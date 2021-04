MŠMT: Návrat do škol musí zůstat prioritou a nesmí ho zbrzdit obchody

Praha - Znovuotevírání obchodů a služeb nesmí podle ministerstva školství předběhnout návrat dětí do škol, který vláda již dříve označila za svou jasnou prioritu. Za klíčové úřad považuje, aby se do lavic mohli co nejdříve vrátit žáci druhých stupňů základních škol, ostatní ročníky škol vysokých a více se otevřely školky. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Resort o tom podle ní stále jedná s ministerstvem zdravotnictví i Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES).

Odborníci z MeSES již dříve uvedli, že otevření druhého stupně základních škol a vysokých škol by mohlo přijít na řadu 3. května. Doporučili postupovat regionálně na úrovni okresů s výskytem 100 nově nakažených s covidem-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní a reprodukčním číslem pod hodnotou jedna, což znamená, že epidemie ustupuje. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) zároveň ve středu avizoval, že Česko směřuje k otevření obchodů nejpozději 3. května. Vláda o tom má jednat dnes.

"Pro oblast školství je nyní klíčové, aby se do škol vrátili žáci druhých stupňů základních škol a ostatní ročníky škol vysokých. Žádoucí je také širší otevření mateřských škol," uvedla Lednová. "Podle ministerstva školství musí být další návrat žáků a studentů do škol i nadále absolutní a jasnou prioritou vlády a podle našeho názoru nesmí obchody a služby předběhnout celospolečenskou prioritu návratu dětí do škol," dodala.

Předseda MeSES Petr Smejkal v pondělí ČTK řekl, že efekt rozvolnění v epidemii záleží na tom, co vše se otevře zároveň. Když se k jedné změně přidají další, může se to podle něj projevit negativně. "U služeb a obchodů je bohužel nutné postupovat celostátně, protože nechceme, aby docházelo k 'nákupní turistice' mezi okresy. Takže je třeba čekat, až se situace stabilizuje všude. My jsme vždycky říkali, že pro nás je tou základní hranicí týdenní incidence 100 případů na 100.000 obyvatel (za sedm dní), kam se snad dostaneme začátkem května," řekl. Záleží podle něj ale i na tom, s jakými opatřeními by se obchody a služby otevřely.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku ale měla většina již řadu týdnů předtím. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a také pro předškoláky. Žáci prvního stupně základní školy se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a děti ve speciálních školách. Od pondělí se obnoví praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol. Povinné je testování antigenními testy.