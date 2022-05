MS: Kanada porazila Itálii 6:1, Američané otočili zápas s Rakouskem

Helsinky - Hokejisté Kanady porazili ve svém druhém zápase na mistrovství světa Itálii 6:1 a s šesti body se posunuli do čela tabulky skupiny A. Francie zdolala Kazachstán 2:1 a mezi elitou oslavila první výhru od 11. května 2018, kdy zvítězila v Kodani nad Rakouskem (5:2). Norové ztratili ve skupině B s Velkou Británií třígólový náskok, ale vyhráli 4:3 po nájezdech. Američané otočili zápas s Rakouskem, v prodloužení rozhodl bek Luke Hughes.

Švýcarsko jasně přehrálo Dánsko 6:0, čtyři body si připsal Malgin

Hokejisté Švýcarska porazili ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Helsinkách Dánsko 6:0. Mají tak maximální počet šesti bodů a díky lepšímu skóre se dostali do čela skupiny A před Kanadu, Dánové naopak poprvé prohráli.

Švýcaři duel rozhodli ve druhé třetině, ve které se prosadili čtyřikrát. Gólem a třemi asistencemi se na jejich výhře podílel útočník Denis Malgin, čisté konto udržel brankář Leonardo Genoni.

Dánové měli hned v úvodu utkání výhodu přesilové hry, Forův faul ale potrestat nedokázali. I díky tomu mohli jít do vedení Švýcaři. V 9. minutě využil zakrytého výhledu brankáře Dichowa útočník Herzog, který se trefil přesně k tyči krátce po buly.

Švýcaři poté přečkali další dvě oslabení a ve druhé třetině rozhodli o výhře. V čase 21:03 využil po devíti sekundách přesilovku Meier, Suterův gól museli rozhodčí potvrdit až po kontrole u videa, neboť při hře nezaregistrovali puk za brankovou čárou.

O další úspěch favorita se postaral přesnou střelou Moser a nevydařenou dánskou dvacetiminutovku zakončila Kurashevova přesilovková trefa. Genoni naopak moc práce neměl, po Ehlersově střele mu ale pomohla tyč.

Ve třetí části se v brance Dánska objevila jednička Dahm, i on ale inkasoval. V přesilovce jej překonal Malgin a ke třem asistencím tak přidal i gól.

Kanada po ospalém úvodu bez problémů porazila Itálii 6:1

Hokejisté Kanady porazili ve svém druhém zápase na mistrovství světa Itálii 6:1 a s šesti body se posunuli do čela tabulky skupiny A. Italové se sice ve 13. minutě dostali nečekaně do vedení, obhájci zlata ale ještě v první třetině vyrovnali a třemi góly ve druhé části rozhodli. Gólem a asistencí se na kanadské výhře podíleli Josh Anderson a Dysin Mayo.

"Myslím, že jsme hráli docela dobře. Někdy, když hrajete s Itálií, tak nevíte, co čekat. Oni tvrdě makali. Nepouštěli nás do šancí, ale pak jsme udělali nějaké úpravy, které pomohly. Měli jsme 90 procent času puk pod kontrolou, což je pozitivní," řekl hvězdný útočník Mathew Barzal, který nastoupil za Kanadu poprvé na turnaji.

Do první výraznější šance se dostal v 7. minutě Mercer, italský brankář Fazio ale předvedl dobrý zákrok. Kanaďané postupně ubrali plyn a soupeř je za pasivitu potrestal. Ve 13. minutě nečekaně otevřel skóre po rychlém protiútoku přesně střílející Pietroniro.

Následně se do další velké příležitosti dostal Hannoun, ale gólman Driedger Kanadu podržel. Vzápětí zámořští hráči vyrovnali, když Fazio nedokázal zastavit Sanheimovu lehce tečovanou střelu od modré čáry.

"Když hrajete dva zápasy za 24 hodin, je to náročné. Chtěli jsme navázat na sobotní třetí třetinu a myslím si, že se nám to povedlo. Dali jsme gól, což nám dodalo hodně energie," řekl italský útočník Alex Petan, který se narodil v Kanadě a dobře se zná s Barzalem. "Máme za sebou dva těžké zápasy, z kterých se poučíme a navážeme na to, co bylo dobré," uvedl Petan směrem k úternímu souboji s Dánskem.

Ve druhé třetině si Kanaďané vytvořili soustavný tlak a prosadili se i gólově. Nejprve skóroval po ukázkové teči Anderson, poté se mezi střelce zapsal Roy a Fazia překonal ještě Johnson po efektní kombinaci, do které se zapojil i Barzal. Puk za brankovou čáru dopravil také Mercer, kterému ale radost zkazil hlavní rozhodčí, jenž předčasně přerušil hru.

Kanada mohla zápas v poklidu dohrát a ještě navýšit své vítězství. Ve 43. minutě se další střelou od modré čáry prosadil Mayo. Gólový účet uzavřel Gregorův brejk v oslabení.

Francie vyhrála mezi elitou na MS po čtyřech letech, porazila Kazachstán 2:1

Hokejisté Francie zdolali na mistrovství světa v Helsinkách Kazachstán 2:1 a mezi elitou oslavili první výhru od 11. května 2018, kdy zvítězili v Kodani nad Rakouskem (5:2). Od té doby prohráli desetkrát za sebou. Po sestupu v roce 2019 z Košic do skupiny A divize I, která se v minulých dvou letech nehrála kvůli pandemii koronaviru, se vrátili pro turnaj ve Finsku mezi nejlepší šestnáctku spolu s Rakouskem jako náhrada za Rusko a Bělorusko, vyloučené kvůli válečné agresi na Ukrajině. Dvěma body za gól a asistenci pomohl k úspěchu útočník Alexandre Texier z Columbusu.

"Čekali jsme na takový zápas řadu měsíců. Chtěli jsme vyhrát. Je to důležité vítězství. Teď se nám dýchá o trošku lépe a můžeme hrát ve zbytku turnaje s větším klidem. Původně jsme nečekali, že tady budeme hrát, ale chceme všem ukázat, že si to zasloužíme. Užili jsme si dnešní odpoledne," řekl francouzský útočník Damien Fleury webu IIHF.

Hned v úvodu zahrozili Francouzi, Bertrand tečoval Crinonovo nahození, ale gólman Šutov úspěšně zasáhl. V 6. minutě se radoval z vedení Kazachstán. Po akci Nikity Michajlise dostal puk za Buysseho bruslí Orechov a český sudí Šír se Slovákem Stanem gól po prověření u videa uznali.

Vzápětí mohl vyrovnat po Texierově přihrávce kapitán Fleury. Na druhé straně zahrozil Nikita Michajlis. Šutov si poradil v 18. minutě s Perretovou střelou.

Na přelomu první a druhé třetiny se Francouzi ubránili při Texierově vyloučení. Potom při Akolzinově trestu vypálil z levého kruhu Fleury, ale zamířil do boční sítě. Už po skončení početní výhody neměl přesnou mušku ani Bertrand. Ve 33. minutě už bylo vyrovnáno. Po Galletově střele se trefil od modré čáry Texier.

O minutu a půl později pomohla Šutovovi po Bertrandově teči Claireauxovy střely pravá tyč. Další šanci měl po přihrávce Toma Bozona Sacha Treille. Buysse zlikvidoval Panjukovovu šanci po pasu Nikity Michajlise. O obrat se postaral 25 vteřin před koncem druhé části Chakiachvili, který po devíti vteřinách využil Blackerovo vyloučení střelou od modré čáry i díky nešťastné teči Savického.

V úvodu třetí části nepřekonal Buysseho Nikita Michajlis. Šutov musel krýt Rechovu střelu. Necelých pět minut před koncem se snažil překvapit kazašského gólmana z úhlu Valk. Stav už se nezměnil ani v závěrečné power play. Kazachstán, který loni na šampionátu v Rize sahal po postupu do čtvrtfinále, po sobotním debaklu s Dánskem 1:9 zůstává bez bodu.

"Byl to vyrovnaný zápas. Oni vedli 1:0, ale my jsme ukázali skvělý charakter a zápas otočili. Od té doby jsme kontrolovali hru. Věděli jsme, že zápasy s Kazachstánem a Itálií musíme vyhrát. Jsme šťastní, že jsme dnes zvítězili, ale turnaj tím nekončí. Těšíme se na zítřejší utkání s Německem," prohlásil francouzský útočník Kevin Bozon.

Norové ztratili s Velkou Británií třígólový náskok, ale vyhráli 4:3 po nájezdech

Hokejisté Norska porazili v Tampere Velkou Británii 4:3 po samostatných nájezdech a dočkali se po páteční úvodní porážce s domácím Finskem 0:5 prvních bodů i gólů na turnaji. Mezi 53. a 57. minutou ale ztratili tříbrankový náskok a uspěli až díky vítězné brance Michaela Hagy v rozstřelu. Za Norsko vstřelil dva góly kapitán Mathis Olimb a dvě asistence si připsal Mats Rosseli Olsen. Britové, kteří v sobotu podlehli české reprezentaci 1:5, dosáhli na první bod i díky gólu a asistenci Bretta Perliniho.

Velká Británie nezopakovala v úvodním dějství výkon z prvního utkání, kdy byla proti výběru Kariho Jalonena nebezpečná. Norové ji přestříleli 11:1. V 7. minutě gólman Bowns Jakobssonovu střelu z pravého kruhu vyrazil ramenem a při Conwayově vyloučení jej nepřekonal ani zblízka Hoff po Trettenesově přihrávce.

V čase 16:13 už se tým výběr Pettera Thoresena dočkal šťastného prvního gólu na turnaji. Klavestad nahodil puk od pravého mantinelu a David Phillips jej tečoval hokejkou mezi Bownsovy betony do vlastní branky.

Zvýšit se podařilo Norsku v 27. minutě při trestu Jonathana Phillipse. Britský gólman vyrazil dvě dorážky Rosseliho Olsena, ale Mathis Olimb u levé tyče poslal puk těsně za brankovou čáru, odkud jej ze vzduchu odpálil Richardson. Kanadský sudí Lawrence sice za brankou rozpažil, ale s Dánem Frandsenem pak podle videa gól uznali.

Haukeland si pak poradil s Dowdovou střelou. Britové se neprosadili ani ve své první přesilovce při Kasastulově vyloučení. Při Wallerově pobytu na trestné lavici v 36. minutě naopak znovu inkasovali. Mathis Olimb se trefil od modré čáry přesně k levé tyči.

Třetí třetinu ale ovládli svěřenci trenéra Petera Russella. V čase 43:19 měli po Johannesenově nedovoleném zákroku na unikajícího Perliniho možnost trestného střílení, které však sám faulovaný hráč neproměnil. Mezi 53. a 57. minutou ale Britové dokázali tříbrankové manko smazat.

Jako první překonal Haukelanda po spolupráci s Lakem bekhendovou střelou z pravého kruhu Dowd. Za 38 sekund Mosey po objetí branky přihrál Perlinimu, který zamířil do odkryté branky, a prodloužení vynutil střelou z pozice mezi kruhy Richardson, jehož našel z rohu Perlini.

V prodloužení mohl dovršit obrat Mosey, ale Haukelanda ani nadvakrát nepřekonal. V nájezdech uspěli za Nory bekhendovými blafáky Trettenes a Haga, za Brity uspěl jen Conway.

Američané otočili zápas s Rakouskem, v prodloužení rozhodl bek Luke Hughes

Hokejisté Spojených států amerických zvítězili na mistrovství světa v Tampere nad Rakouskem 3:2 v prodloužení. Obhájci bronzu z loňského šampionátu v Rize sice prohrávali už 0:2, ale obrat dovršil v čase 63:07 obránce Luke Hughes. Tým kouče Davida Quinna tak vyhrál i druhý duel na turnaji.

Rakušané při návratu mezi elitu od roku 2019 bodovali poprvé od tehdejšího posledního vystoupení v Bratislavě, kde po porážce s Itálií 3:4 po samostatných nájezdech sestoupili. Po sobotní porážce se Švédskem 1:3 drželi krok i s Američany, kteří nedokázali navázat na páteční tříbrankové představení z první třetiny proti Lotyšsku (4:1).

"Zisk bodu je pro Rakousko úspěch, ale myslím, že jsme mohli vyhrát v běžné hrací době. Měli jsme šance v přesilovkách, takže z tohoto pohledu je to pro nás ztráta," řekl rakouský útočník Marco Kasper webu IIHF.

V 9. minutě kryl gólman Kickert šanci Barbera, který pak šel ve 13. minutě pykat na trestnou lavici a tým kouče Rogera Badera z toho vytěžil vedení. Tři vteřiny po skončení trestu totiž Kasper našel zpoza branky nepokrytého Nissnera, který prostřelil Manna. Při Gaudetteově trestu se Američané ubránili.

Na přelomu první a druhé části odolali Rakušané při Wolfově vyloučení a ve 22. minutě byl blízko vyrovnání Galchenyuk, který trefil tyč. Favorit nevyužil ani přesilovku při Nissnerově vyloučení a v polovině utkání měl možnost zvýšit náskok právě Nissner.

V 35. minutě už měli Rakušané dvoubrankový náskok. Po kombinaci Hauduma s Wukowitsem překonal Manna forhendovým blafákem Huber. Hned za 17 sekund poprvé inkasoval Kickert. Překvapil jej Bellows, který vyjel zpoza branky a bekhendem skóroval u pravé tyče.

V třetí třetině se Američané ještě neprosadili při Zündelově vyloučení, ale v 49. minutě už Huberův faul potrestali. Gaudette se z pravého kruhu trefil přesně do protějšího horního rohu branky.

V závěru třetí třetiny i na startu nastavení se Rakušané neprosadili při Laffertyho pobytu na trestné lavici, ale v 63. minutě jim mohl zajistit výhru exbrněnský střelec Schneider, který trefil tyč. O minut později z úniku překonal Kickerta osmnáctiletý Hughes.

"Na takto krátkém turnaji je důležité se vyrovnat s nepříznivým vývojem. Nikdy nevíte, kdy to přijde. Jestli teď, v boji o medaile nebo kdykoliv jindy. Je dobře, že máme takový zápas za sebou a už se nebude opakovat. Ale je skvělé, že jsme to otočili a vyhráli," prohlásil Hughes, jehož si vybralo loni jako čtyřku draftu New Jersey. Jeho starší bratři už v NHL září - právě v týmu Devils útočník Jack, který je jedničkou draftu z roku 2019, a ve Vancouveru bek Quinn.

Výsledky mistrovství světa v hokeji:

Skupina A (Helsinky):

Itálie - Kanada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Pietroniro (McNally, Frigo) - 16. Sanheim (Severson, J. Anderson), 29. J. Anderson (Mayo, Lowry), 36. N. Roy (Dubois, Graves), 38. K. Johnson (Chabot, Barzal), 43. Mayo (Comtois, Mercer), 55. Gregor (Mercer). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), Hansen (Nor.) - Beresford (Brit.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 1:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2616.

Sestavy:

Itálie: Fazio - Miglioranzi, Pietroniro, Spornberger, Di Perna, Glira, Gios, Casetti - Sanna, S. Kostner, Petan - Frank, Mantenuto, Mantinger - McNally, Hannoun, Frigo - Deluca, D. Kostner, Traversa - Insam. Trenér: Greg Ireland.

Kanada: Driedger - Whitecloud, Chabot, Sanheim, Severson, Holden, Mayo, Graves - N. Roy, Cozens, Dubois - Lowry, Sillinger, J. Anderson - Barzal, Batherson, K. Johnson - Comtois, Mercer, Gregor - Geekie. Trenér: Claude Julien.

Francie - Kazachstán 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 33. Texier, 40. Chakiachvili (Texier) - 6. Orechov (N. Michajlis, Blacker). Rozhodčí: Šír (ČR), Stano (SR) - Niittylä (Fin.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 1801.

Sestavy:

Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Bault - Fleury, Texier, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Boudon, S. Treille, Rech - K. Bozon, Ritz, Leclerc - Fabre. Trenér: Philippe Bozon.

Kazachstán: Šutov - Svedberg, Samat Danijar, Blacker, Orechov, Beketajev, Metalnikov, Šalapov - Akolzin, Šesťakov, Ševčenko - N. Michajlis, Valk, Panjukov - Starčenko, Savickij, Sagadějev - Petuchov, Gurkov, Asetov - Rachmanov. Trenér: Jurij Michajlis.

Dánsko - Švýcarsko 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Herzog (Glauser, Corvi), 22. Meier (Moser, Malgin), 26. Suter (Malgin, Simion), 33. Moser (Malgin. Suter), 38. Kurashev (Hischier, Corvi), 47. Malgin (Meier, Moser). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Rekucki - Davis (oba USA), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 4:6. Využití: 0:3. Diváci: 2645.

Sestavy:

Dánsko: Dichow (41. Dahm) - Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Larsen, N. Jensen, Kristensen - Ehlers, Nielsen, Blichfeld - Storm, Scheel, Regin - Bjorkstrand, Bau Hansen, Meyer - Aagaard, Jakobsen, Poulsen - Asperup. Trenér: Heinz Ehlers.

Švýcarsko: Genoni - Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Glauser, Geisser, Egli, Marti - Meier, Hischier, Bertschy - Suter, Simion, Malgin - Ambühl, Herzog, Corvi - Kurashev, Scherwey, Thürkauf. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka:

1. Švýcarsko 2 2 0 0 0 11:2 6 2. Kanada 2 2 0 0 0 11:4 6 3. Dánsko 2 1 0 0 1 9:7 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 5:4 3 5. Německo 2 1 0 0 1 5:6 3 6. Francie 2 1 0 0 1 4:5 3 7. Kazachstán 2 0 0 0 2 2:11 0 8. Itálie 2 0 0 0 2 3:11 0

* * *

Skupina B (Tampere):

Norsko - Velká Británie 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 2:0, 0:3 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Klavestad (Trettenes, Hoff), 27. M. Olimb (Rosseli Olsen, Johannesen), 36. M. Olimb (K. A. Olimb, Rosseli Olsen), rozhodující sam. nájezd Haga - 53. Dowd (Lake, Batch), 54. Perlini (Mosey, Conway), 57. Richardson (Perlini, Tetlow). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Lawrence (Kan.) - Kroyer (Dán.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 4651.

Sestavy:

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Kasastul, Klavestad, Nörstebö, Rokseth - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Röymark, Martinsen, Haga - Trettenes, Jakobsson, Hoff - Henriksen, Salsten, Rönnild. Trenér: Petter Thoresen.

Velká Británie: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch - Mosey, Conway, Lake - Perlini, Dowd, Neilson - Davies, J. Phillips, Waller - Lachowicz, Myers, Duggan - Hook. Trenér: Peter Russell.

Rakousko - USA 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Nissner (Kasper, Maier), 35. Huber (Wukowits, Haudum) - 35. K. Bellows (Meyers, Megna), 49. Gaudette (Galchenyuk, Seth Jones), 64. L. Hughes (Farrell). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Štolc (SR) - Chaput, van Oosten (oba Kan.). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4228.

Sestavy:

Rakousko: Kickert - Hackl, Maier, Zündel, Heinrich, Wolf, Kirchschläger, Wimmer, Brunner - Lebler, Haudum, Kasper - Schneider, T. Raffl, Nissner - Ganahl, Feldner, Baumgartner - Wukowits, Achermann, Huber. Trenér: Roger Bader.

USA: Mann - Seth Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Blankenburg, L. Hughes - Watson, Lafferty, Kuhlman - Hayden, Galchenyuk, Bordeleau - Barber, K. Bellows, Meyers - Gaudette, Farrell, Lettieri. Trenér: David Quinn.

ČR - Švédsko 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Krejčí (Červenka), 38. Kundrátek (Červenka, Jiříček), 46. Blümel (Červenka, Šimek) - 20. Asplund (Bemström, Wallmark), 23. Bemström (Wallmark, E. Gustafsson), 26. Bromé, 29. Asplund (E. Gustafsson), 45. A. Bengtsson (Bromé). Rozhodčí: Ingram (Kan.), MacFarlane - Briganti (oba USA), Synek (SR). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváci: 6089.

Sestavy:

ČR: Vejmelka (29. Langhamer) - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Švédsko: Hellberg - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, Ekman-Larsson, A. Lindholm, Tömmernes - Bemström, Wallmark, J. Nordström - Friberg, Kellman, Asplund - Bromé, A. Bengtsson, C. Klingberg - O. Lang, Aman. Trenér: Johan Garpenlöv.

Tabulka:

1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 2 1 1 0 0 7:3 5 4. ČR 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Norsko 2 0 1 0 1 4:8 2 6. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 7. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1 8. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:6 0