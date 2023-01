MŠMT dá letos školám na IT technologie asi 1,2 mld. Kč z Národního plánu obnovy

Praha - Ministerstvo školství (MŠMT) dá školám v tomto roce na pořízení digitálních učebních pomůcek a zapojení pokročilých IT technologií do výuky z Národního plánu obnovy (NPO) asi 1,2 miliardy korun. Celkem by do roku 2024 mělo ministerstvo na digitální vzdělanost školáků z evropských peněz rozdělit 4,3 miliardy. Cílem je mimo jiné podpořit schopnosti školáků pracovat s moderními technologiemi, zlepšit vybavení škol a založit fond techniky, kterou budou školy potřebným žákům půjčovat. Vyplývá to z informací na webu MŠMT a vyjádření mluvčí ministerstva Anety Lednové. Úřad spravuje dotace z NPO ve výši 23 miliard korun.

"Ve druhém kvartále roku 2023 bude zveřejněna výzva a věstník na digitální učební pomůcky a prevenci digitální propasti za zhruba 1,2 miliardy korun," řekla mluvčí.

Asi 1,3 miliardy korun na digitalizaci dostaly školy v roce 2020, kdy v období epidemie covidu-19 pořizovaly pomůcky pro distanční výuku. Loni poslalo ministerstvo do škol s výjimkou univerzit zhruba 1,4 miliardy.

Letos by měly dotaci získat mimo jiné základní školy, které od letoška plánují učit podle nových vzdělávacích plánů s důrazem na informatiku. Peníze budou moci využít na pořízení pokročilých technologií, jako jsou 3D tiskárny nebo roboti. Na totéž dostaly už loni peníze školy, které na upravený vzdělávací program přešly do září 2022. Takzvanou malou revizi rámcových vzdělávacích programů, ve které se klade důraz na informatiku, schválilo ministerstvo v roce 2021. Nové učební plány budou pro všechny základní školy povinné od letošního září pro třídy prvního stupně, na druhém stupni to má být o rok později.

Kolik peněz z NPO školy v minulém roce za IT techniku skutečně utratily, bude resort zjišťovat. Veřejné školy musí výdaje ministerstvu nahlásit do konce února, církevní a soukromé školy do poloviny měsíce února. "Do března bude probíhat vyúčtování dotace a školy mohou nevyužité prostředky vracet," uvedla Lednová.

Peníze z NPO mají jít ve školství kromě digitalizace i na modernizaci metod a obsahu učení a podporu škol. Na doučování žáků po výpadku prezenční výuky při epidemii koronaviru by letos měly školy a neziskové organizace dostat asi 400 milionů korun, o 100 milionů více než loni. V roce 2021 dostaly podle resortu základní a střední školy včetně konzervatoří na doučování asi 340 milionů. Univerzity podle úřadu získaly tři miliardy na zavádění nových forem učení. Na dostavbu kampusů Univerzity Karlovy Mephared 2 v Hradci Králové a Biocentrum na pražském Albertově a na BioPharma Hub Masarykovy univerzity v Brně má jít podle ministerstva 7,2 miliardy korun. Pět miliard je vyčleněno na výzkum a vývoj ve zdravotnictví.

Česko bude peníze z Národního plánu obnovy z fondu EU rozdělovat do roku 2026. Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. ČR by z něj měla ve formě grantů získat zhruba 180 miliard korun.