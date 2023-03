Mrázek zneškodnil v NHL skoro čtyřicet střel, ale nezabránil porážce Chicaga

New York - Petr Mrázek zastavil v NHL na ledě Floridy 39 střel a držel čisté konto do 49. minuty, ale neodvrátil porážku hokejistů Chicaga 3:4 v prodloužení. Ve zbývajícím utkání pátečního programu kryl Lukáš Dostál záda Johnu Gibsonovi, který dovedl Anaheim 36 zákroky k výhře 3:1 v Calgary a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na straně poražených plnil roli náhradního brankáře Daniel Vladař.

Chicago vedlo trefami Caleba Jonese a Borise Katchouka po první třetině 2:0. Florida otočila zápas v rozmezí 49. až 53. minuty. Mrázka překonali během 29 sekund zblízka Sam Bennett a tečí Sam Reinhart. Rychlý obrat završil Eetu Luostarinen střelou z mezikruží nad lapačku. Hosté si vynutili prodloužení při hře bez brankáře, z dorážky se prosadil Cole Guttman. Důležitý druhý bod zajistil domácím Brandon Montour bekhendem mezi Mrázkovy betony.

Florida se třetí výhrou v řadě přiblížila ve Východní konferenci na rozdíl dvou bodů poslednímu postupovému místu do play off, které drží Pittsburgh.

"Byli jsme frustrovaní. Prohrávali jsme 0:2 s týmem, který je třicátý v lize, a potřebovali jsme vítězství více než oni. Nezačali jsme dobře a slyšeli jsme, že diváci na nás bučí. Věděli jsme, že se musíme ve třetí třetině zlepšit, a to se povedlo," oddechl si Matt Tkachuk, který asistoval u všech tří gólů v základní hrací době.

Mrázek čelil ve třetí třetině 16 střelám a Chicago prohrálo šesté z posledních sedmi zápasů. "Podali jsme velmi dobrý výkon. Věděli jsme, že bojují o play off a že nás ještě zatlačí. Dodržovali jsme dobře systém a zůstali v klidu, i když to otočili. Bylo příjemné vidět, že se hráči nesesypali a že si při hře šest na pět vybojovali prodloužení. Měli jsme šance, abychom ho také rozhodli, ale nakonec dal vítězný gól soupeř," řekl trenér Chicaga Luke Richardson.

Mrázek se dostal ve třetím startu za sebou v úspěšnosti zásahů nad devadesát procent, všechna utkání ale skončila i přes jeho snahu prohrou Chicaga. Na straně Floridy se radoval z výhry Radko Gudas, který měl nejvíce hitů (5) ze všech hráčů. Český bek je v této statistice v lize na šestém místě.

Calgary je v Západní konferenci stejně jako Florida na první nepostupové příčce do play off. Kanadský klub ale čtyřbodovou ztrátu na Winnipeg nesnížil i přes střeleckou aktivitu 37:18, protože si vylámal zuby na Gibsonovi. Mikael Backlund jej sice překonal ve 27. minutě v přesilové hře a otevřel skóre, ale Anaheim otočil ještě ve druhé třetině trefami Maxe Comtoise a Bretta Leasona. Výhru Ducks zpečetil Derek Grant dvě sekundy před koncem do prázdné branky.

"Měli jsme šance, zejména ve třetí třetině, ve které jsme dominovali. Ale nemohli jsme dát gól. Je to frustrující," uvedl obránce Calgary Rasmus Andersson. "Vyhráli jsme před tímto zápasem v Dallasu a Minnesotě, kteří patří ke špičce, a klopýtneme s týmem, který je mezi nejhoršímí. To je nepřijatelné," zlobil se MacKenzie Weegar.

Anaheim ale vyhrál pět z posledních osmi utkání, ve kterých nebodoval jen jednou, a dostal pod sebe v Západní konferenci Chicago a San Jose. "Víme, že jde v této fázi sezony o hodně. Snažím se být konkurenceschopní a vydat ze sebe to nejlepší, ať už hrajeme proti komukoliv," vysvětlil Gibson, který vytvořil nový klubový rekord v počtu zásahů. Od sezony 2013/14 chytil 11.837 střel, o 24 více než Guy Hebert.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Florida - Chicago 4:3 v prodl. (0:2, 0:0, 3:1 - 1:0)

Branky: 49. Bennett, 49. Reinhart, 53. Luostarinen, 63. Montour - 7. C. Jones, 18. Katchouk, 60. Guttman. Střely na branku: 43:24. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval čtyři branky ze 43 střel a úspěšnost zásahů měl 90,7 procenta. Diváci: 17.468. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. M. Tkachuk, 3. Luostarinen (všichni Florida).

Calgary - Anaheim 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky: 27. Backlund - 28. Comtois, 32. Leason, 60. Grant. Střely na branku: 37:18. Diváci: 18.013. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Comtois (oba Anaheim), 3. Backlund (Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 63 49 5 9 239:135 103 2. Toronto 64 39 8 17 216:171 86 3. Tampa Bay 65 38 6 21 228:202 82 4. Florida 66 33 6 27 225:221 72 5. Ottawa 64 33 4 27 204:202 70 6. Buffalo 64 32 4 28 237:234 68 7. Detroit 64 29 9 26 192:211 67 8. Montreal 65 26 6 33 179:233 58

Metropolitní divize:

1. Carolina 63 43 8 12 217:158 94 2. New Jersey 64 42 6 16 229:176 90 3. NY Rangers 64 36 9 19 213:182 81 4. NY Islanders 67 34 8 25 195:182 76 5. Pittsburgh 64 32 10 22 209:207 74 6. Washington 66 31 7 28 203:199 69 7. Philadelphia 65 24 11 30 168:212 59 8. Columbus 64 20 7 37 167:239 47

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 65 35 13 17 225:175 83 2. Minnesota 65 37 7 21 186:171 81 3. Colorado 63 35 6 22 203:179 76 4. Winnipeg 65 36 3 26 201:183 75 5. Nashville 62 31 7 24 179:184 69 6. St. Louis 64 28 5 31 197:235 61 7. Arizona 65 23 10 32 181:230 56 8. Chicago 65 22 6 37 164:233 50

Pacifická divize:

1. Vegas 65 39 6 20 208:182 84 2. Los Angeles 66 38 8 20 227:219 84 3. Seattle 65 37 6 22 229:207 80 4. Edmonton 66 36 8 22 254:220 80 5. Calgary 66 29 13 24 201:203 71 6. Vancouver 64 27 5 32 216:248 59 7. Anaheim 66 22 9 35 168:266 53 8. San Jose 66 19 12 35 191:252 50