Mrázek vychytal výhru Toronta na ledě Washingtonu, Zacha asistoval

New York - Český hokejový brankář Petr Mrázek v NHL pomohl Torontu třiceti zásahy k výhře 5:3 nad Washingtonem. Na začátku druhé části za stavu 1:3 z pohledu Capitals se do branky dostal také Vítek Vaněček, jenž ve zbytku utkání inkasoval jedinou branku ze sedmnácti střel. Útočník Pavel Zacha jednou asistoval u vítězství New Jersey 7:2 nad Vancouverem.

Toronto na ledě Washingtonu ovládlo konec prvního dějství. Hokejisté Maple Leafs v posledních dvou minutách vstřelili dvě branky a odskočili na 3:1. Góly Williama Nylandera a Justina Holla, odnesl brankář Ilja Samsonov, který po přestávce přenechal místo Vaněčkovi.

S českým brankářem se Capitals dostali zpět do hry a zásluhou dvou tref Toma Wilsona vyrovnali. Konec zápasu ovšem patřil Maple Leafs, o jejichž výhře v 57. minutě rozhodl Rasmus Sandin, který jako jediný prostřelil Vaněčka. Minutu před koncem pečetil výhru hostů gólem do prázdné branky Pierre Engvall.

New Jersey na vlastním ledě porazilo Vancouver vysoko 7:2 a ukončilo nelichotivou sérii pěti domácích proher. Devils o své výhře rozhodli již v první třetině, kterou ovládli 3:0. Ve druhé části přidali další tři branky a odskočili Canucks už na 6:2. Šestou branku připravil pro Jespera Bratta Pavel Zacha, který získal svůj 25. nod v sezoně.

NHL:

New Jersey - Vancouver 7:2, Washington - Toronto 3:5. Zápas Los Angeles - Boston se ještě hraje.