Mši za Gotta budou lidé sledovat na velkoplošných obrazovkách

Praha - Zádušní mši v katedrále sv. Víta, kterou za zemřelého zpěváka Karla Gotta bude v sobotu sloužit arcibiskup Dominik Duka, bude moct veřejnost sledovat na velkoplošných obrazovkách. Umístěny budou na třetím nádvoří Pražského hradu a na Hradčanském náměstí. Již v pátek budou moct lidé položit květiny u rakve, která bude umístěna v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Kvůli rozloučení veřejnosti s Gottem bude pro veškerou dopravu v pátek uzavřeno Masarykovo nábřeží od Národního divadla k Mánesu. Gottova rodina to uvedla na webových stránkách.

Poslední rozloučení s Gottem připravuje jeho manželka Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, úřadem vlády a Kanceláří prezidenta republiky.

V pátek od 08:00 do 22:00 bude ve Velkém sále Žofína vystavena se státními poctami rakev s Gottovými ostatky. Čestnou stráž u ní budou stát vojáci. "Lidé budou moci k rakvi položit květinové dary a zapsat se do kondolenční knihy," uvedla rodina. Dodala, že v případě potřeby bude zajištěn bezbariérový přístup.

Podle odhadů by se mohly rozloučení zúčastnit desetitisíce až statisíce Gottových fanoušků. Kvůli omezeným možnostem parkování v centru Prahy by lidé měli používat městskou hromadnou dopravu. Pro veškerou dopravu bude uzavřeno od 01:00 do 24:00 Masarykovo nábřeží od Národního divadla k Mánesu.

V sobotu se uskuteční pro pozvané hosty od 11:00 v katedrále sv. Víta za Gotta zádušní mše. "Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami. Ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže," uvedla rodina.

Veřejnost bude moct sledovat průběh zádušní mše na třetím hradním nádvoří prostřednictvím velkoplošné obrazovky. Přístup bude od 08:00 zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na čtvrté nádvoří, kde jsou v současné době umístěny bezpečnostní kontroly. Lidé budou vpuštěni až do naplnění kapacity třetího nádvoří. "Upozorňujeme, že z důvodu ochrany velkého počtu zúčastněných budou lidé procházet bezpečnostní kontrolou při vstupu do areálu Pražského hradu, kterou provádí Policie České republiky," dodala rodina.

Další velkoplošné obrazovky chce úřad vlády umístit na Hradčanské náměstí.

Rodina zároveň poděkovala všem institucím za pomoc a spolupráci při přípravě posledního rozloučení.

Nejslavnější český zpěvák populární hudby Gott zemřel v úterý 1. října před půlnocí. Bylo mu 80 let. Podlehl akutní leukemii.

Palác Žofín při velkém zájmu rozloučení s Gottem prodlouží

Palác Žofín, kde se v pátek uskuteční rozloučení s Gottem, je připraven v případě velkého zájmu závěr avizovaný na 22:00 krátce posunout. Přesto se ale nemusí dostat na všechny fanoušky. Podle provozního ředitele Paláce Žofín Jana Hrubého je reálné uspokojit přibližně 50.000 lidí, řekl ČTK. Úřad vlády, který rozloučení pořádá, původně odhadoval účast na 100.000. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že na rozloučení se zpěvákem, který zemřel před týdnem, může přijet až 300.000 lidí.

Průchod lidí budou vymezovat pověření pracovníci. Ke Slovanskému ostrovu bude vytvořen zhruba šestikilometrový úsek ze Smíchova, který bude pokračovat přes most Legií až k Žofínu. Venku před palácem budou znít písně Karla Gotta stejně jako ve velkém sále, kde bude vystavena rakev. Hudební výběr k veřejnému rozloučení dodá rodina, uvedl Hrubý.

Ve velkém sále budou k rakvi postaveny tři stupínky, na které budou moct lidé pokládat květiny. Uprostřed místnosti budou do čtverce postavené stoly, které budou také sloužit k pokládání květin. Pohyb lidí budou řídit tzv. urychlovači, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. Lidé pak budou odcházet malým sálem směrem ke Galerii Mánes.

Na Slovanském ostrově bude u fronty přicházejících k dispozici asi deset mobilních toalet. Lidé budou moct využít také veřejné toalety v budově, další mobilní toalety budou postaveny venku, kudy budou fanoušci odcházet.

Vzhledem k očekávanému obrovskému zájmu lidé nebudou muset procházet bezpečnostními rámy. V takovém případě by se podle Hrubého dostalo k rakvi jen asi 5000 zájemců.

Na bezpečnost by mělo dohlížet asi 130 policistů, na místě budou dobrovolníci Českého červeného kříže a také pražští záchranáři.

Oblíbený český zpěvák Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí. Bylo mu 80 let.