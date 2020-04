Mrazy zničily ovocnářům meruňky, zelináři bez větších škod

Holovousy (Jičínsko)/Olomouc - Silné mrazy, které Českou republiku zasáhly tento a minulý týden, zcela zničily letošní úrodu meruněk. Škody se podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka budou pohybovat na úrovni 50 milionů až 80 milionů korun, což je hodnota sklizně meruněk v normálním roce. Z dalších ovocných druhů mrazy poškodily především broskve a třešně. "U nich a dalších ovocných druhů bude možné udělat odhad škod až později," řekl dnes ČTK Ludvík. Pěstitelům zeleniny mrazy velké škody nezpůsobily. Kvůli ochlazení by ale mohly být opožděny první jarní dodávky zeleniny na pulty obchodů.

Mrazy v noci na dnešek v mnoha ovocnářských oblastech klesly až k minus deseti stupňům Celsia a v meruňkových sadech dokonaly dílo zkázy, s kterým začaly na začátku minulého týdne. "Nastala paradoxní situace, kdy na mnoha stanicích byl 1. duben nejchladnějším dnem za celou uplynulou zimu," řekl Ludvík. Zima byla velmi teplá a ovocné stromy díky tomu přešly ze zimního spánku do rašení o dva až tři týdny dříve než obvykle. Ovocnáři předpokládají, že další mrazivá rána do konce týdne škody v sadech prohloubí.

"Meruňky jsou nyní již odkvetlé, nebo kvetou. Síla mrazů byla taková, že nepředpokládám, že někde jsou meruňkové sady, které by mráz přežily. Začínají kvést rané odrůdy třešní a broskvoní. Škody budou s největší pravděpodobností i u dalších ovocných druhů, například u hrušní či slivoní," řekl Ludvík. Meruněk se loni i předloni v ČR sklidilo asi 2000 tun.

Zřejmě nejlépe zatím vyšla z obou mrazových vln jablka, která jsou hlavní ovocným druhem pěstovaným v Česku. Odolat by měly zejména později kvetoucí odrůdy. "U některých raných odrůd či odrůd náchylnějších na mráz je však rašení poměrně daleko a silné mrazy až minus deset stupňů je mohly poškodit," řekl předseda ovocnářů. Jasno o ztrátách by mělo být po odkvetení stromů.

Mrazy srazily úrodu ovoce naposledy loni, a to meziročně o 27 procent na 129.911 tun. Ztráty kvůli poklesu produkce a zhoršení kvality ovocnáři loni odhadli asi na 200 milionů korun. Jarní mrazy přicházející v dubnu a v květnu decimovaly úrodu ovoce v Česku i v letech 2017, 2016 a 2011.

Ovocnáři se meruňkové sady snažili ochránit ohříváním svícemi, pálením dřeva a slámy či používám protimrazových závlah. Škodám však při tak silných a řadu dní trvajících mrazech zabránit nedokázali. Proti škodám z mrazů se nelze pojistit.

Ministerstvo zemědělství minulý týden uvedlo, že o případných kompenzacích škod způsobených mrazy by se mohlo rozhodovat až po odeznění mrazů a zjištění reálných škod. Za loňské mrazy vláda přidělila ovocnářům kompenzace celkem 50 milionů korun.

Jarní mrazy tuzemským zelinářům zatím velké škody nezpůsobily

Mrazivé počasí zatím tuzemským pěstitelům zeleniny nezpůsobilo velké škody. Kvůli výraznému ochlazení by ale mohly být opožděny první jarní dodávky zeleniny na pulty obchodů. ČTK to dnes řekl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.

"Mrazy nám dělají problém, protože místy teploty klesly na pět až šest stupňů pod nulou, což už je docela extrém," uvedl Hanka. Většinu ploch se zeleninou chrání před nízkými teplotami speciální netkaná textilie, přesto některé výsadby tento týden silné mrazy poškodily.

"Lze očekávat, že to bude mít nějaký dopad na zahájení sklizní a první zásobování tuzemskou zeleninou. Dopady ale nejsou až tak velké jako v ovocnářství, " uvedl Hanka.

Hanka odhadl, že první sklizeň zeleniny bude zřejmě opožděna o týden či deset dní. "Není to ovšem nic zásadního, počasí to ještě může dohnat. Zelináři to zatím za zvýšeného úsilí a nákladů zvládají. Netkaná textilie nám v tom hodně pomáhá," podotkl Hanka.

Čeští farmáři zeleninu pěstují na celkové výměře zhruba 11.000 hektarů. Tuzemská produkce zeleniny pokrývá zhruba třetinu spotřeby ČR. Do Česka musí být ročně dovezeno zhruba 700.000 tun zeleniny.

Tuzemští zelináři se po zavedení preventivních opatření kvůli šíření nákazy koronavirem začínají potýkat s nedostatkem brigádníků pro jarní práce. Značnou část brigádníků tvořili zahraniční pracovníci, kteří nyní do Česka kvůli bezpečnostním opatřením nemohou přijet.

Zelináři se snaží výpadek nahradit s pomocí ministerstva práce a sociálních věcí a personálních agentur. Rozloha polí se zeleninou by se ale letos kvůli nedostatku pracovníků neměla snížit, dodal Hanka.