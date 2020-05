MŠMT má upřesnit manuály pro školy k ochraně proti koronaviru

Praha - Ministerstvo školství doplní manuály k ochraně proti koronaviru ve školách o informace o různých možnostech zaměstnávání pracovníků ze skupin, pro které může být onemocnění covid-19 rizikové. Rozšíří tak původní doporučení, aby se ředitelé škol s těmito zaměstnanci domluvili na neplaceném volnu. Po jednání mimořádné školské tripartity to ČTK řekl předseda školských odborů František Dobšík. Podle něj ministerstvo přislíbilo v manuálech upřesnit i další informace.

Dobšík již dříve kritizoval, že manuály doporučují ředitelům dohodnout se s rizikovými zaměstnanci na neplaceném volnu. Podle něj mají odbory informace o tom, že k tomu někteří ředitelé učitele nutí. Odboráři proti tomu vydali výklad vycházející ze zákoníku práce, že pokud se učitel bude cítit ohrožen na zdraví nebo na životě, může přímou výuku odmítnout. Ředitel by mu pak mohl přidělit jinou práci, tedy typicky dálkovou výuku, a pokud by to nebylo možné, je to překážka na straně zaměstnavatele, a učitel by tak měl pobírat plnou náhradu platu.

Podle Dobšíka dnes ministr školství Robert Plaga (ANO) na jednání se zástupci odborářů a zaměstnavatelů tento výklad odborů nezpochybnil. "Dohodli jsme se, že ministerstvo doplní možnosti zaměstnávání lidí, kteří zapadají do rizikové skupiny, aby se ředitelé mohli orientovat, že možností je víc, než jen neplacené volno," řekl. Pokud bude ve škole odborová organizace, mohou se pak učitelé obrátit na ni a ta je v komunikaci s ředitelem zastoupí, dodal.

Ministerstvo podle Dobšíka dále přislíbilo upřesnit v manuálech na webu také například informace k výuce v základních uměleckých školách (ZUŠ), které jsou podle šéfa školských odborů nejméně jasné. Na rozdíl od všech ostatních podle něj v doporučeních pro ZUŠ chybí informace o tom, že budou moct rovnocenně pokračovat také ve výuce na dálku. Drobná upřesnění zřejmě podle něj úřad udělá třeba ještě v instrukcích k maturitám nebo závěrečným zkouškám.

Dobšík podotkl, že chápe, že manuály vznikaly narychlo v krizové době. Ocenil, že se ministerstvo nyní vrátilo ke komunikaci se sociálními partnery. Zástupci tripartity se podle něj domluvili, že by se v červnu měli sejít znovu.

Manuály k fungování škol dnes v tiskové zprávě kritizoval také spolek Pedagogická komora. Podle něj jsou některé části manuálů v rozporu s platnou legislativou. Kromě pasáže o neplaceném volnu pro rizikové učitele zmínil například organizaci pohybu lidí před budovou školy, která podle spolku není v kompetenci vedení škol, ale policie. Podle spolku také manuály jednoznačně nevymezují, co jsou pouhá doporučení a co je pro školy závazné z platné legislativy, a ministerstvo se zbavilo odpovědnosti za zajištění adekvátních podmínek tím, že ji přesunulo na ředitele.

Spolek Pedagogická komora má podle svého webu 2700 členů. K jeho cílům patří propojení učitelů různých typů škol, podpora profesního rozvoje pedagogů či prosazení samostatného zákona o Pedagogické komoře ČR. Školské odbory mají členů kolem 20.000.