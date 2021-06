Mrázek vychytal výhru ve svém prvním startu letošního play off

Utkání 2. kola play off NHL Tampa Bay - Carolina. Vlevo brankář Caroliny Hurricanes Petr Mrázek, vpravo Brayden Point z Tampy Bay Lightning.

New York - Hokejový gólman Petr Mrázek kryl ve svém prvním letošním startu v play off NHL 35 střel a dovedl Carolinu k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Tampy Bay. Hurricanes i díky výkonu českého brankáře, který byl zvolen druhou hvězdou zápasu, snížili stav série na 1:2. Boston i bez bodových příspěvků Davida Krejčího a Davida Pastrňáka zvítězili na ledě New Yorku Islanders 2:1 v prodloužení a ujali se vedení 2:1 na zápasy.

Carolina udělala po dvou domácích prohrách změnu v brankovišti, a tak Mrázek chytal poprvé od 10. května. Ostravský rodák inkasoval oba góly v přesilové hře Tampy Bay, která ve druhé třetině smazala dvoubrankovou ztrátu. Faul na Ondřeje Paláta potrestal po hezké kombinaci zblízka Brayden Point a střelou z mezikruží vyrovnal Alex Killorn. Oba se v play off trefili shodně pošesté a více branek dal jen Nathan MacKinnon z Colorada.

Mrázka předčil při vyhlašování hvězd zápasu pouze Sebastian Aho, jenž si připsal gól a dvě asistence. Finský útočník založil u první branky rychlý protiútok, který zakončil Brett Pesce střelou bez přípravy zpoza pravého kruhu přes blokujícího Paláta. O chvíli později zvýšil Aho ze sólového úniku a v prodloužení tečoval jeho střelu Jordan Staal. Kapitán Caroliny rozhodl o výhře nad obhájci Stanleyova poháru v čase 65:57.

Boston vedl od šesté minuty, v níž se prosadil Craig Smith střelou z mezikruží. Gólman Tuukka Rask, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, kryl 28 střel a překonal jej pouze v 55. minutě z dorážky Matthew Barzal. Islanders vyhráli předchozí zápas v prodloužení, ve kterém tentokrát udeřili Bruins. Autorem vítězného gólu byl Brad Marchand, který překvapil v čase 63:36 střelou z ostrého úhlu Semjona Varlamova.

Výsledky 2. kola play off NHL

Východní divize - 3. zápas:

New York Islanders - Boston 1:2 v prodl. (stav série: 1:2)

Centrální divize - 3. zápas:

Tampa Bay - Carolina 2:3 v prodl. (stav série: 2:1)