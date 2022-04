Mrzí mě to, že jsme to dneska nezvládli, řekl navrátilec Kaše

České Budějovice - Poprvé od 18. února se po zranění vrátil do sestavy pražské Sparty útočník David Kaše, ale jeho tým nedokázal proměnit semifinálový mečbol na ledě Českých Budějovic. Po vítězství Motoru 3:1 se za stavu 3:1 na zápasy pro Pražany přestěhuje série v pondělí do Prahy a pětadvacetiletý odchovanec Kadaně věří, že v O2 areně už jeho tým postup do finále proti Třinci dovrší.

"Mrzí mě to, že jsme to dneska nezvládli. Měli bychom teď delší volno, připravovali bychom se na finále, ale to je play off. Každý zápas je jiný. Já jsem samozřejmě rád, že jsem mohl naskočit, ale bohužel to dneska nevyšlo a musíme se z toho poučit. Dneska to bylo vyrovnané a rozhodla koncovka, kterou měly asi Budějovice lepší," řekl Kaše novinářům.

V zápase se Kaše i přes dlouhou pauzu cítil celkem dobře. "V rámci možností... Byl jsem zraněný v dolní části těla, chtělo to delší rekonvalescenci a furt na tom pracujeme," uvedl. Dlouho čekal, kdy bude moci naskočit zpět do hry. "Konzultovali jsme to furt s trenérem, ještě jsme včera nevěděli, ale rozhodli jsme se pro to dnešní utkání a jsem rád, že jsem tam mohl naskočit, i když to nebylo vůbec jednoduché, protože jsem nehrál skoro dva měsíce. Ale myslím, že jsme neměl nějaký extra problém s hrou, takže věřím, že budu lepší a pomůžu týmu ještě."

Sledovat paly off jen z tribuny pro něj bylo nepříjemné. "Samozřejmě pro každého hráče je to těžké, pro to play off se hokej hraje, celou sezonu na to dřete. Bylo to pro mě těžké, ale kluci zvládli parádně sérii s Libercem, teď jsme začali taky výborně. Samozřejmě mě mrzí, že jsem nastoupil a zrovna jsme prohráli, ale to je hokej. Já si to vůbec nepřipouštím. Udělali jsme jeden bod ze dvou venku a to je pro nás důležité," řekl Kaše.

Ve čtvrtek sledoval ještě v civilu obrat v závěru z 0:2 na 3:2 v prodloužení, poté co nastavení si jeho spoluhráči vynutili dvěma góly v přesilové hře při vyloučení kapitána Motoru Milana Gulaše na pět minut a do konce utkání. "Včera nám jednoznačně pomohlo to vyloučení, že jsme to otočili. Dneska už celý ten zápas byl bohužel takový nemastný neslaný. Neměli jsme úplně vyložené šance, měli jsme pár dobrých střel, v power play taky něco na konci, ale dneska se k nám bohužel to štěstí nepřiklonilo," podotkl.

Dnes Motor v 55. minutě z brejku díky Lukáši Pechovi pojistil vedení na 3:1 a Sparta už v závěru ztrátu nedotáhla. "Oni to sehráli dobře, my jsme si to tam trošku nepohlídali a myslím si, že tohle musíme vylepšit. Je to škoda, protože za stavu 1:2 to bylo furt vyrovnané, že jsme ten jeden gól mohli dát i v power play. Furt jsme si říkali, abychom byli trpěliví, ale bohužel oni dali gól na 3:1 a to bylo zlomové," prohlásil Kaše.

Na zápas v zaplněné O2 areně se těší. "Máme doma parádní kulisu a fanoušci nás ženou, což je paráda. Já si myslím, že je pro nás hlavně dobré, že jsme tady urvali jeden bod, s hlavou vzhůru vedeme 3:1 a věřím, že doma už to urveme a vyhrajeme," dodal Kaše.