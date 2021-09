MŠMT: Experti připraví podklady pro změnu učiva ZŠ, bude asi od roku 2024

Praha - Zástupci škol a zaměstnavatelů, pedagogické fakulty, školní inspekce i další instituce se v nadcházejících měsících zapojí do přípravy podkladů k velké revizi učiva pro základní školy. Spolupracovat budou v expertním panelu, který na začátku září ustanovilo ministerstvo školství. Nový rámcový vzdělávací program, který vymezuje minimum pro náplň učiva, by měl vzniknout v následujících dvou letech. Školy by podle něj mohly začít vyučovat od září 2024. K přípravě změn spustilo ministerstvo také web velke-revize-zv.rvp.cz. Úřad o tom informoval ČTK v tiskové zprávě. Již dříve avizoval seškrtání a modernizaci vzdělávacích plánů.

Rámcové vzdělávací programy (RVP) nahradily v roce 2005 dřívější jednotné osnovy. Na rozdíl od nich neurčují RVP, co přesně se má učit v jednotlivých ročnících. Popisují, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na konci. Dávají školám větší volnost pro tvorbu vlastních vzdělávacích plánů, které se tak od sebe mohou lišit. Odborníci nicméně již několik let hovoří o tom, že současné rámcové programy jsou zastaralé a předimenzované. S jejich modernizací a redukcí počítá i vládou schválená Strategie vzdělávání 2030+.

Od 1. září funguje na ministerstvu jako poradní orgán k přípravě podkladů pro revizi expertní panel, do kterého úřad zařadil jednotlivce z řad dlouholetých ředitelů škol a učitelů z praxe i akademiky, asociace a instituce. Jsou mezi nimi například Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut, spolek Učitelská platforma nebo Svaz průmyslu a dopravy.

"Aktuálně je expertní panel rozdělen do jednotlivých pracovních skupin, které definují důležité otázky k jednotlivým hlavním směrům (změn v učivu) a které se stanou podkladem pro veřejnou diskusi,“ uvedl úřad. Do diskuse o úpravách se zájemci budou moct zapojit na novém webu velke-revize-zv.rvp.cz, sdělil předseda expertního panelu Jan Jiterský. Na základě výsledného návrhu by pak Národní pedagogický institut měl udělat úpravy v učebních plánech.

Podle Strategie vzdělávání 2030+, kterou vláda schválila loni na podzim, by se výuka ve školách měla víc odklonit od učení znalostí nazpaměť a zaměřit se na získávání dovedností, jako jsou třeba vyhodnocování informací a práce s počítačem. Pro základní školy v souladu s tím již letos ministerstvo schválilo dílčí úpravu, která klade důraz na informatiku. V některých předmětech se povinné učivo ubralo. Odpůrci změn kritizovali například to, že žáci už nebudou muset znát Newtonovy zákony nebo že budou mít méně hodin hudební výchovy. Na prvním stupni tomu mají školy přizpůsobit výuku nejpozději od září 2023, na druhém stupni o rok později. Zhruba pětina jich chtěla na jaře s úpravami začít už od letošního září.