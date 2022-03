MŠMT dá školám peníze na Ukrajince při rozpisu v dubnu, chystá také dotace

Praha - Ministerstvo školství zohlední počet Ukrajinců přijatých do škol při rozpisu peněz do jejich rozpočtu v dubnu. Počet žáků a učitelů ve školách ověří sběrem dat ke konci března. Pokud se jejich množství následně ještě zvýší, budou moct školy žádat o peníze navíc. Na zaplacení adaptačních skupin nebo jazykové přípravy připravuje ministerstvo dotace. Vyplývá to z materiálu, který úřad v pondělí rozeslal do škol. ČTK to dnes řekl vedoucí oddělení vztahů s veřejností na ministerstvu Ondřej Macura.

Schválený rozpočet ministerstva školství činí 249,6 miliardy korun, proti loňsku je asi o deset miliard korun vyšší. Náklady na začlenění zhruba 100.000 ukrajinských uprchlíků do škol by podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) mohly činit asi 17 miliard korun, uvedly v pondělí Lidové noviny. Odkud bude úřad dodatečné peníze čerpat, zatím není jasné. Kvůli ruské invazi na Ukrajině přišlo do ČR podle posledních informací přes 270.000 lidí, polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Od pondělí je účinný zvláštní zákon na pomoc těmto běžencům. Školy díky němu mohou mimo jiné zvýšit své kapacity bez stanoviska hygieniků či stavebního úřadu. Zákon má platit do konce března 2023. Počítá zároveň s tím, že do konce srpna mohou ve školách či střediscích volného času vznikat takzvané adaptační skupiny složené výhradě ze žáků z Ukrajiny. Starat se o ně mohou pedagogové, kteří nesplňují podmínku znalosti češtiny.

Ministerstvo v materiálu pro školy uvedlo, že si je vědomo toho, že pro zajištění vzdělávání pro cizince budou potřebovat dodatečné peníze z rozpočtu státu i od zřizovatelů, tedy většinou obcí či krajů. Připomnělo, že Sněmovna schválila letošní státní rozpočet až v březnu. "Z tohoto důvodu bude řádný rozpis z úrovně MŠMT pro regionální školství územně samosprávných celků proveden počátkem dubna 2022," uvedl úřad.

V té době podle něj už budou do škol přijati žáci z Ukrajiny a úřad ověří, jak se od září změnilo množství školáků či pracovníků. Už minulý týden Macura řekl, že standardní sběr dat se bude konat k 31. březnu. Pokud budou počty proti září jiné, může se to podle ministerstva zohlednit v rozpisu peněz, které školy dostanou. V případě, že škola přijme žáky z Ukrajiny až později, bude se pak moct obrátit na obec nebo kraj se žádostí o navýšení peněz.

"Co se týká aktivit mimo standardní činnost škol a školských zařízení, zejména činnosti adaptačních skupin či jazykové přípravy, připravuje MŠMT dotační výzvy na jejich finanční podporu," dodal úřad. O dalším vývoji bude školy ještě informovat.