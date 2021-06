MŠMT: Na doučovací kempy by se mohlo do prázdnin vyplatit asi 80 pct dotací

Praha - Na letní doučovací kempy by ministerstvo školství mohlo do prázdnin vyplatit asi 80 procent peněz z dotačního programu pro organizátory těchto akcí. Zbytek peněz by mělo žadatelům o dotace převést do konce července. Pořadatelé táborů podle úřadu předem věděli, že budou muset akce případně předfinancovat. Někteří peníze dostali, další zájemce ministerstvo o rozhodnutí informuje. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) věří tomu, že zájem o kempy bude velký, i když pořadatelé táborů upozorňují na to, že do prázdnin zbývá málo času.

Vláda v pondělí rozhodla, že do dotačního programu na letní doučovací peníze přesune peníze tak, aby podporu mohlo získat všech zhruba 400 žadatelů. Podle materiálu, který má ČTK k dispozici, bylo původně v programu k dispozici 100 milionů korun. Žádosti ale tuto částku přesáhly o přibližně 160 milionů korun. Nyní by tak na kempy mělo jít asi 260 milionů korun.

Místopředseda Asociace dětské rekreace Roman Houška minulý týden ČTK řekl, že pořadatelé kempů budou mít na jejich přípravu málo času. Podle něj bude velmi obtížné sehnat dostatek dětí pro účast a splnit požadavky vypsaného dotačního programu.

Podle Lednové někteří žadatelé peníze nebo aspoň informaci o poskytnutí peněz dostali. Další zájemci je obdrží postupně nyní. "Předpokládáme, že do konce června budeme schopni vyplatit nejméně 80 procent prostředků. Ve výzvě bylo uvedeno, že prostředky budou vyplaceny do konce července a také, že 'dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. dubna 2021 do 31. srpna 2021 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. října 2021'. Žadatelé tedy byli srozuměni s tím, že budou muset akce případně předfinancovat, ale také, že mohou z dotací hradit i náklady, v souvislosti s letními kempy vznikly ještě před datem vydání rozhodnutí," řekla.

Informaci o vypsaném dotačním programu na letní doučovací kempy zveřejnil úřad na konci března. O dotaci mohly žádat neziskové organizace, školy či střediska volného času. Uzávěrka pro podání žádostí byla 30. dubna. Kempy se mají konat v červenci a srpnu, mají být pro nejméně 15 dětí a trvat minimálně 40 hodin rozložených do pěti kalendářních dnů.

To, že tábory budou pro děti zdarma, by podle ministra mělo přilákat i školáky, kteří se běžně letních táborů a podobných akcí neúčastní. Nemyslí si, že by o kurzy nebyl zájem. Jasné to podle něj bude až po ukončení prázdnin, sdělila Lednová.

Na podzimní doučování ministerstvo již dříve vyčlenilo asi 250 milionů korun. Plaga dnes podle mluvčí po jednání sněmovního školského výboru zopakoval, že je nutné, aby ministerstvo zdravotnictví do prázdnin upřesnilo, jaká protiepidemická opatření budou ve školách od září. Školský výbor bude o plánu na zahájení školního roku ve středu jednat také se zdravotním výborem.