Mrázkovi díky Jelínkově radě diváci v play off NHL nescházejí

Praha/Toronto - Ačkoliv vyřazovací boje NHL se konají kvůli pandemii koronaviru v Edmontonu a Torontu bez diváků, hokejovému brankáři Caroliny Petru Mrázkovi díky radě mentálního kouče Mariana Jelínka nescházejí. Současné play off mu navíc připadá stejné jako v minulosti. Vzhledem k tomu, že se nejslavnější hokejová soutěž rozběhla po téměř pěti měsících, si Mrázek myslí, že se letošní vítěz Stanley Cupu dočká značného respektu.

Hurricanes mají za sebou kvalifikaci o postup do 1. kola, v němž vyřadili New York Rangers po výhře 3:0 na zápasy. "Abych řekl pravdu, nechybějí mi diváci. Myslel jsem si, že to bude problém. Měl jsem tu konverzaci s Marianem a dal mi celkem dobrý nápad, jak to tak nevnímat. Bylo to ještě předtím, než jsme vůbec začali s Rangers, po přípravném zápase s Washingtonem," řekl Mrázek během videokonference s novináři.

"V té situaci to člověku ani nepřijde, že tam nejsou fanoušci. Měl pravdu v tom, že člověk se na to dívá trošku jinak z toho důvodu, že je 20 tisíc fanoušků v aréně a teďka je to třeba 10 až 20 milionů lidí u televize. Je pravda, že lidí u televize je víc, a na to se podle mě strašně málo lidí zaměřuje, že se na nás dívá skoro celý svět," uvedl osmadvacetiletý rodák z Ostravy.

Letošní vyřazovací boje mu připadají stejné jako ty předchozí proto, že týmy pobývají v hotelu. Carolina jako tým z Východní konference nastupuje v Torontu. "Když hrajeme v play off, není moc času. Většina času se tráví na hotelu hraním karet, různých her. Ani tak velký rozdíl to není, jenom nemůžeme do města. Je to, jako kdybychom hráli venku celou dobu. Je příjemnější, že můžeme jít pěšky na hotel a zajít si na večeři a udělat si pohodu. Nikde se necestuje," prohlásil vítkovický odchovanec.

Hráči z mužstev, která bydlí ve stejném hotelu, se mohou navzdory přísným pravidlům proti šíření covidu-19 potkávat. "S Tomášem Tatarem (z Montrealu) jsem se viděl několikrát. Zajdeme pokecat nebo jdeme na večeři. Není to takhle oddělené, můžeme se vídat i s ostatními pěti týmy. Na hotelu je fotbalové hřiště, člověk si může zahrát různé hry, jít do venkovního bazénu," líčil Mrázek.

Cílem mužstva z Raleighu je druhý Stanley Cup v historii. "Myslím si, že to má takhle každý tým, jdeme si za tím. Máme v kabině lídra Justina Williamse, který touží po čtvrtém poháru. Dává nám ještě víc motivace," řekl Mrázek, jehož spoluhráčem je i útočník Martin Nečas.

Podle Mrázka se v letošním play off může stát cokoliv. "Nemusíme překvapit jenom my, je tam víc týmů. Hokej je úplně jiný, než by byl za normálních okolností. Opravdu si myslím, že to může vyhrát kdokoliv," prohlásil bývalý gólman Detroitu a Philadelphie.

"Vítěz Stanley Cupu bude hodně uznáván, protože není úplně jednoduché takhle do toho naskočit. Hodně hráčů se vrátilo po zranění. Na druhou stranu se hodně hráčů může zranit, protože led není úplně v ideálním stavu a tělo trpí. Zranění je už celkem dost a číslo se může jenom zvyšovat. Ten z týmů, který to přežije nejvíc, tak bude mít největší šanci vyhrát," uvedl držitel bronzu z mistrovství světa 2012.

V sérii s Rangers se podle něj projevila výborná fyzická připravenost Hurricanes, kterou má na svědomí kouč Rod Brind'Amour. "S Rodym není problém, že by člověk nebyl ve formě. Býval známý jako strašný dříč a vzal si to s sebou i jako trenér. Rody nás na to hodně dobře fyzicky připravil," konstatoval Mrázek, jenž proti newyorskému celku odchytal první dva duely a inkasoval v nich jen třikrát.