MŠMT: MŠ jsou zaplněné v průměru z 90 pct, v některých regionech místa chybí

Praha - Mateřské školy v Česku jsou v průměru naplněné z 90 procent. Situace v jednotlivých regionech se ale liší. Nedostatečná kapacita je hlavně ve velkých městech a jejich okolí. Na posledním jednání sněmovního sociálního výboru to řekl náměstek ministerstva školství pro vzdělávání Jaromír Beran. Sněmovna zvukový záznam zasedání zveřejnila na webu.

Zákon zaručuje místo ve školce dětem od tří let. Podle původního plánu měly mít sice na péči v mateřince nárok i dvouleté děti, poslanci to před časem ale kvůli nedostatečné kapacitě zrušili. Chybějící místa doplňují dětské skupiny. Ty by se podle navrhované novely měly přeměnit do několika let na jesle. Projednává to Sněmovna.

Podle Berana tříleté a starší děti zaplnily v průměru 79 procent míst ve školkách a děti pod tři roky 11 procent míst, zbytek kapacity je volný. Do školek tak dochází asi 40.000 chlapců a děvčat do tří let. Nejmenší děti by měly v budoucnu zamířit do jeslí, takže by se kapacita školek uvolnila pro další zájemce, uvedl náměstek. Někteří poslanci ale poukazují na to, že dvouleté děti se nyní dostávají jen do zařízení, kde je málo starších školáčků. V řadě měst a obcí rodiče s žádostí o umístění potomka neuspějí a místa nejsou ani pro tříleté.

"Existují lokální problémy. Typicky je to prstenec okolo Prahy a velkých měst," uvedl Beran. Podle něj ale v posledních letech do těchto míst plynuly na rozvoj kapacity evropské dotace z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a příliv peněz by měl pokračovat. "Naše síť mateřských škol patří k nejhustším v Evropě," řekl náměstek.

Podle poslední evropské zprávy o rozvoji zařízení pro děti z roku 2018 se ale Česko v EU řadí mezi státy s nejnižší dostupností péče. V nabídce jeslí či školek pro chlapce a děvčata do tří let byla ČR druhá nejhorší. Evropská komise v dokumentu uvedla, že tyto služby jsou zásadní pro to, aby rodiče mohli pracovat. EU si v roce 2002 stanovila takzvané barcelonské cíle, aby školky a další zařízení byly dostupné 90 procentům evropských dětí nad tři roky a třetině do tří let.

Podle analýzy ministerstva práce by pro naplnění tohoto záměru muselo v ČR ve školkách či skupinách být asi 113.000 míst pro chlapce a děvčata do tří let. Do dětských skupin jich ale na konci roku 2018 chodilo 11.000, do školek 35.000 a do mikrojeslí 4000.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI před několika lety spočítal, že díky každému zřízenému místu ve školce či ve skupině by stát mohl ročně získat kolem 10.000 korun. Příjmy z daní a odvodů a uspořená částka na dávkách by totiž byly vyšší než náklady na provoz.

Rodinná politika zahrnuje dávky, daně a služby. Podle jedné ze studií IDEA se podpora rodin v Česku soustředí výrazně na daňové úlevy a služby jsou naopak podfinancované. Připadá na ně 18 procent výdajů na podporu rodin, což je nejnižší podíl ze zemí EU. To má podle výzkumníků vliv na postavení žen na trhu práce, jejich nižší výdělky i nižší porodnost.