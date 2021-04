Mrskači dnes v obcích na jižní Moravě chodí jen zřídka

Brno - V obcích na jižní Moravě šlo dnes dopoledne mrskače chodící dům od domu potkat jen zřídka. Slavení Velikonoc již druhým rokem ovlivnila koronavirová pandemie, a tak tvořivé dílny nahradily on-line kurzy pletení pomlázek či barvení vajec. Nechybí naopak tradiční velikonoční výzdoba. Časté jsou například stromy ověšené barevnými vejci. V Rosicích na Brněnsku je letos poprvé i pomlázkomat, tedy mužům volně přístupná pomlázka.

Slavení Velikonoc tradičně doprovází trhy, kulturní program a v některých obcích vyráží na mrskut krojovaná chasa. Zakořeněný zvyk je to například v Němčičkách na Břeclavsku, kde se mladíci u rodin děvčat zastaví, zazpívají i něco popijí. Výjimečné nejsou ani několikametrové žíly, které pletou a následně nosí několik z nich. "Dnes se nic neděje, i když je pro nás dodržování tradic hodně důležité," poznamenal starosta Němčiček Zbyněk Slezák.

V Rosicích je kromě pomlázkomatu na náměstí u radnice také tradičně ozdobený platan, který nese stovky vajíček. "Dříve to dělaly děti ze základní a mateřské školy, ale jelikož jsou školy zavřené, vyzvali jsme všechny obyvatele. Zapojilo se jich spoustu, takže jsme spokojeni. Pod stromem jsou i zajíčci, s kterými si mohou děti hrát. Dále jsme připravili také velikonoční kvíz a on-line program jako zdobení vajíček," sdělila za Kulturní a informační centrum v Rosicích Jitka Lacinová.

V ulicích Brna se kromě výzdoby v centru oslavy Velikonoc neprojevují. Potvrzují to i dosavadní zkušenosti strážníků. "Objevuje se pití alkoholu na veřejnosti i nenošení ochrany dýchacích cest, ale není to nic, co se vymyká proti předchozím dnům. Častější jsou od čtvrtka ohlášení na shlukování lidí. Nezaznamenali jsme také žádné případy zneužívání možnosti jít po zákazu vycházení na mši," uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Dodal, že tento prodloužený víkend je klidnější než například minulý, k čemuž možná přispělo počasí i to, že je volno čtyři dny. Strážníci se pohybují na hojně navštěvované přehradě, na hřbitovech a hlídají rovněž i koniklecovou louku a přírodní rezervaci Černovický hájek, kde lidé dříve trhali medvědí česnek.