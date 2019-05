Praha - Hokejové mistrovství světa na Slovensku, které začne za týden v Bratislavě a Košicích, nemá podle bookmakerů vyloženého favorita. Za adepty na titul považují hlavně Rusko, Kanadu a Švédsko s kurzy 3,5:1 až 4,5:1. Česko je s kurzy 14,5:1 až 16:1 na šestém místě. Sázkaři věří nejvíce Švédům, na triumf Čechů jde asi 15 procent sázek. Sázkové kanceláře, které ČTK oslovila, očekávají překonání loňského hokejového rekordu přijatých sázek z MS v Dánsku s 1,3 miliardy korun.

"Nálady sázkařů a vývoj kurzů v těchto dnech nejvíce ovlivňuje odtajňování soupisek a potvrzování jednotlivých hvězd z NHL," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Za poslední měsíc si po zveřejnění posil ze zámoří nejvíce polepšily Rusko a USA, kterým klesly kurzy téměř na polovinu. Kurzy na výhru Česka se téměř nezměnily.

"Sázkaři se stále přiklánějí hlavně ke Švédsku, na které je podána zhruba polovina sázek. Následují Rusko (18 procent) a Česko (15 procent), takže Češi se opět ukazují jako patrioti. Zájem o český tým se každopádně s blížícím se začátkem bude zvyšovat, zejména pokud se vydaří poslední přípravné zápasy," doplnil Šrain.

Klienti Sazkabetu podle mluvčího Václava Friedmanna stále více věří triumfu Kanady. "O druhou pozici se přetahují výběry Švédska a Ruska, s odstupem následuje česká reprezentace a tým USA. Dokonce registrujeme i několik sázek na celkové vítězství Velké Británie," podotkl Friedmann. Britové mají na zisk titulu u některých sázkových kanceláří kurz až 3000:1.

Sázkové kanceláře si od letošního šampionátu slibují překonání loňského rekordu 1,3 miliardy korun. "Tím spíš, že podobně velká jednorázová akce pro české sportovní sázkaře letos nebude. Hokeji mohou konkurovat snad jen tenisové grandslamy," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Tipsport loni přijal sázky za půl miliardy, letos podle Hadravy čeká navýšení zhruba o pětinu. Podle bookmakera společnosti Chance Karla Brettschneidera se celkový objem sázek zvyšuje i kvůli rostoucímu podílu online sázek. "Více než polovina z nich je uzavřena na mobilním telefonu," sdělil Brettschneider.

Nejvyšší sázku za 66.666 korun přijal Tipsport na vítězství Kanady v kurzu 3,3:1. Čechům věří nejvíce klient Fortuny, který na jejich vítězství vsadil 40.000 korun za kurz 15:1. Další klient Fortuny na několika tiketech vsadil celkem 326.000 korun na výhru Švédska v průměrném kurzu 3,5:1.

S tím, jak upřesňují soupisky jednotlivých týmů, vypisují bookmakeři sázky na jednotlivé dílčí příležitosti. Na to, že gól vstřelí v jakémkoliv zápase brankář, lze vsadit za 25:1. Podle bookmakerů vychytají brankáři ve 64 zápasech 17krát čisté konto. Nejpravděpodobnější podle nich je, že při hře bez brankaře padne 12 gólů do prázdné brány, 103 gólů má padnout v přesilovce, 11 v oslabení. Dvakrát by měl padnout hattrick a sedmkrát by měl zápas dospět do samostatných nájezdů.

Turnaj začne v pátek 10. května. Češi do něj vstoupí hned první den zápasem proti obhájcům titulu ze Švédska. Na výhru mají zatím vysoký kurz 3,7:1, věří jim 14 procent sázkařů. V bratislavské skupině B se dále postupně utkají s Norskem, Ruskem, Lotyšskem, Itálií, Rakouskem a Švýcarskem. První čtyři týmy postoupí do čtvrtfinále, podle bookmakerů by se v něm Češi měli objevit téměř jistě (1,02:1). Na to, že získají medaili, se kurzy pohybují od 3,5:1 do 4:1. Finále je na programu v neděli 26. května.

Kurzy na celkové vítězství:

Tým Tipsport a Chance Fortuna Sazkabet Maxi-Tip Synottip Rusko 3,8:1 4:1 3,5:1 3,65:1 4,1:1 Kanada 4:1 3,8:1 3,75:1 4:1 3,6:1 Švédsko 4,5:1 4,4:1 4:1 3,65:1 4,25:1 USA 6:1 6,8:1 7:1 6,9:1 6:1 Finsko 13:1 13:1 11:1 10,1:1 10:1 Česko 14,5:1 15:1 16:1 15,5:1 15:1 Švýcarsko 33:1 35:1 26:1 35:1 30:1 Slovensko 45:1 45:1 29:1 46:1 40:1 Německo 60:1 65:1 51:1 62:1 50:1 Dánsko 150:1 170:1 67:1 155:1 150:1 Lotyšsko 250:1 300:1 81:1 310:1 250:1 Norsko 250:1 250:1 101:1 205:1 175:1 Francie 400:1 450:1 251:1 410:1 350:1 Rakousko 700:1 750:1 501:1 710:1 750:1 Itálie 1500:1 1700:1 1001:1 1555:1 1500:1 Velká Británie 2500:1 3000:1 1001:1 2555:1 3000:1