky se vrátí do lavic jako první, jakmile to bude možné. V lednu se to nestane. Výuka fungovala na dálku většinu tohoto pololetí školního roku.