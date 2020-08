MS v silniční cyklistice kvůli koronaviru ve Švýcarsku nebude

Lausanne (Švýcarsko) - Mistrovství světa v silniční cyklistice se letos v Aigle a Martigny neuskuteční. Švýcarská vláda dnes prodloužila platnost opatření proti šíření koronaviru do 30. září, což organizátorům znemožňuje šampionát plánovaný v termínu od 20. do 27. září uspořádat. Původně platil zákaz masových akcí s účastí více než tisícovky lidí do konce srpna.

Pořadatelé doufali, že se budou opatření zmírňovat. To se ale vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v zemi v posledních týdnech nepotvrdilo. Navíc se postupně rozšířil seznam zemí, jejichž občané musí po příjezdu do Švýcarska do povinné karantény. Momentálně je na něm 45 států.

"Jedenáct závodů během osmi dní, specifika závodění na okruhu a neustálý pohyb fanoušků znemožňující dodržování odstupů, to vše představuje nepřekonatelné překážky," uvedli pořadatelé v prohlášení.

Předseda Mezinárodní cyklistické unie (UCI) David Lappartient v červenci prohlásil, že neexistuje žádný plán B pro případ, že se ve Švýcarsku nebude moci závodit. Podle dnešního prohlášení ale stále je možnost, že se ještě na poslední chvíli podaří najít náhradní dějiště. Jako jedna z variant přichází podle médií v úvahu Itálie.

UCI oznámila, že konečné rozhodnutí o případném přesunu padne nejpozději 1. září. "Vzhledem ke sportovní důležitosti mistrovství světa pro cyklistiku chce UCI potvrdit, že stále pracujeme na nalezení alternativního projektu, abychom zajistili, že se ročník 2020 uskuteční. Prioritou je dějiště v Evropě a původní termín," uvedla UCI v prohlášení.

V případném novém dějišti se nemusí uskutečnit kompletní plánovaný program. "UCI bude hledat místo, které by nabídlo podobně náročné tratě jako Aigle-Martigny a které by tím pádem vyhovovalo stejnému typu jezdců, kteří se chystali závodit ve Švýcarsku," dodala UCI.

Přeložení na příští rok nepřichází v úvahu. Pořadatelé cyklistického MS jsou totiž určeni na dlouho dopředu. A Švýcaři se mají opět dočkat v roce 2024, kdy šampionát uspořádá Curych. Do té doby se pojede v Belgii (2021), Austrálii (2022) a Skotsku (2023). Pro rok 2025 bylo MS přiděleno Africe, aniž by bylo přesně určeno místo konání.