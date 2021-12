MŠMT chce u maturit prodloužit čas na testy, loni se to podle něj osvědčilo

Praha - Maturanti získají možná od jara příštího roku delší čas na vypracování státních didaktických testů. Ministerstvo školství by jim ho chtělo prodloužit v češtině a cizím jazyce o deset minut a v matematice o 15 minut. Vyplývá to z návrhu, kterým chce ministerstvo změnit vyhlášku o podobě maturitních zkoušek. Podle úřadu se delší čas na testy osvědčil v minulém školním roce, kdy se doba na vypracování testů navýšila mimořádným opatřením v reakci na výuku na dálku. Novela by měla platit od 1. ledna.

Podle stávající právní úpravy mají žáci na napsání didaktického testu z češtiny a literatury 75 minut, z cizího jazyka 100 minut a z matematiky 120 minut. Ministerstvo navrhuje, aby se délka konání testu prodloužila v češtině na 85 minut, v cizím jazyce na 110 minut a v matematice na 135 minut. Didaktická zkouška z cizího jazyka je v současnosti rozdělena na 40 minut poslechu a 60 minut testu, který ověřuje čtení a jazykové znalosti. Poslechová část by po úpravě měla zůstat stejně dlouhá, další část testu by se měla prodloužit na 70 minut.

Co se týče nepovinné náročnější zkoušky s názvem Matematika rozšiřující, u ní by se čas měnit neměl. Na tuto zkoušku je nyní vyhrazeno 150 minut. Délka se nezměnila ani při mimořádných opatřeních v minulém školním roce.

Návrh na prodloužení povinných testů zdůvodnil úřad pozitivní zkušeností s opatřením v minulém školním roce. "Bylo vyhodnoceno, že toto časové navýšení mělo pozitivní dopad nejen na psychiku žáků, ale zejména poskytlo žákům adekvátní časový prostor si zadání testu důkladně přečíst a zrealizovat i dostatečnou kontrolu odpovědí zapsaných do záznamových archů," uvedlo ministerstvo. Chyby vzniklé z nedostatku času pro kontrolu podle něj bývají v současnosti hlavním důvodem žádostí o přezkum výsledků zkoušky.

Úřad navrhuje účinnost novely k 1. lednu 2022, aby se změna mohla týkat i žáků, kteří budou maturitu skládat v tomto školním roce.

Státní didaktické testy se podle jejich organizátora Cermatu budou konat na jaře od 2. do 5. května. Všichni musí složit zkoušku z češtiny. Mezi cizím jazykem a matematikou si mohou vybrat. Testy se neznámkují, ale hodnotí se slovy uspěl či neuspěl. Z jazyků pak kromě testů čekají maturanty ještě slohové práce a ústní zkoušky, které od minulého roku místo Cermatu organizují samotné školy. Takzvanou školní, nebo-li profilovou maturitu vedle toho studenti skládají ještě z dalších dvou až tří předmětů.

V minulém a předminulém školním roce ministerstvo zkoušky kvůli předcházející výuce na dálku mimořádně upravilo. Kromě toho, že prodloužilo čas na vypracování testů, také loni zrušilo povinnost ústních zkoušek z češtiny a z cizího jazyka. Testy nemuseli skládat žáci, kteří kvůli pracovní povinnosti pomáhali v nemocnicích či sociálních domovech. Termíny zkoušek se navíc posunuly o několik týdnů dál a těm, kteří napoprvé neuspěli, se navýšil počet opravných termínů ze dvou na tři.