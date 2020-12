MŠMT možná prodlouží vánoční prázdniny, začaly by příští sobotu

Ilustrační foto - Děti se učí 30. listopadu 2020 na Základní škole Josefa Hlávky v Přešticích. Po zmírnění protiepidemických opatření se do lavic vrátili žáci třetích, čtvrtých, pátých a devátých tříd.

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zváží, zda kvůli epidemii covidu-19 neprodlouží vánoční prázdniny. Místo původně plánovaného 22. prosince by mohli jít žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince, řekl po dnešním jednání vlády novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Rozhodnout by měla vláda na pondělním jednání.

Vánoční prázdniny mají podle původní organizace školního roku zveřejněné na webu ministerstva školství začít ve středu 23. prosince a skončit v neděli 3. ledna. Žáci se měli do lavic vrátit 4. ledna. Podle Blatného ale existuje návrh, že by v pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince nakonec školy zůstaly zavřené.

"Ministr školství zváží, jestli ty prázdniny neprodlouží, aby poslední den docházky byl pátek 18. prosince. Nechci to rozhodnutí předjímat, on to musí prokomunikovat s vedením škol a se svým resortem," řekl Blatný. Rozhodnutí podle něj padne na pondělním zasedání vlády.

Provoz škol omezila podzimní druhá vlna koronavirové epidemie. Žáci prvních a druhých tříd základních škol se zhruba po měsíční pauze vrátili do lavic 18. listopadu. Deváťáky, zbytek prvního stupně základních škol a část studentů z víceletých gymnázií pak čekal návrat do školy 30. listopadu.

Toto pondělí začala střídavá prezenční a distanční výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách. Ve školách je vždy polovina tříd a druhá polovina se učí z domova, po týdnu se vymění. Výjimkou jsou poslední ročníky, které mohou chodit do školy normálně. Všichni žáci se také mohou účastnit praktické výuky.