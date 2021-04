MS hokejistek bylo zrušeno kvůli obavám z koronaviru

Halifax (Kanada) - Kvůli obavám ze šíření koronaviru bylo zrušeno mistrovství světa hokejistek v Kanadě, které mělo začít za účasti českého týmu 6. května. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) chce jednat o náhradním termínu, aby se vrcholná akce mohla uskutečnit.

Šampionát byl dva týdny před začátkem zrušen z rozhodnutí vlády provincie Nové Skotsko. Konat se mělo ve městech Halifax a Truro. "Je to nepříjemná zpráva, kterou jsme dostali krátce před začátkem turnaje," řekl prezident IIHF René Fasel, který věřil, že byla připravena adekvátní bezpečnostní opatření pro hráčky, funkcionáře, fanoušky i obyvatele obou kanadských měst.

Představitelé IIHF ve společném prohlášení s Hockey Canada uvedli, že budou hledat nový termín, aby se šampionát mohl v létě uskutečnit. Vrcholná ženská akce byla kvůli pandemii koronaviru zrušena i před rokem. Podle Fasela je důležité turnaj uspořádat i proto, že se jedná o poslední akci před olympijskými hrami v Pekingu 2022. Podle agentury AP je možné, že by se konal i v jiné zemi.

Krátce před odletem do zámoří zastihla nečekaná zpráva českou reprezentaci, která se měla do Kanady přesunout ve čtvrtek speciálem s dalšími evropskými týmy z Mnichova. "Pro hráčky i realizační tým je to obrovské zklamání, zvlášť když taková zpráva přišla den předtím, než jsme měli na mistrovství světa odletět,“ uvedl trenér reprezentace Tomáš Pacina. "Přípravě jsme obětovali poslední týdny a měsíce, všechny hráčky se na šampionát těšily a věřily si. Uvidíme, zda se podaří narychlo domluvit alespoň nějaký turnaj čtyř zemí," doplnil Pacina.

Češky se společně připravovaly několik týdnů, od minulého týdne byly v izolaci ve Velkých Popovicích. V úterý trenéři určili konečnou nominaci, kterou dnes zveřejnili na tiskové konferenci.

Nominace:

Brankářky: Klára Peslarová, Viktorie Švejdová (obě Modo Hockey/Švéd,), Kateřina Zechovská (Bílina),

obránkyně: Tereza Radová, Klára Seroiszková (obě Göteborg/Švéd.), Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Daniela Pejšová (Modo Hockey/Švéd.), Pavlína Horálková (Krasnojarsk/KHL), Aneta Tejralová (Nižnij Novgorod/KHL), Samantha Kolowratová (Metropolitan Riveters/NWHL), Magdalena Erbenová (Rensselaer Polytechnic Institute/NCAA), Dominika Lásková (Merrimack College/NCAA),

útočnice: Denisa Křížová, Kateřina Mrázová (obě Brynäs/ Švéd.), Veronika Lorencová, Michaela Pejzlová (obě IFK Helsinky/Fin.), Kateřina Bukolská (Kladno), Tereza Mazancová (Benátky nad Jizerou), Laura Lerchová (Skelleftea/Švéd.), Vendula Přibylová (AIK Stockholm/Švéd.), Lenka Serdar (TPS Turku/Fin.), Alena Mills (Vanke Rays Šen-čen/KHL), Noemi Neubauerová (Colgate University/NCAA), Klára Hymlárová (St. Cloud State University/NCAA), Tereza Vanišová (Boston Pride/NWHL).