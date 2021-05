MŠMT by chtělo víc peněz na doučovací kempy, zájem o ně je velký

Ilustrační foto - Do základní školy bratranců Veverkových v Pardubicích se 12. dubna 2021 vrátili žáci.

Ilustrační foto - Do základní školy bratranců Veverkových v Pardubicích se 12. dubna 2021 vrátili žáci. ČTK/Vostárek Josef

Praha - Ministerstvo školství obdrželo víc než 400 žádostí o dotace na pořádání letních doučovacích kempů ve výši 270 milionů korun. O rozdělení peněz ale zatím nerozhodlo. K dispozici má v současnosti 100 milionů korun a chtělo by ve vládě vyjednat víc. Rozhodnutí o přidělení dotace se podle úřadu dozví organizátoři kempů s dostatečným předstihem. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová.

Informaci o vypsaném dotačním programu na letní doučovací kempy zveřejnil úřad na konci března. Kempy by podle něj měly pomoci snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podpořit duševního zdraví školáků po dlouhotrvající výuce na dálku v důsledku epidemie covidu-19. O dotaci mohly žádat spolky, neziskové organizace, ale i školy či střediska volného času. Uzávěrka pro podání žádostí o peníze byla 30. dubna. Kempy se mají konat v červenci a srpnu, mají být pro aspoň 15 dětí a trvat minimálně 40 hodin rozložených do pěti kalendářních dnů.

"MŠMT obdrželo více než 400 žádostí. Zájem o pořádání letních kempů je velký a doufáme, že na to bude nejen těch avizovaných 100 milionů korun, ale budeme schopni vyčlenit vyšší částku. Máme žádosti za 270 milionů korun a samozřejmě budeme dál jednat, aby se na vládě prostředky zvýšily, a mohli jsme tak podpořit letní aktivity mnoha desítek tisíc dětí," uvedla dnes Lednová. Materiál podle ní teď musí projednat porada vedení ministerstva a kontrola následně musí schválit, komu se dotace přidělí. "Rozhodnutí budou pak zaslána jednotlivým příjemcům, kteří se tak informace dozví s dostatečným předstihem," dodala.

Podle zjištění České školní inspekce se za rok epidemie nepodařilo do distančního vzdělávání vůbec zapojit kolem 10.000 žáků. Nejčastějším důvodem, proč se žáci na dálku neučili, byla podle průzkumu ministerstva školství neochota dětí či jejich rodičů, a to bez ohledu na vybavení domácnosti. Přibližně 50.000 dětí se podle inspekce z důvodu nedostatečného technického vybavení ještě na začátku letošního roku učilo na dálku bez zapojení do on-line výuky. V základních a středních školách v ČR je přibližně 1,4 milionu žáků.

Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle dřívějšího vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky. Nedostatečný rozvoj některých dětí v důsledku výuky na dálku se podle něj nedá řešit plošným opakováním ročníku. Na doučování dětí, které se do distančního vzdělávání nezapojovaly, plánuje úřad školám poskytnout od září 250 milionů korun.