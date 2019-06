MŠMT: Mírně přibylo žáků, které školy registrují jako nadané

Praha - V základních školách mírně přibylo žáků, které pedagogické poradny označily za nadané. Zatímco loni jich bylo 1881, v aktuálním školním roce je to 2244 dětí. Zároveň ale mezi nimi klesl počet mimořádně nadaných, a to o 222. Vyplývá to z údajů ministerstva školství. Množství nadaných žáků by podle odborníků ale mohlo být ve skutečnosti asi padesátkrát větší, než ukazují statistiky.

Podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse se v odborné literatuře uvádí, že nadaní mohou tvořit asi deset až 15 procent žáků. V základních školách by to nyní bylo přibližně 94.000 až 140.000 žáků. Ve skutečnosti jich školy registrují jen malou část, která tvoří kolem 0,24 procenta všech školáků.

V září 2016 začala platit vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními potřebami, která školám umožnila čerpat peníze i na podporu talentovaných. Od té doby jejich počet ve statistikách každoročně rostl. Předloni bylo nadaných a mimořádně nadaných v základních školách podle údajů ministerstva 1080, loni 1881 a letos je to 2244. Na nějakou formu speciální podpory má nyní podle úřadu nárok kolem 120.000 dětí. Většina z nich jsou ale handicapovaní či jinak znevýhodnění žáci.

Počet mimořádně nadaných, kterých jsou v každém ročníku podle odborníků asi dvě procenta, v posledním roce klesl. Ministerstvo jich letos registruje 894, což je asi 0,1 procenta všech žáků základních škol. Loni tam podle úřadu chodilo 1116 mimořádně nadaných a ještě o rok dříve 1065.

Snížil se i počet nadaných s individuálním vzdělávacím plánem, který jim umožňuje větší rozvoj talentu. V aktuálním školním roce má takový plán 698 nadaných z celkového množství 940.928 školáků. Před rokem se podle něj učilo o 41 dětí víc a v roce 2016/2017 o 128 více než letos.

Někteří odborníci upozorňují, že se nadaným nevěnuje dostatečná pozornost. Pokud pedagogická poradna talent potvrdí, mají nárok například na úpravu vzdělávacího obsahu a obohacování metod či organizace výuky. Se souhlasem ředitele školy by v některých předmětech měli mít možnost vzdělávat se třeba i ve vyšších ročnících. Česká školní inspekce ale již dříve uvedla, že tato podpora v praxi nefunguje. Učitelé podle ní moc neví, jak mají s nadanými pracovat, a systém se zaměřuje víc na podporu dětí s handicapem.

Nejčastější poskytovanou materiální podporou pro nadané jsou alternativní učebnice, encyklopedie či odborné slovníky, tablety, stavebnice, soupravy na přírodovědné pokusy nebo mikroskopy. Jednotlivé pomůcky stojí podle ministerstva 500 korun až 5000 korun. Nadaní nemají podle úřadu nárok na asistenty pedagoga, kteří jsou nejdražší součástí inkluze.

Na podporu v začleňování handicapovaných a nadaných dětí šly podle ministerstva od září 2016 do konce roku 2017 přibližně 2,4 miliardy korun. Nadané žáky podpořil stát za první rok fungování inkluze asi pěti miliony korun, tedy asi 0,25 procenta celkové částky, uvedl již dříve úřad.

V loňském školním roce šlo na inkluzi zhruba 5,4 miliardy korun, letos by to mělo být kolem 7,3 miliardy korun. Celkem je letos v rozpočtu ministerstva školství přibližně 205,7 miliardy korun i s evropskými dotacemi.