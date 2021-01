MŠMT by ve školách uvítalo tzv. kloktací testy na covid-19

Praha - Vhodným způsobem testování na onemocnění covid-19 ve školách by podle ministerstva školství mohly být takzvané kloktací testy ze slin. Při jednání s ministerstvem zdravotnictví o ně již úřad projevil zájem, vnímá ale zároveň, že zajištění testování ve školách by bylo složité. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Úřad podle ní testování žáků dlouhodobě podporuje, a to zejména těch ze závěrečných ročníků středních škol.

Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek v neděli v televizi Prima uvedl, že antigenní testy na covid-19 by se měly využívat "tam, kde to má význam, abychom je využili skutečně efektivně". Nyní může antigenní test podstoupit zdarma každý, kdo má v Česku zdravotní pojištění. Pojištěnci se mohou nechat testovat opakovaně, nejčastěji každých pět dní. Podle Kubka by se ale tyto testy měly uplatňovat spíš pravidelně třeba u žáků po znovuotevření škol.

"Ministerstvo školství dlouhodobě podporuje možné testování žáků, zejména pak těch ze závěrečných ročníků středních škol. Jako možná varianta se v tuto chvíli jeví i takzvané kloktací testy, které umožňují neinvazivní odběr vzorku. Ministerstvo školství o tyto testy v rámci jednání s ministerstvem zdravotnictví projevilo zájem, nicméně vnímá složitou logistiku celé věci," řekla dnes Lednová. Pokud by se ministerstvu zdravotnictví podařilo zajistit organizaci testování i s jeho úhradou z veřejného zdravotního pojištění, mohly by podle ministerstva školství testy ze slin napomoct ke znovuotevření alespoň části škol, dodala mluvčí.

Takzvané kloktací testy využívají vzorku ze slin, a mohou tak být pro řadu lidí snesitelnější než nepříjemný odběr výtěrovou štětičkou z nosohltanu. Testy ze slin se v Česku zatím nepoužívají, vyvinula je ale už například firma Diana Biontechnologies, podle které jsou srovnatelně citlivé jako výtěr z nosu. Její ředitel Václav Navrátil na začátku ledna uvedl, že nový typ testů by měl být v Česku k dispozici ještě tento měsíc.

Antigenní testy se podobně jako přesnější metoda testování PCR provádí výtěrem z nosohltanu. Na rozdíl od PCR testů metoda antigenního testování nevyžaduje zpracování v laboratoři, je tedy levnější a rychlejší. Kvůli menší přesnosti se ovšem pozitivní výsledky u lidí bez příznaků ještě laboratorně potvrzují.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a předsedkyně spolku Učitelská platforma se dnes shodli, že si neumí organizaci pravidelného antigenního testování ve školách představit. Nápad testování žáků na covid-19 podle zástupců ředitelů sice není špatný, ale jeho zajištění za současných podmínek vidí nereálně.