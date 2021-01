Mrtvých je více, ale kapacity krematorií ve většině krajů stačí

Praha - Krematoriím ve většině krajů zatím kapacity postačují, i když zesnulých je nyní proti běžnému stavu více. Nárůst počtu mrtvých někde řeší dvousměnným provozem, ve Zlíně uvažují o třetí směně. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, kde pohřební služby evidují víc zesnulých, než jsou schopny spálit. Na sto procent kapacity pracuje krematorium Vysočanské zahrady na Chomutovsku, vypomáhá mu Most a Mělník. V ostatních krajích se provozovatelé v anketě ČTK shodli, že na přelomu října a listopadu byla situace horší. Čekají, co přinesou další týdny.

Situací v Moravskoslezském kraji se dnes zabýval i Ústřední krizový štáb na žádost hejtmana Ivo Vondráka (ANO). Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po zasedání řekl, že pracovní skupina do pátku vypracuje vytíženost krematorií v celé republice. Na severu Moravy je podle něj situace nejhorší, v ostatních krajích sice kapacita překročena není, ale někde je vysoko vytížena. Největší volné kapacity jsou podle něj v Praze.

Podle pražské radní Mileny Johnové (Praha Sobě) je kapacita krematorií v Praze dostatečná. Vytížena jsou z 80 procent a pracují na jednu směnu. "Rezervu máme velkou, alespoň 120 procent, ale samozřejmě doufáme, že nebude potřeba," řekla ČTK.

Krematorium Ostrava, jediné v Moravskoslezském kraji a největší v Česku, zpopelňovalo měsíčně v průměru 950 až 970 zesnulých, v posledních měsících je to o 60 procent víc. Kvůli skladování zvýšeného počtu zesnulých krematorium podle ředitele Ivo Furmančíka už v listopadu přistavělo dodatečné chladicí zařízení a nyní přidalo dva mrazicí kamiony. Vicepremiér Hamáček dnes uvedl, že se chystá převoz 50 těl z Moravskoslezského kraje do Hustopečí na jihu Moravy.

Na sto procent kapacity ve třísměnném provozu pracuje krematorium Vysočanské zahrady na Chomutovsku. "Výhledově máme v plánu koupit další pec," řekl dnes ČTK ekonom krematoria Jiří Klůfa. Krematorium zatím svou práci stíhá. V několika případech vypomohlo Vysočanům krematorium v Mostě.

"Občas pomáháme, protože jsou Vysočany hned vedle nás," řekl ČTK Karel Paťava z mosteckého krematoria. Vysočanům vypomáhá mělnické krematorium, které má zatím část kapacity volnou. V provozu je ale 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V mělnickém krematoriu jsou dvě pece, jeden žeh trvá průměrně 55 minut, záleží na hmotnosti zemřelého. Krematorium vypomáhá také Táboru. To koncem roku nefungovalo, ale nyní už je v provozu, řekla ČTK ředitelka českobudějovického pohřebního ústavu Kateřina Vrbová.

Krematorium v Jaroměři, které je jediné v Královéhradeckém kraji, v současnosti zpopelňuje zhruba o 50 procent zesnulých více oproti normálu. Na 80 až 90 procentech své kapacity je od listopadu, řekl ČTK ředitel František Fischer. Kapacitu má 600 těl měsíčně, za běžného stavu spálí zhruba 300 zesnulých měsíčně. "Běžně jedeme na jednu pec, nyní máme zapnuté obě pece," řekl ČTK Fischer.

Ve Zlíně je podle ředitele společnosti Pohřebnictví Zlín Milana Macury situace stabilizovaná. "Zvládáme to, v říjnu počet zesnulých stoupnul, teď je to stejné, držíme se pořád na horní hranici, ale stabilizovalo se to," řekl ČTK Macura. Společnost musela personálně posílit. "Jedeme na dvě směny, zvažujeme třetí, pokud by to bylo potřeba," řekl Macura.

Dvousměnný provoz zavedlo kvůli většímu počtu pohřbů Pardubické krematorim. V průměru zajišťovalo v tomto období 450 žehů měsíčně, v prosinci jich bylo 613. Kapacita zařízení ale zatím postačuje. Podle mluvčí společnosti Služby města Pardubic Kláry Sýkorové se v současnosti do Pardubic nevozí těla zesnulých z jiných krajů, mrazící boxy ani jiné technologie se doplňovat nemusely.

V jediném krematoriu v Kraji Vysočina, v Jihlavě, je nyní počet žehů standardní. "Jedeme na jednu směnu a je to v podstatě běžný provoz, ale očekáváme, že v nejbližších dnech se nápor zvýší," řekl ČTK mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Krematorium podle mluvčího nabídlo výpomoc přetíženému ostravskému krematoriu. Míst pro uložení těl má celkem 50.

Pomoc nabídlo i krematorium v Klatovech, které se řadí mezi největší v zemi. "Jsme na 70 procentech a zbytkem můžeme vypomoci," uvedl ředitel Technických služeb města Klatovy Peter Pošefka. Úmrtnost je podle něj v kraji vyšší, ale zatím to zvládají bez problémů. Zatím nikdy nebyla místa naplněná, protože spálení těl se musí provést podle zákona do sedmi dnů od úmrtí. "Příjem zesnulých je opět značný, zaměstnanci provádějí kremace i o víkendech," dodala ředitelka plzeňského krematoria Kateřina Šneberková. Kapacita plzeňského krematoria je zhruba 20 těl denně a vzhledem k technickému stavu pecí může kremace provádět pouze v jedné směně.

Dostatečnou kapacitu má i liberecké krematorium, nejstarší v ČR. Pomoc nabídlo ostatním krajům. "Zatím se na nás nikdo neobrátil," uvedla mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. Vyšší počet mrtvých, ale dostatek kapacit hlásí i krematoria z Karlovarského, Olomouckého a Jihočeského kraje.

Provozovatelé krematorií se shodli, že situace byla horší na přelomu října a listopadu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dřív označil covid za hlavní důvod zvýšené mortality, data ale ukázala nárůst i z jiných důvodů. Podle statistik bylo nejvíc obětí covidu na přelomu října a listopadu. Denně tehdy s covidem umíralo přes 200 lidí, nyní je obětí do 150 denně.