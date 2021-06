MRG tým se pro Dakar rozšiřuje, angažoval i zpěvačku Lounovou

Praha - Přední český motoristický tým Orion Moto Racing Group (MRG) zaměřující se zejména na start na Rallye Dakar se pro příští ročník slavné soutěže rozšiřuje. Již třetím motocyklistou vedle Martina Michka a Milana Engela, který se v lednu v modro-žlutých barvách postaví na start, bude Jakub Hroneš. Poprvé bude mít navíc tým zastoupení i mezi automobily. V kategorii Klasic se představí zpěvačka a rallyeová závodnice Olga Lounová, která bude navigovat Martina Čábelu a společně usednou do vozu Matra Murena.

"Olgu zná hodně lidí bez ohledu na žánrové preference. Je nejen zpěvačkou, ale hlavně velkou motoristickou nadšenkyní. Dakarská rallye je pro ni největší sportovní výzva. S nápadem přišel zkušený pilot Martin Čábela, který bude v následujícím ročníku řídit a Olga navigovat, na dalším Dakaru si pak pozici za volantem prohodí,“ uvedl manažer týmu MRG Ervín Krajčovič na dnešní tiskové konferenci.

Lounová se bude v týmu snažit navázat na Olgu Roučkovou, která v roce 2018 jako první Češka dojela do cíle Dakaru na čtyřkolce. "Ale nejen to, jsem v krvi závodnice a nechci pouze dojíždět. Když bude šance, chceme se pokusit o skvělý výsledek, ale uvědomujeme si, že je to první společný start, kde se budeme hlavně seznamovat se specifickými pravidly a budeme se učit velmi složitou navigaci,“ řekla Lounová, která má na kontě více než čtyři desítky startů v klasické rallye. Na Dakaru se bude moct zřejmě poměřit i s Roučkovou, která se také chystá startovat ve stejné kategorii.

Druhým dakarským nováčkem MRG týmu se stane zkušený endurový jezdec Hroneš, který s Krajčovičem již delší dobu spolupracuje a například loni se představil na Baja Poland a dojel druhý. "Je to mladý a rychlý jezdec s dobrou fyzičkou a čuchem na terén. Čekáme od něho, že se v budoucnosti může stát jedním z nejvýraznějších motocyklistů na Dakaru. Je teď na nás, aby pochopil navigaci a seznámil se více s pouštním prostředím,“ řekl Krajčovič.

Hlavní hvězdou MRG bude ale i nadále Michek, jenž letos dojel desátý a vyrovnal historicky nejlepší český výsledek v kategorii na Dakaru. "Martin prokázal, že je elitním světovým jezdcem, má skvělou rychlost a navigační schopnosti. V letošní sezoně s ním chceme uspět na Světovém poháru Baja a odjet s ním co nejvíce závodů. Myslíme si, že může celý šampionát vyhrát. Na Dakaru jsme si potvrdili, že se můžeme pohybovat kolem desátého místa a trápit tovární týmy," dodal šéf týmu.