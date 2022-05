MŠMT chce do konce roku přeložit tři novely zákonů

Praha - Ministerstvo školství chce do konce letošního roku předložit tři novely zákonů a jednu úpravu nařízení vlády. Vyplývá to z legislativního plánu vlády pro rok 2022. Resort plánuje například úpravu systému učitelských kvalifikací v novele zákona o pedagogických pracovnících nebo změnu podmínek pro doktorandské studium v novele vysokoškolského zákona. Upravit chce rovněž standardy pro vysokoškolské akreditace v nařízení vlády a školský zákon.

Zabývat se změnami v zákoně o pedagogických pracovnících chce vláda ještě tento měsíc. Z informací na vládním webu přitom plyne, že k předloze se zatím stále ještě vypořádávají připomínky. Návrh ministerstvo předložilo v březnu a navázalo tím na podobnou předlohu z minulého volebního období, kterou Sněmovna neodhlasovala.

Úprava počítá mimo jiné s garancí platů učitelů na úrovni 1,4 násobku průměrné mzdy v ČR za předminulý rok tak, aby ve stejném roce výdělky pedagogů činily zhruba 130 procent průměrné mzdy. Novela předpokládá rovněž zavedení takzvaného adaptačního období pro začínající učitele, pozice provázejících učitelů na praxi či zpřístupnění učitelského povolání lidem bez pedagogické kvalifikace.

V srpnu by vláda mohla jednat o změnách týkajících se studia na vysokých školách. Už v minulém volebním období začalo ministerstvo chystat reformu, která by měla snížit neúspěšnost doktorandů a zvýšit jejich stipendia. Bývalý náměstek ministerstva pro vysoké školy Pavel Doleček loni v září uvedl, že školy by mohly dostávat větší příspěvky za to, že budou lépe vybírat uchazeče a víc je podporovat k dokončení studia.

Doktorandů je na vysokých školách v ČR asi 21.000, představují kolem sedmi procent všech studujících. Doleček loni doufal v dokončení návrhu do listopadu. Jeho přípravu ale mohlo pozdržet i to, že se resort školství v uplynulých měsících věnoval i mimořádné situaci kolem epidemie covidu-19 a příchodu válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Na úpravě novely vysokoškolského zákona spolupracuje ministerstvo školství pod vedením Petra Gazdíka (STAN) s ministryní pro vědu Helenou Langšádlovou (TOP 09). Na srpen má vláda naplánovanou ještě novelu nařízení vlády o standardech pro vysokoškolské akreditace.

Na konci roku by mělo ministerstvo kabinetu předložit novelu školského zákona. Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné vzdělávání i výuku v dalších školských zařízeních. Určuje podmínky pro fungování škol, vymezuje práva a povinnosti škol i žáků a stanovuje, co mají ve školství na starosti státní správa a samospráva.