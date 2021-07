MŠMT má pro školy k dispozici další tři miliardy Kč z evropských dotací

Zápis do prvních tříd, škola, třída - ilustrační foto

ČTK/Taneček David

Praha - Na rozvoj mateřských a základních škol může ministerstvo školství v následujících dvou letech rozdělit další tři miliardy korun z evropských dotací. Zařízení mohla o peníze žádat do 29. června pomocí zjednodušených formulářů, takzvaných šablon. Hlásit se o podporu tímto způsobem mohly školy nyní potřetí. Odevzdaly 7400 žádostí, jejichž celková výše překročila objem peněz v dotačním programu o 57 milionů korun. Nyní se budou projekty vyhodnocovat. Dokončit by se měly do konce června 2023. Ministerstvo o tom informovalo na webu.

Dotace budou moct školy využít na širokou škálu aktivit. "Mimo aktivitu Projektový den ve výuce, která je povinná, projevily školy velký zájem o zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, které budou celkově podpořeny více než 59 miliony Kč,“ uvedl úřad. Cílem je podle něj zvýšení kvalifikace pedagogů a přiblížení výuky v českých školách tomu, co dobře funguje v zahraničí.

Školy budou moct peníze využít rovněž na nové pracovníky či podporu informačních technologií. "Z výzvy bude také v rámci šablony podpora ICT vzdělávání pořízeno celkem 17.990 notebooků či tabletů pro 500 mateřských a 833 základních škol,“ sdělilo ministerstvo.

Podle něj mají školy podobně jako už v předešlých dvou programech se šablonami velký zájem o peníze na školní asistenty, chůvy nebo školní speciální pedagogy. Peníze půjdou ve velké míře i na školní kluby či doučování žáků základních škol, kteří mají potíže s prospěchem. Žádosti mohly školy podávat od konce loňského března do letošního 29. června.

V předešlém programu z roku 2018 mělo ministerstvo k dispozici šest miliard korun z evropských dotací, v první výzvě v roce 2016 bylo 4,5 miliardy korun. Zatímco poprvé byly peníze určeny jen pro školky a základní školy, o dva roky později o ně mohly žádat i základní umělecké školy či volnočasová zařízení pro děti a mládež. První dotace se rozdělovaly například na chůvy či školní asistenty, vzdělávání učitelů a mimoškolní aktivity, podruhé pak i na projektové dny, počítače nebo zapojení odborníků z praxe do výuky.

Možnost žádat o evropské dotace pomocí šablon měly v uplynulých letech i střední a vyšší odborné školy. V prvním programu na podzim 2016 pro ně ministerstvo připravilo 170 milionů korun a ve druhém pak 1,32 miliardy korun.