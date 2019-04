Praha - Česká vláda poskytla na českojazyčnou Komenského školu ve Vídni mezi roky 2014 a 2018 celkem 6,2 milionu korun z rozpočtu ministerstva školství. Další desetitisíce korun šly na školu z programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Vyplývá to z informací, které na dotaz ČTK sdělilo tiskové oddělení ministerstva školství a ministerstva zahraničí. Od hlavního města Rakouska získala škola podle informací vídeňské radnice desítky milionů korun.

O financování Komenského školy ve Vídni se začalo hovořit při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Rakousku. Zeman při ní kritizoval bývalého vídeňského starostu Michaela Häupla za to, že českojazyčná škola za jeho úřadování od Vídně nedostala žádné peníze. Mylnou informaci podle něho poskytla česká velvyslankyně ve Vídni Ivana Červenková, za své výroky se později Zeman omluvil.

Z informací ministerstva školství a vídeňské radnice vyplývá, že Vídeň v posledních letech na školu přispěla více než český stát. České ministerstvo školství poskytlo na vídeňskou školu v letech 2014 až 2017 celkem 2,9 milionu korun. Z toho odešly škole dva miliony korun v roce 2014 a 300.000 korun posílalo ministerstvo do Vídně každoročně v letech 2015 až 2017. Dalších zhruba 3,3 milionu korun na vrub rozpočtu ministerstva školství poskytlo Komenského škole ve Vídni ministerstvo zahraničí v letech 2016 až 2018.

Podle Michala Bucháčka z tiskového odboru ministerstva zahraničí dostává vídeňská škola peníze z ČR od roku 1993. Od roku 2006 je podpora spolků součástí dlouhodobého vládního programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Z něho si zhruba 360 krajanských spolků z asi 50 zemí rozdělí každý rok kolem 21 milionů korun. "Školský spolek Komenský dostává každoročně z tohoto programu peněžní dar na školní časopis, případně školní ročenku - na rok 2019 to bylo 25.000 Kč, za posledních 15 let to bylo souhrnem 618.850 Kč," uvedl Bucháček.

Mimo tento program obdržela Komenského škola v letech 1997 a 1998 od ČR 15 milionů Kč na generální opravu své budovy, což byla vůbec nejvyšší částka poskytnutá na opravu jednotlivého krajanského objektu v zahraničí, řekl. V roce 2015 a 2018 poskytl peníze škole také Jihomoravský kraj, a to pokaždé jeden milion korun, dodal Bucháček.

Vídeňská radnice ve čtvrtek informovala, že Komenského škola získala od města v roce 2009 jednorázový stavební příspěvek jeden milion eur (25,6 milionu korun). Vedle této sumy Vídeň v letech 2014 až 2017, tedy během Häuplova mandátu, poskytla Školskému spolku Komenský na denní provoz vzdělávacích institucí 550.000 eur (14 milionů korun).

Město podle Deníku N dotuje také provozní náklady mateřské školky Školského spolku Komenský. Podle jeho ředitele Karla Hanzla jde v posledních třech letech zhruba o 40.000 eur (asi jeden milion korun) měsíčně, uvedl Deník N. Kromě peněz z rozpočtu Vídně hradí podle něj rakouský stát škole i náklady na platy učitelů. Spolek pak podle Hanzla platí provozní náklady, které ho v současnosti vyjdou asi na dva miliony eur (51,3 milionu korun) ročně.

Spolek ve Vídni působí od roku 1872 a provozuje školku, obecnou školu a reálné gymnázium. Letos je v těchto zařízeních zapsáno 539 dětí.