Mrtvých s koronavirem je přes 1,5 mil., Itálie na Vánoce omezí volný pohyb

Ilustrační foto - Zdravotníci poblíž italské Monzy nakládají do sanitky pacienta s podezřením na nákazu koronavirem, 19. listopadu 2020. ČTK/AP/Luca Bruno

Berlín/Řím - Celosvětový počet mrtvých s koronavirem překonal hranici 1,5 milionu, vyplývá ze statistiky JHU. Nejvíce jich je v USA, které následuje Brazílie. Itálie kvůli koronaviru přes vánoční svátky podstatně omezí možnost pohybu a zakáže lidem cestovat mezi jednotlivými regiony. V Německu za 24 hodin přibylo dalších 22.046 případů nákazy koronavirem, tedy o téměř 4800 více než předchozí den, ale o zhruba 200 méně než před týdnem.

Na celém světě zemřelo od začátku současné pandemie covidu-19 přes 1,5 milionu lidí nakažených koronavirem. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na internetových stránkách americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU).

Smutné prvenství připadá Spojeným státům, kde evidují asi 274.650 úmrtí pacientů s koronavirem, druhý nejvyšší počet (174.515) jich má Brazílie a třetí Indie (přibližně 138.650). V relativních počtech připadá nejvíce mrtvých na Belgii (146 na 100.000 obyvatel), dále pak na Peru, Španělsko a Itálii.

Celosvětová smrtelná bilance se o posledních 100.000 zvýšila za devět dní, což je zatím nejrychlejší růst za dobu pandemie.

V Česku doposud zemřelo 8625 lidí s koronavirem.

Itálie na Vánoce omezí volný pohyb, počet úmrtí je dnes rekordní

Itálie kvůli koronaviru přes vánoční svátky podstatně omezí možnost pohybu a zakáže lidem cestovat mezi jednotlivými regiony. Pro osoby přijíždějící ze zahraničí bude od 21. prosince do 6. ledna povinná karanténa, ohlásil dnes večer premiér Giuseppe Conte. Lyžařské sjezdovky zůstanou zavřené do 7. ledna. Země dnes zaznamenala 993 nových úmrtí v souvislosti s koronavirem. To je nevyšší počet úmrtí za 24 hodin od začátku epidemie.

Počet nových případů nemoci covid-19 se dnes zvýšil o 23.000. Od začátku epidemie se nakazilo 1,7 milionu lidí a 58.038 osob infikovaných zemřelo.

Přísnější opatření budou platit ve svátečních dnech 25. a 26. prosince a 1. ledna, kdy bude zakázáno opustit svou domovskou obec kromě cest z naléhavých důvodů. Přes Vánoce bude v platnosti i zákaz nočního vycházení od 22:00 do 5:00, což mimo jiné bude znamenat, že lidé nebudou moci navštívit půlnoční mše na Štědrý den, upozornila agentura ANSA. Na Nový rok má být zákaz vycházení prodloužen do 7:00, takže vyloučeny jsou i venkovní silvestrovské oslavy či vítání nového roku v ulicích.

Podle nového nařízení lyžařská střediska zůstanou zavřená do 7. ledna. Sjezdovky budou moci využívat pouze profesionální sportovci. Aby zamezila cestám do alpských středisek v zahraničí, vláda schválila povinnou 14denní karanténu pro osoby, které přijedou od 21. do 6. ledna ze zahraničí. Aktuálně Itálie vyžaduje negativní PCR test pouze od cestujících z rizikových zemí, mezi kterými je i Česká republika.

Vláda nestanovila maximální počet lidí, kteří se budou moci zúčastnit soukromých oslav Vánoc či silvestrovské noci. "V liberální demokracii toto není možné," uvedl premiér Conte. Vláda ale doporučuje, aby se oslav účastnili jen lidé, kteří žijí spolu.

V Itálii se nyní epidemická situace zlepšuje, vláda ale chce zpřísněním předejít tomu, aby se nákaza šířila během svátků, kdy lidé hodně cestují. Podle italského premiéra se reprodukční číslo snížilo na 0,91.

Ministr zdravotnictví Roberto Speranza oznámil, že vydá pokyn, podle něhož se všechny italské regiony od neděle dostanou mezi takzvané žluté zóny, tedy oblasti s nejnižší mírou rizika. To mimo jiné znamená, že se budou moci otevřít všechny obchody a v provozu budou i bary a restaurace, které však musejí zavírat už v 18:00. Nákupní centra budou zavřená během víkendů. Od 7. ledna vláda plánuje návrat studentů do středních škol.

V Německu přibylo 22.046 nakažených koronavirem, 479 zemřelo

V Německu za 24 hodin přibylo dalších 22.046 případů nákazy koronavirem, tedy o téměř 4800 více než předchozí den, ale o zhruba 200 méně než před týdnem. Počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 vzrostl o 479 na 17.602. S odkazem na statistiku Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura DPA.

Počet mrtvých je druhý nejvyšší po rekordu z předchozího dne, kdy Německo zaznamenalo 487 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Nejvyšší počet nakažených Německo zaznamenalo v pátek 20. listopadu, kdy bylo hlášeno 23.648 nových případů.

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od počátku pandemie koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo zhruba 1,107 milionu lidí. Z onemocnění se zatím vyléčilo kolem 800.000 lidí.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu ve středu činilo 0,89. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 89 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

Německo se ve středu rozhodlo prodloužit stávající opatření proti šíření koronaviru do 10. ledna. V Německu v současnosti platí částečná uzávěra země. Restaurace, kina, divadla a také volnočasová zařízení jsou zavřená. Například školy a školky zůstávají v Německu nadále otevřené, vláda udržení jejich prezenčního chodu považuje za klíčové pro ekonomiku. Soukromá setkání rodin a známých jsou omezena na pět lidí z nejvýše dvou domácností, ale přes vánoční svátky od 23. prosince až do Nového roku se režim zmírní, sejít se tak bude moci až deset lidí z více domácností.

Počet prokázaných nákaz koronavirem v Íránu překročil milion

Írán se stal další zemí s více než milionem prokázaných případů koronaviru. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo jeho ministerstvo zdravotnictví. Ve svém regionu je Írán nejpostiženější zemí, s covidem-19 tam zemřelo téměř 50.000 nemocných.

Od února, kdy země ohlásila své první případy, se koronavirus potvrdil podle mluvčí ministerstva u jednoho milionu a 3494 lidí.

Denně v 83milionové zemi přibývá přes 10.000 nakažených a několik set mrtvých s covidem-19.

Mluvčí oznámila, že za minulých 24 hodin přibylo 13.922 nakažených a 358 mrtvých. Celkově s coviem-19 v Íránu zemřelo 49.348 lidí.

Íránské oficiální vládní údaje mnozí odborníci považují za neúplné. V posledních dnech začal nepatrně klesat ukazatel denního nárůstu mrtvých. V listopadu každý den přibývalo přes 400 úmrtí.

Denní počet zemřelých v USA překonal jarní maximum

Do statistik úmrtí spojených s covidem-19 v USA přibylo za středu dalších 3157 lidí, což je nejvyšší jednodenní nárůst od začátku pandemie. Počet lidí s koronavirem v nemocnicích rovněž poprvé přesáhl hranici 100.000, nově infikovaných bylo teprve podruhé přes 200.000 za den. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse a iniciativy The COVID Tracking Project. Americké zdravotnické úřady varují, že USA čeká nejtěžší zima z hlediska veřejného zdraví v jejich historii.

List the New York Times upozorňuje, že statistiky mohly být ovlivněny dlouhým svátečním víkendem v USA, kdy na některých místech nastal krátkodobý výpadek při ohlašování nových údajů. Experti se však shodují, že nynější situace je vážnější než jarní vlna epidemie a zřejmě se bude ještě zhoršovat.

Zatímco v dubnu se virus šířil nejvíce v New Yorku a v Nové Anglii, nyní zaznamenávají významné nárůsty nakažených i zemřelých v podstatě všechny americké státy. Po dubnovém vrcholu, který USA ve středu překonaly, nastal pokles, který byl způsoben tím, že většina států zavedla přísné restrikce společenského života a Američané změnili svoje každodenní chování. K tomu se navíc blížilo léto, přičemž virus je podle expertů ve vyšších teplotách méně nakažlivý a lidé mohou trávit více času venku, kde hrozí menší nebezpečí přenosu infekce.

"Tohle je mnohem horší situace," řekl Ashish Jha, děkan fakulty veřejného zdraví z Brownovy univerzity. "Léto nás z toho nevytáhne," dodal.

"Pokud mi řeknete, že tento týden vzrostl počet lidí v nemocnicích, já vám řeknu, že za několik týdnů poroste počet úmrtí," řekl lékař Jeremy Faust z pohotovostní služby jedné z bostonských nemocnic.

Podle expertů se bude situace v dalších dnech ještě zhoršovat také kvůli svátkům kolem Dne díkuvzdání, kdy se miliony Američanů vydaly na cesty za příbuznými navzdory varováním zdravotnických expertů. Řada lidí už nyní uvažuje, jak pojmout oslavy Vánoc a Nového roku, úřady je však vybízejí ke zdrženlivosti.

"Realita je taková, že prosinec, leden a únor budou těžkými časy," řekl šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield, který na Američany apeloval, aby dodržovali preventivní a hygienická opatření.

"Vánoce budou mnohem těžší," řekl při setkání se zástupci drobných podnikatelů zasažených koronavirovými restrikcemi nastávající prezident Joe Biden. "Nechci nikoho strašit, ale uvědomte si fakta - ode dneška do ledna pravděpodobně ztratíme dalších 250.000 lidí," dodal. V USA dosud zemřelo s covidem-19 bezmála 270.000 osob. Podle respektovaného modelu Washingtonské univerzity by se do 1. března tento údaj mohl vyšplhat na 450.000, pokud se lidé nezačnou více izolovat a nosit roušky.

Podle Redfielda začíná také akutně hrozit naplnění nemocničních kapacit. Na 90 procent všech nemocnic v USA se podle něj nyní nachází na místech, které CDC považuje za "horké koronavirové zóny". Řada zařízení se také potýká s nedostatkem zdravotníků.

CDC ve snaze motivovat Američany k většímu dodržování doporučených postupů zkrátila trvání karantény. Po kontaktu s nakaženým by lidé s negativním testem měli zůstat v izolaci týden, bez testu deset dní. Podle CDC je nicméně stále lepší držet se původní 14denní karantény v obou případech.

K pandemii se již několik týdnů nevyjádřil odcházející prezident Donald Trump, který stále odmítá uznat svou prohru ve volbách. Ačkoli experti apelují na Američany, aby omezili domácí setkávání se svými blízkými, prezidentský pár podle médií plánuje desítky tradičních vánočních večírků a recepcí v Bílém domě.

V Maďarsku přibylo rekordních 182 úmrtí pacientů s koronavirem

V Maďarsku během středy zemřelo dalších 182 pacientů s nemocí covid-19, způsobovanou koronavirem SARS-CoV-2. To je v této zemi doposud nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil vládní web koronavirus.gov.hu.

Podle úřadů většinu lidí, kteří zemřeli ve středu, tvoří jako doposud starší osoby a pacienti trpící jinými vážnými zdravotními problémy. V téměř desetimilionovém Maďarsku se počet úmrtí spojených s koronavirovou nákazou zvýšil na 5324.

Testy provedené ve středu potvrdily infekci u dalších 6635 lidí, což potvrzuje, že tempo šíření nákazy je v zemi nadále vysoké. Dosavadní rekordní přírůstek Maďarsko zaznamenalo v sobotu, kdy přibylo 6819 osob s koronavirem. Od začátku pandemie tamní zdravotnické úřady evidují 231.844 případů nákazy.

Ve srovnatelně velkém Česku se nárůst počtu infikovaných zpomaluje. Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví přibylo ve středu 4563 potvrzených případů nemoci covid-19, což je přibližně o 400 méně než ve středu minulého týdne. Celkově se koronavirová nákaza dosud prokázala u 533.000 lidí. Počet zemřelých s novým koronavirem se po středečních 50 rozrostl na 8515.

V Rusku za den přibylo rekordních 28.145 nakažených koronavirem

V Rusku přibylo za uplynulých 24 hodin dalších 28.145 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, což je v zemi nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Informoval o tom dnes operativní štáb. V Rusku se infekce už delší dobu šíří vysokým tempem a prezident Vladimir Putin se ve středu vyslovil pro zahájení hromadného očkování proti koronaviru. Vakcinace ale už někde v menším měřítku začala.

V zemi se 146 miliony obyvatel se od vypuknutí pandemie už celkem nakazilo téměř 2,4 milionu lidí. Z nich se uzdravilo 1,84 milionu, přičemž vyléčených ve středu přibylo 29.502, tedy více než nově infikovaných.

I když přírůstek počtu nakažených byl ve středu rekordní, koeficient šíření nákazy v Rusku podle propočtů agentury TASS klesl na 0,99, což je poprvé od konce srpna, kdy se dostal pod 1.

Úmrtí pacientů s koronavirem v nejrozlehlejší zemi světa podle úřadů za uplynulých 24 hodin proti předchozímu dni poklesla z 589, což byl dosud nejvyšší denní přírůstek, na 554. Počet zemřelých s koronavirem tak celkově stoupl na 41.607.

Putin ve středu řekl, že v Rusku už byly vyrobeny přibližně dva miliony dávek očkovací látky proti SARS-CoV-2, což podle něj už v zemi umožňuje začít rozsáhlou vakcinaci. Vyzval proto vládu, aby se ji snažila zahájit už koncem příštího týdne u dvou prvních rizikových skupin - lékařů a učitelů.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin oznámil, že na portálu hlavního města bude ode dneška možné se přihlásit k vakcinaci a že očkovat se začne na určených místech od soboty. První na řadu přitom přijdou učitelé, lékaři a sociální pracovníci.

Nicméně množí se zprávy, že někde už vakcinace v menším měřítku začala. Agentura Reuters v pondělí napsala, že nemocnice v Domodědovu jižně od Moskvy začala už minulý týden s očkováním vakcínou Sputnik V. Tu ruské úřady schválily v srpnu jako první oficiálně povolený preparát proti koronaviru na světě. Tato látka údajně dosahuje účinnosti 92 až 95 procent.

Předseda jednoho z výborů Rady federace Vjačeslav Timčenko dnes agentuře TASS řekl, že ve zdravotnických zařízeních horní komory parlamentu už koncem minulého týdne začalo organizované očkování senátorů vakcínami Sputnik V a Epivakkorona. Přihlásilo se jich k ní 86 z celkových 170.