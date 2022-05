MS v hokeji: Finsko vydřelo výhru nad Lotyšskem, Slovensko prohrálo s Německem

Helsinky - Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa ve Finsku porazili ve skupině B Velkou Británii 5:1. V čele skupiny B je domácí tým, který vyhrál i druhý zápas na turnaji. Ve třetím utkání skupiny porazilo Švédsko tým Rakouska 3:1. Hráči Tří korunek budou v neděli druhým soupeřem českého výběru. Ve skupině A Dánsko deklasovalo Kazachstán 9:1. Úspěšný vstup do turnaje má za sebou i Švýcarsko, které přehrálo Itálii 5:2. Po páteční prohře se z výhry radovalo Německo, které přehrálo Slovensko 2:1. Německo porazilo Slovensko na MS počtvrté za sebou.

Švýcarsko vyhrálo 5:2 nad Itálií

Hokejisté Švýcarska vstoupili do mistrovství světa ve Finsku jasnou výhrou 5:2 nad Itálií. Dvě branky vstřelil v Helsinkách útočník Calvin Thürkauf, třemi asistencemi se blýskl obránce Jonas Siegenthaler.

"Měli jsme spoustu dalších šancí. Občas jsme hráli až moc na krásu a snažili se udělat přihrávku navíc. Počítají se ale tři body, na ničem jiném nezáleží," řekl švýcarský útočník Andres Ambühl pro web IIHF.

Favorit utkání šel do vedení už po 49 vteřinách. Simion přihrál na modrou čáru najíždějícímu Malginovi a ten střelou z kruhu otevřel skóre.

V závěru úvodní třetiny přidali Švýcaři další dvě trefy. Nejprve Thürkauf před brankou zužitkoval Corviho nahrávku z rohu hrazení a poté Ambühl usměrnil do sítě střelu Siegenthalerovu, který asistoval u všech tří úvodních gólů svého týmu.

V 27. minutě Švýcarsko opět udeřilo. Kurashev vypálil od modré a Thürkauf se díky teči trefil podruhé. Italové se poprvé prosadili až v 49. minutě. Hannoun vystřelil z kruhu a Glira tečí překonal gólmana Berru.

V předposlední 59. minutě přidaly oba týmy po jedné trefě. Nejdříve Meier od mantinelu našel před brankou najíždějícího Hischiera a švýcarský kapitán se nemýlil. Konečné skóre stanovil z dorážky v přesilové hře Hannoun.

"Musíme být hrdí. Tušili jsme, že Švýcaři představují výzvu. Několikrát jsme selhali. Máme na čem pracovat, musíme se poučit z chyb. Celkově vzato jsme ale nehráli špatně. Je fajn, že jsme aspoň dali dvě branky. Pracovali jsme na přesilovkách, takže je fajn, že jsme se za to v závěru dočkali odměny," uvedl italský útočník Alex Petan.

V neděli se Švýcaři představí proti Dánům, Itálii čeká Kanada.

Dánsko deklasovalo Kazachstán 9:1

Hokejisté Dánska vstoupili vítězně do mistrovství světa, v Helsinkách deklasovali Kazachstán 9:1. Favorit rozhodl zápas skupiny A proti nováčkovi mezi elitou již v první třetině, v 5. minutě vedli Dánové 3:0. Hattrickem se na výhře podílel útočník Joachim Blichfeld, čtyři asistence si připsal obránce Markus Lauridsen.

"Je to pro nás velké vítězství," pochvaloval si brankář Sebastian Dahm, který si připsal 25 úspěšných zákroků. "Byl to první zápas na turnaji a vždy je důležité dobře začít. Navíc to pro nás byl i klíčový zápas z pohledu boje o postup do čtvrtfinále. Ted se můžeme dívat dopředu optimisticky," dodal gólman rakouského Klagenfurtu.

Dánsko se dostalo do vedení již po 123 sekundách hry, kdy Šutova v kazašské brance překonal pohotově dorážející Bjorkstrand. Na konci čtvrté minuty potrestal chybu soupeře v rozehrávce Scheel a hororový vstup Kazachstánu do turnaje zakončil přesnou střelou v přesilové hře Blichfeld . V čase 4:51 tak bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto.

Kazaši se v útočném pásmu výrazněji předvedli až při vyloučení Jensena Aaboa, brankáře Dahma však překonat nedokázali. Dánsko se poté ubránilo i podruhé v oslabení a ve druhé třetině postupně navyšovalo vedení. Nejprve se po samostatné akci prosadil Storm, poté si Šutov nešťastně usměrnil za svá záda Jakobsenovu přihrávku a zápas pro něj předčasně skončil.

Do branky se postavil Rumjancev, i on ale brzy inkasoval. V přesilovce jej prostřelil Blichfeld, který zopakoval úspěšné zakončení z první třetiny. Účet druhé části poté uzavřel při signalizované početní výhodě Larssen. Solidní šanci na snížení měl jen Orechov, který za stavu 0:5 trefil tyč.

Dánové pokračovali v pohodové hře a po 43 sekundách třetí třetiny přidali další gól. Následně mohl snížit z brejku Asetov, Dahm ve spolupráci s jedním ze spoluhráčů udrželi puk před brankovou čárou. V 51. minutě zkompletoval hattrick Blichfeld, opět se prosadil v přesilovce. Kazaši se čestného gólu dočkali v 59. minutě, kdy v oslabení připravil Dahma o čisté konto Savickij.

Svěřenci trenéra Heinze Ehlersa nyní věří, že se jim ve Finsku podaří navázat na úspěch z olympijských her v Pekingu, kde postoupili do čtvrtfinále a obsadili celkově sedmé místo. "Není to úplně stejné, ale to, co se nám v únoru povedlo udělat pro hokej v Dánsku, byla velká věc. Je to něco, na čem tady chceme stavět," řekl obránce Nicholas Jensen.

Švédsko vyhrálo nad Rakouskem 3:1

Hokejisté Švédska vstoupili do mistrovství světa v Tampere výhrou nad Rakouskem 3:1. Dvěma body za gól a asistenci k tomu přispěl útočník Joel Kellman. Rakušané jsou v elitní kategorii poprvé od roku 2019, kdy v Bratislavě sestoupili. Letos se vrátili spolu s Francií jako náhrada za Rusko a Bělorusko, vyloučené kvůli válečné agresi na Ukrajině.

Švédové, kteří budou v neděli od 19:20 SELČ hrát proti české reprezentaci, zařadili před úvodním duelem na soupisku jen dva brankáře a patnáct hráčů do pole. Vedení se ujali po 128 sekundách: Carl Klingberg přihrál zpoza branky na levý kruh Kellmanovi, který překonal Starkbauma.

"Drželi jsme se dlouho v útočném pásmu. Klingberg to skvěle udělal za brankou a našel mě neobsazeného na kruhu. Já jsem jen poslal puk na branku. Je vždycky příjemné skórovat a první gól zápasu je pokaždé důležitý," řekl Kellman, jenž se prosadil při své premiéře na velké akci.

Rakušané se potom ubránili při Baumgartnerově vyloučení a v 8. minutě jim při Klingbergově šanci pomohla horní tyč. Při Nissnerově trestu rakouský gólman kryl Bemströmovu možnost.

V čase 16:37 už zvýšil Friberg po přihrávce Kellmana, který vystihl rakouskou rozehrávku. O snížení se půl minuty před první pauzou postaral střelou z pravého kruhu kanonýr Schneider, který v sezoně 2020/21 působil v Kometě Brno.

"Rakušané mají dobrý tým. Bojovali, dobře bruslili a mají kvalitní hráče. Věděli jsme, že to bude těžký zápas," řekl švédský kapitán Oliver Ekman Larsson. "Ale celkově se mi líbilo, jak jsme zápas zvládli vítězně. Měli jsme dobré věci, na některých musíme ještě pracovat. Také jsme měli trochu nervy."

V 26. minutě byli Rakušané při Tömmernesově vyloučení blízko vyrovnání, Haudum trefil horní tyč. Švédové se ubránili také při pobytu Ekmana-Larssona na trestné lavici a v 33. minutě jim vrátil dvoubrankový náskok Nordström, který doklepl puk do prázdné branky po střele Bromého. Ani při Klingberově trestu se rakouský tým neprosadil.

Švédové, kteří loni na mistrovství světa v Rize poprvé v historii na velké mezinárodní akci nepostoupili do čtvrtfinále, v závěrečném dějství bez potíží uhájili náskok. Možnost zvýšit měl Dahlin, Rakušanům sebralo naději na zdramatizování závěru Leblerovo vyloučení.

"Měli jsme být původně na jiném turnaji (ve skupině A divize I), ale naše příprava se moc nezměnila. V přípravných zápasech jsme se zlepšovali. Odvedli jsme dobrou práci a připravili se na elitní skupinu. Nebyl to špatný start do turnaje," hodnotil rakouský útočník Thomas Raffl.

Hokejisté Německa potvrdili, že se jim na MS proti Slovensku daří

Hokejisté Německa porazili na mistrovství světa v Helsinkách Slovensko 2:1 a poprvé na turnaji bodovali. Slováci naopak nedokázali navázat na páteční výhru nad Francií. Oba týmy tak mají ve skupině B tři body. Velkou zásluhu na vítězství Německa měl spolehlivě chytající brankář Philipp Grubauer, který si připsal 28 úspěšných zákroků. Německo porazilo Slovensko na MS počtvrté za sebou.

"Byl to bojovný zápas. Bojovali jsme, co to šlo. Myslím si, že nám chybí finální přihrávka do šance. Neproměnili jsme příležitosti, které jsme měli. Soupeře dostala na koně vyloučení. Při naší přesilovce pět na tři jsme málo stříleli," uvedl kapitán Slovenska Tomáš Tatar pro RTVS. "Stále je to začátek turnaje, ale máme hodně věcí, na kterých musíme pracovat," dodal útočník New Jersey.

Oba celky nastoupily do utkání prakticky v totožných sestavách jako v pátek, v brance opět dostali šanci Rybár a Grubauer.

Jako první inkasoval Rybár, ale až ve druhé třetině. Plachtovu přihrávku na Moritze Müllera si do branky srazil vracející se Jánošík. "Otevřel se přede mnou prostor. Nejprve jsem byl trochu překvapený, ale měl jsem hodně místa, zkoušel jsem přihrát Moovi (Müllerovi), ale trefil jsem obránce. Šťastný gól," usmíval se po zápase Matthias Plachta.

O pět minut později se Němci prosadili podruhé, když se po rychlém protiútoku prosadil pohotově dorážející Pföderl.

Slováci přidali a ve 32. minutě se podařilo Pospíšilovi po rychlém objetí branky snížit. Grubauer se nestačil přesunout k druhé tyči. Vyrovnat mohl Roman, brejk třineckého útočníka ale gólman Seattlu zlikvidoval.

Oba celky dostaly výhodu přesilových her pět na tři, ani jeden ji ale nedokázal využít. Slováci se v závěru tlačili do útoku, byli střelecky aktivnější, vyrovnat se jim ale nepodařilo ani při power play. Německo po páteční porážce s Kanadou poprvé bodovalo.

"Němci hráli moderní hokej, vždy měli hráče před brankou na dorážku. Na to jsem byl ale připravený. Udělali jsme více chyb než soupeř," řekl brankář Patrik Rybár, který si připsal jen 14 zákroků.

Finsko vydřelo výhru nad Lotyšskem, v závěru rozhodl Granlund

Hokejisté Finska porazili ve svém druhém zápase na domácím mistrovství světa Lotyšsko 2:1 a s šesti body jsou v čele skupiny B. Vítězný gól vstřelil v Tampere v 58. minutě v přesilové hře Mikael Granlund, který úvodní duel vynechal. Útočník Nashvillu se podílel i na první brance úřadujících olympijských vítězů a obhájců stříbrných medailí z loňského šampionátu.

"Na takovýchto turnajích jsou zápasy často o jeden gól, skóre je těsné a dnes to nebylo jiné," řekl finský kapitán Valtteri Filppula. "Lotyši mají dobrý tým, dobře bránili a brankáři chytali skvěle. Jsem opravdu rád, že jsme na konci dokázali vstřelit rozhodující přesilovkový gól," dodal útočník Ženevy pro oficiální web mistrovství.

První třetina moc výrazných šancí nenabídla, gólmani Säteri a Merzlikins čelili v součtu jen šesti střelám na branku. Jako první inkasoval Fin Säteri, jehož po přečíslení dva na jednoho překonal Balcers.

Vyrovnat se Seveřanům podařilo krátce po polovině utkání, kdy si poprvé v zápase zahráli přesilovou hru. Faul vítkovického útočníka Robertse Bukartse potrestal Manninen, který pohotově se štěstím dorazil za Merzlikinse zblokovanou střelu Granlunda.

Lotyši porazili Finsko naposledy v roce 2014, na loňském šampionátu v Rize ale získali ve vzájemném souboji bod za prohru v prodloužení a blízko k nerozhodnému výsledku po normální hrací době měli i letos. V 57. minutě byl ale vyloučen Dzierkals a Finové faul plzeňského útočníka dokázali rychle využít. Granlund potřeboval jen 18 sekund a přesnou střelou zápas rozhodl.

"Granlund je skvělý hráč, což jsme dnes viděli. Má za sebou náročné cestování a hned se zapojil do hry. Bylo vidět, že se ho soupeř snažil více hlídat, ale on stejně našel způsob, jak nám zápas vyhrát," ocenil svého spoluhráče útočník Jere Sallinen.

Vyrovnat se Lotyšsku nepodařilo ani při power play. "Myslím si, že v pátek (proti USA) jsme nehráli špatně, ale měli jsme výpadek koncentrace nebo jsme nestíhali rychlostně. Dnes jsme si domácí úkol udělali docela dobře. Věděli jsme, jak Finsko hraje. V posledních letech jsme s nimi odehráli několik těsných zápasů na mistrovství světa nebo na olympijských hrách. Bohužel se jim vždy daří o trošku lépe," řekl kapitán Lotyšska Rodrigo Abols.

Výsledky mistrovství světa v hokeji ve Finsku: Skupina A (Helsinky): Dánsko - Kazachstán 9:1 (3:0, 4:0, 2:1) Branky a nahrávky: 3. Bjorkstrand (Bau Hansen, Larsen), 4. Scheel, 5. Blichfeld (Ehlers, M. Lauridsen), 23. Storm (Ehlers, Jensen Aabo), 27. Jakobsen (Aagaard), 30. Blichfeld (Ehlers, M. Lauridsen), 40. Larsen (Bau Hansen, M. Lauridsen), 41. Regin (O. Lauridsen, Storm), 51. Blichfeld (M. Lauridsen, Bau Hansen) - 59. Savickij (Šesťakov). Rozhodčí: Dehaen (Fr.) Ansons - Zunde (oba Lot.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 4:8. Využití: 4:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3035. Švýcarsko - Itálie 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) Branky a nahrávky: 1. Malgin (Simion, Siegenthaler), 18. Thürkauf (Corvi, Siegenthaler), 20. Ambühl (Siegenthaler, Scherwey), 27. Thürkauf (Kurashev, Scherwey), 59. Hischier (Meier, Bertschy) - 49. Glira (Hannoun, McNally), 59. Hannoun (S. Kostner, Petan). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Staňo (Slovin.) - Seewald (Rak.), Špůr (ČR). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 3641. Slovensko - Německo 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Branky a nahrávky: 32. Pospíšil (Jánošík, Tamáši) - 22. Plachta, 27. Pföderl (Noebels). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Öhlund - Yletyinen (oba Švéd.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 4387. Tabulka: 1. Dánsko 1 1 0 0 0 9:1 3 2. Švýcarsko 1 1 0 0 0 5:2 3 3. Kanada 1 1 0 0 0 5:3 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 5:4 3 5. Německo 2 1 0 0 1 5:6 3 6. Francie 1 0 0 0 1 2:4 0 7. Itálie 1 0 0 0 1 2:5 0 Skupina B (Tampere): Švédsko - Rakousko 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) Branky a nahrávky: 3. Kellman (Klingberg, A. Bengtsson), 17. Friberg (Kellman), 33. J. Nordström (Bromé, E. Gustafsson) - 20. Schneider (Heinrich). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Rohatsch (Něm.) - Kroyer (Dán.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6993. ČR - Velká Británie 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) Branky a nahrávky: 28. Blümel (Krejčí, Červenka), 33. Flek (Ščotka, Jordán), 42. Jiříček (Červenka, Smejkal), 47. Černoch (Smejkal, Blümel), 49. Blümel (Červenka, Krejčí) - 51. Lake (Conway). Rozhodčí: Štolc (Švýc.), Vikman (Fin.) - Constantineau (Fr.), Merten (Něm.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 6286. Lotyšsko - Finsko 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Branky a nahrávky: 9. Balcers (Keninš) - 31. Manninen (Mikael Granlund, M. Lehtonen), 58. Mikael Granlund (M. Lehtonen, Manninen). Rozhodčí: Ingram (Kan.), MacFarlane - Briganti (oba USA), Oosten (Kan.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 11.483. Tabulka: 1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. ČR 1 1 0 0 0 5:1 3 3. USA 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 5. Rakousko 1 0 0 0 1 1:3 0 6. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:6 0 7. Velká Británie 1 0 0 0 1 1:5 0 8. Norsko 1 0 0 0 1 0:5 0 Další program - neděle 15. května: Skupina A (Helsinky): 11:20 Itálie - Kanada, 15:20 Francie - Kazachstán, 19:20 Dánsko - Švýcarsko. Skupina B (Tampere): 11:20 Norsko - Velká Británie, 15:20 Rakousko - USA, 19:20 ČR - Švédsko.