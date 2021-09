MŠMT jedná o možné úpravě opatření pro školní návštěvy kulturních akcí

Praha - Ministerstva školství a zdravotnictví jednají o možnosti upravit opatření proti covidu-19 pro školní návštěvy divadel a dalších kulturních zařízení. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová. Podle aktuálních nařízení se podle ní od žáků v tomto případě vyžaduje test na koronavirus, ačkoli se děti ve školách v současnosti netestují. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Z nynějšího opatření ministerstva zdravotnictví podle Lednové plyne, že s výjimkou plavání a tělesné výchovy platí pro aktivity s účastí žáků při vzdělávání stejná protiepidemická nařízení jako obecně. Pokud mimořádné opatření vyžaduje potvrzení o testu na covid-19, očkování nebo prodělané nemoci, musí ho předložit i školní kolektiv, řekla. Třeba v případě návštěvy muzea musí toto potvrzení mít skupina nad 20 lidí, uvedla. Nezáleží přitom na tom, že se akce koná jako součást vzdělávání a že se děti ve škole jinak netestují, dodala.

Lednová naznačila, že se tyto podmínky možná ještě upraví. „MŠMT o změnách v této oblasti s ministerstvem zdravotnictví (MZ) jedná a podílí se také na přípravě případné změny mimořádného opatření MZ,“ řekla.

Od minulého týdne mohou žáci z jedné školy bez testů na covid-19 na společné školní plavání či na sportoviště. O úpravě rozhodla vláda 10. září poté, co ve školách skončilo plošné testování na koronavirus. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) úpravy vysvětlil snahou o zjednodušení podmínek pro žáky. Výuka plavání je na prvním stupni základních škol povinná. Mimo školní plavání či tělocvik jinak pro návštěvu bazénů a sportovišť dál platí podmínka předložení negativního testu na covid-19 či dokladu o očkování proti nemoci nebo o jejím prodělání.

Co se týče návštěv kulturních akcí, ministerstva zdravotnictví a školství je v minulém školním roce kvůli epidemii školám nedoporučovala. Někteří pedagogové přitom dříve s žáky chodili do divadel nebo na koncerty třeba i několikrát do roka. Například ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek nedávno ČTK řekl, že jeho scéna ale možná určitou část sezony pro školy opět hrát nebude. Zájem diváků o vstupenky na září a říjen je podle něj ve srovnání s rokem 2019 víc než o polovinu nižší.