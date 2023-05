Mrazy sníží úrodu ovoce o desetinu, největší propad u meruněk a broskví

Ilustrační foto - Pracovník v sadech společnosti Lukrom plus udržuje oheň v sudu mezi kvetoucími meruňkami. 29. března 2023, Buchlovice, Uherskohradišťsko. Opatření má zabránit tomu, aby květy ovocných stromů zmrzly.

Ilustrační foto - Pracovník v sadech společnosti Lukrom plus udržuje oheň v sudu mezi kvetoucími meruňkami. 29. března 2023, Buchlovice, Uherskohradišťsko. Opatření má zabránit tomu, aby květy ovocných stromů zmrzly. ČTK/Glück Dalibor

Holovousy (Jičínsko) - Letošní úroda ovoce v sadech profesionálních pěstitelů by mohla být kvůli jarním mrazům nižší asi o desetinu. Zásadní poškození zaznamenali pěstitelé meruněk a broskví, u nichž bude úroda proti běžným letům sotva třetinová. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Přesná čísla k odhadům letošní sklizně by měli mít ovocnáři k dispozici ve druhé polovině června.

Další ovocné druhy jarní mrazy poškodily lokálně. "Poškození mrazy máme hlášeno od některých pěstitelů višní a třešní. Místy mrazy zasáhly i jabloně," řekl Ludvík. Připomněl, že i bez vlivu mrazů by byla letošní úroda meziročně nižší, protože loňská sklizeň 165.028 tun byla nadprůměrná a v ovocnářství se tradičně střídají silnější a slabší úrody.

Meruněk se v posledních pěti letech sklízelo v průměru 1435 tun ročně, loni sklizeň činila 1704 tun. Při dvoutřetinovém výpadku se dá letos čekat sklizeň 400 až 500 tun. "Nízká sklizeň u broskví nebude mít na spotřebitele ani na ovocnáře zásadní vliv, protože broskve se v Česku pěstují již jen asi na 100 hektarech," řekl Ludvík. Roční sklizeň broskví je v posledních letech po radikální redukci sadů na úrovni 300 až 400 tun.

U jablek mají ovocnáři obavu z toho, že se mrazy podepíšou ne na kvantitě, ale na kvalitě ovoce. Jablka by tak mohla z větší části než jindy skončit moštárnách a jiných zpracovnách. Loni se jablek sklidilo přes 138.000 tun.

Ovocné sady letos nejvíce zasáhly dvě vlny mrazů. Jedna přišla na konci března a druhá na začátku dubna. "Po teplé zimě začaly kvést meruňky na jižní Moravě již kolem 20. března. Stromy pak kvůli chladnému jaru kvetly netypicky velmi dlouho dva měsíce až do druhé poloviny května," řekl Ludvík.

V nižší letošní úrodě se projeví i pokračující kácení sadů, k němuž ovocnáři přistupují kvůli ztrátovosti sektoru. Ovocnáři odhadovali, že přes zimu v Česku zmizí zhruba desetina sadů, což představuje asi jeden milion stromů. Konkrétní data k vykáceným sadům ovocnáři zatím nemají k dispozici. Loni bylo v ČR 12.225 hektarů sadů.

Jarní mrazy sráží v posledních letech úrodu ovoce v ČR poměrně často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011. Mimořádně ničivé byly květnové mrazy v roce 2011, kdy bylo poničeno 10.500 hektarů sadů. Sklizeň ovoce tehdy klesla na pouhých 101.249 tun a patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let. V minulých dvou letech sady přestály jarní mrazy bez větší újmy.

Česká republika je v produkci čerstvého ovoce soběstačná jen z 30 až 40 procent. Má to vliv i na ceny ovoce na pultech obchodů, které se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Například ceny jablek zásadně ovlivňují ceny jablek z Polska, které je jejich největším producentem v Evropě.