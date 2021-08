Mrůzek skončil na golfovém Czech Masters dvanáctý, vyhrál Američan Veerman

Vysoký Újezd (Berounsko) - Golfista Filip Mrůzek skončil na D+D Real Czech Masters dvanáctý a zaznamenal nejlepší český výsledek na European Tour. Na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu si první triumf na nejvyšším evropském okruhu připsal Američan Johannes Veerman s patnácti ranami pod par.

Mrůzek díky skóre -8 vylepšil o jedno místo dosavadní české maximum Ondřeje Liesera z loňského turnaje v rakouském Ramsau, který byl společnou akcí European a Chalenge Tour.

Rekordní byla letos i účast čtyř domácích hráčů ve víkendových kolech. Lieser se na Czech Masters po prvním dnu dokonce dělil o třetí místo, ale další tři kola zahrál nad par a výsledek +3 znamenal dělené 60. místo. Matyáš Zapletal obsadil 67. příčku. Aleš Kořínek trefil v závěrečném kole eso, ale celkově byl sedmdesátý.

Mrůzek se každý den zlepšoval, ve finále předvedl kolo bez chyby a zaznamenal pět birdie. S výsledkem pěti ran pod par měl druhý nejlepší výkon dne. "Spokojenost. Je to úžasný pocit. Jsem rád, že to klaplo na českém turnaji a před českými fanoušky Podpora byla fenomenální. Byl to můj životní den na golfu," radoval se Mrůzek.

Po birdie na závěrečné jamce dne, pětiparové devítce, si Mrůzek vyslechl dlouhé ovace fanoušků. "Řev a podlesk diváků bylo něco úžasného. V tu chvíli to není o umístění, bodech, nebo penězích, ale o té výjimečné chvíli, kdy slyšíte jejich radostný křik," uvedl.

Na Czech Masters prošel Mrůzek cutem potřetí v kariéře a výrazně vylepšil 62. místo z roku 2016. O rok dříve byl o šest příček horší.

Devětadvacetiletý Veerman se od druhého kola držel na dohled čela. Ve finále zahrál -4 a k vítězství mu pomohly i chyby soupeřů. Hvězdný Švéd Henrik Stenson utopil míč na tříparové šestnáctce. Na stejné jamce zahrál birdie Fin Tapio Pulkkanen a zdálo se, že kráčí za výhrou, ale na sedmnáctce měl bogey a o rozstřel s Veermanem o titul se připravil ranou do vody na závěrečné jamce.

Veerman naopak poslední údery zvládl. "Ale nikdy jsem nebyl tak nervózní jako při přihrávce na osmnáctý green a při patu, i když byl snadný," uvedl Američan, který byl dosud na European Tour nejlépe třetí letos v Dubaji. "Nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál. Snad mi to dojde, až se probudím zítra ráno," řekl.

Pulkkanen skončil o dvě rány zpět na druhém místě spolu s Američanem Seaem Crockerem. Stenson byl čtvrtý spolu s vítězem turnaje z roku 2016 Paulem Petersonem z USA.

Czech Masters s dotací jeden milion eur (přes 25 milionů korun) se hrálo posedmé a znovu po roční pauze. Loni pořadatelé akci kvůli koronaviru zrušili.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur): 1. Veerman (USA) 273 (71+66+68+68), 2. Pulkkanen (Fin.) 275 (68+69+66+72) a Crocker (USA) 275 (68+67+70+70), 4. Stenson (Švéd.) 276 (67+69+69+71) a Peterson (USA) 276 (68+70+68+70), 6. Burmester (JAR) 278 (68+69+72+69), ...12. Mrůzek 280 (72+71+70+67), 60. Lieser 291 (68+75+73+75), 67. Zapletal 295 (72+72+74+77), 70. Kořínek (všichni ČR) 296 (74+68+80+74).