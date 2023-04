Mrzí mě, že jsme doma prohráli tři zápasy, řekl pardubický trenér Rulík

Sedmý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 14. dubna 2023, Pardubice.Trenér Pardubic Radim Rulík.

Sedmý zápas semifinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 14. dubna 2023, Pardubice.Trenér Pardubic Radim Rulík. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - První sezonu na pardubické střídačce zakončil trenér Radim Rulík s bronzovou medailí. Hokejisté Dynama nakonec ztratili sérii s Třincem, kterému v sedmém semifinálovém utkání podlehli 1:2. Východočeši prohráli během semifinále třikrát na domácím ledě, což zkušeného kouče hodně mrzelo.

"Věřili jsme tomu, že bychom se přes Třinec mohli do finále dostat. Velice mě mrzí, že se to rozhodlo tady, protože jsme v celé sérii prohráli tři zápasy doma. Když už se ty dva nepovedly, tak jsme měli otočit ten třetí pro sebe. Tím šťastnějším týmem bychom byli my, ale bohužel k tomu nedošlo," řekl Rulík novinářům po utkání.

Vyrovnaná série gradovala v klíčovém sedmém zápase. Pardubičtí šli do vedení, ale Třinec opět dokázal stav otočit a uhájil těsnou výhru. "Nevím, proč nám dvě třetiny nešly nohy, zatímco tu třetí už ano. Je fakt, že Třinec se zatáhl a nebyl tak aktivní, což k tomu napomohlo. Mám pocit, že máme na to, abychom byli silnější na kotouči, lepší v kombinaci a více se udrželi v pásmu. Nebylo to z naší strany úplně ono," doplnil Rulík.

Poslední krok k postupu do finále tak Východočechům nevyšel. "Hraje se na vítězství. Vše okolo je hezké, ale nepodařilo se nám postoupit o další krůček do finále. Nechci vůbec mluvit o zklamání, ale pracovali jsme na tom, abychom se ještě posunuli," uvedl Rulík.

Jeho tým ovládl základní část a v jubilejní sezoně, kdy pardubický klub slaví sto let od založení, útočil na finále. "Chvilku trvá, než se člověk detailně zorientuje, mužstvo bylo nově složené. Mluvil o tom i Zdeněk Moták, že vše ukáže taky budoucnost. Majitel klubu si přál, abychom se do finále dostali, ale nevytvářel žádný tlak přes čáru. Bavili jsme se o tom, ale snažili se všichni pracovat s pokorou," poznamenal Rulík.

U hodnocení sedmého duelu, který Dynamo těsně ztratilo, se skloňovalo i spojení tíha okamžiku. "Na někoho dopadá více, na někoho méně. Přišlo mi, že Třinec prokázal v sedmém utkání zkušenost. Jsou omlácení z klíčových zápasů a dobře ví, co jim funguje. Když jim jeden hráč vypadne, tak ho nahradí zase jiným hráčem na úrovni národního týmu, ať už českého nebo slovenského," zmínil Rulík.

Ocenil sílu soupeře. "Pořád si udržují kvalitu. Není náhoda, že mají tři tituly a budou hrát o další. Tím neomlouvám nás, jen chci říct, že to nebyl vůbec jednoduchý soupeř," dodal pardubický kouč.