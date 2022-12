MS ve fotbale: Radost v ulicích, ohňostroje i chaos, píše francouzský tisk

Paříž/Rabat - Na předních stranách francouzského tisku i zpravodajských serverů se dnes objevily obrázky oslavujících Francouzů v ulicích měst i objímajících se členů národního fotbalového týmu. "Les Bleus" ve středu porazili Maroko 2:0 a dostali se do finále, ve kterém se v neděli postaví proti Argentině.

"Potřebujete málo k tomu, abyste byli šťastní, stačí uspokojit své potřeby. A co potřebujete, je probudit se ve čtvrtek ráno do obrazů radosti francouzského týmu, který se dostal do finále mistrovství světa ve fotbale a oslavoval celou cestu z šaten až do hotelu," napsal dnes ráno francouzský list Le Parisien. Do ulic francouzských měst vyšly ve středu večer desítky tisíc lidí a národními barvami, zpěvem i ohněm oslavovaly vítězství národního týmu.

Radost a dobrosrdečnou atmosféru nepokazilo ani několik nehod a incidentů, při kterých se ultrapravicové skupiny střetly s policií. Příprava policie byla skutečně pečlivá; v pohotovosti bylo 10.000 jednotek, z toho polovina v centrálním regionu Île-de-France a 2200 v samotné Paříži. Tam se, jako vždy, největší dav příznivců národního týmu sešel na Champs-Elysées. Dominovala modro-bílo-červená, ale tu a tam se vynořily i marocké barvy červená a zelená, píše deník Le Monde, který svůj text doprovází obrázky oslav z pod Vítězného oblouku.

"Jsme rádi za Francii. Nakonec jsme přeci bratři a jsme spolu. Ale Maroko hrálo dobře a zasloužilo si dát gól," řekl Le Monde dvacetiletý student zahalený v marocké vlajce Hossam Boutalah, jeden z 2500 lidí v ulicích Bordeaux na jihozápadě Francie.

Frankofonní marocký list L'Opinion dnes připomněl, že marocký premiér Azíz Achanúš zápas sledoval ve Washingtonu po boku amerického prezidenta Joea Bidena, který zkrátil svůj projev na summitu USA a afrických zemí se slovy: "Já vím, co si říkáte. Zkrať to, Bidene, za chvíli začne semifinále. Chápu to," řekl prezident, jehož projev skončil čtyři minuty poté, co francouzský obránce Théo Hernandez výkopem zahájil semifinálové utkání.

Marocký král Muhammad VI. po porážce Maroka zatelefonoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, aby mu pogratuloval, dodává L'Opinion.

List Le Parisien barvitě popsal oslavy francouzského národního týmu, které začaly už v šatně a pokračovaly celou cestu až do hotelového lobby, kde hráče s tancem přivítaly desítky fanoušků. "Byly to scény zasloužené radosti, kterou doufáme, že si zopakujeme v neděli po finálovém zápase s Argentinou," píše Le Parisien.