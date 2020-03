Mrazy poničily sady meruněk, hrozí velké škody

Holovousy (Jičínsko) - Silné mrazy, které v neděli a dnes zasáhly Českou republiku, poničily sady meruněk. Pokud mrazy zničily celou úrodu meruněk, jednalo by se pro ovocnáře o ztrátu na úrovni 50 až 80 milionů korun. Riziko poškození mrazy je i u broskví a dalších peckovin. Sady jabloní, které jsou hlavním ovocným druhem, by mrazy neměly zásadně poškodit. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Velké škody z mrazů, které Česko zasáhly v neděli a dnes, hlásí právě pěstitelé meruněk. V Česku se jich ročně sklidí asi 2000 tun. Například ovocnáři na Znojemsku mluví přímo o katastrofě. "Ekonomické ztráty u meruněk budou. U ostatních druhů je na předjímání škod brzy, protože mrazivé noci budou pokračovat. Jasno o ztrátách by mělo být po odkvetení stromů, tedy za dva měsíce," řekl Ludvík.

Mrazy srazily úrodu ovoce naposledy loni, a to meziročně o 27 procent na 129.911 tun. Ztráty kvůli poklesu produkce a zhoršení kvality ovocnáři loni odhadli asi na 200 milionů korun. Jarní mrazy decimovaly úrodu ovoce v Česku i v letech 2017, 2016 a 2011.

Letošní škody z mrazů však provázejí jiné okolnosti než v minulosti, kdy mrazy ničily úrodu až v dubnu a květnu. "Letos se sešly dvě věci dohromady. Díky velmi teplé zimě stromy začaly dříve rašit a meruňky i kvést, a to o dva až tři týdny dříve. A do toho přišly silné mrazy, které nebyly po celou zimu," řekl Ludvík.

Kdyby byla normální zima a nebylo uspíšené jaro s časným rašením stromů, tak by ani silné mrazy neměly ovocné stromy, a to ani peckoviny, ohrozit. "Nyní přišly typické zimní mrazy, kdy mrzne celou noc a expozice mrazů je až 12 hodin. Zaznamenali jsme teploty minus osm stupňů i nižší," řekl Ludvík. Ovocnáře nyní podle něj čeká dvouměsíční období nejistoty, protože další mrazové vlny mohou přijít kdykoliv až do poloviny května.

Ovocnáři se meruňkové sady snažili ochránit ohříváním svícemi, pálením dřeva a slámy či používám protimrazových závlah. Pálení svící je však značně nákladné a není jasné, zda sadaři budou mít peníze na to, aby svícemi sady od dalších mrazů uchránili.