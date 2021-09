Mrázek vychytal v přípravě na NHL čisté konto, skórovali Kämpf a Kubalík

New York - Brankář Petr Mrázek pomohl hokejistům Torontu ve středečním přípravném utkání před startem NHL devatenácti zákroky k výhře 4:0 v Ottawě a připsal si v novém působišti po odchodu z Caroliny první čisté konto. David Kämpf vstřelil vítězný gól Maple Leafs. Skóroval také Dominik Kubalík, který s Chicagem podlehl doma Detroitu 3:4 po nájezdech.

Kromě Mrázka zasáhli do hry ještě tři čeští gólmani. Daniel Vladař odchytal celý zápas při prohře Calgary 3:4 po nájezdech se Seattlem. Také Lukáš Dostál dostal prostor ukázat, co umí, v kompletním utkání a s Anaheimem prohrál doma s Arizonou 1:4. Za vítěze nastoupil ve třetí třetině Karel Vejmelka a zneškodnil všech 14 střel.

Mrázek nastoupil za Toronto už minule, ve středu ale poprvé odchytal celý zápas a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. "Jsem rád, že jsem ho chytal celý. Cítil jsem se dobře a hráli jsme dobrý hokej. První třetina byla vyrovnaná, na obou stranách byly šance," řekl Mrázek, který je v novém působišti nadšený. "Zatím jsem hodně spokojený, jak to tady všechno funguje. Organizace je výborná, asi nejlepší na světě, co se týče hokeje. Trenéři, kluci v kabině jsou také skvělí, i lidé, co se o nás starají. Je zajímavé, že máme na dresu na jmenovkách i háčky, čárky, tak je to správné," dodal.

Skóre otevřel Kämpf, který byl s pěti pokusy nejpilnějším střelcem zápasu, ve 14. minutě z dorážky a v přípravě se gólové prosadil podruhé. Zbývající tři branky Toronta dal shodně v přesilové hře Michael Bunting. U jeho první trefy si připsal asistenci Ondřej Kaše, který byl na ledě u všech vstřelených gólů týmu a v přípravě má bilanci 1+1. Nejvytíženějším hráčem Maple Leafs byl obránce Filip Král, na ledě strávil téměř 23 minut.

Chicago v prvním utkání přípravy otočilo na přelomu první a druhé třetiny z 0:1 na 3:1. Vyrovnání zařídil Kubalík, který zůstal před brankou nehlídaný, a byť měl problémy se zpracováním, tak uspěl s bekhendovým zakončením. Detroit ale smazal ztrátu i s přispěním Filipa Hronka. Po nahození českého beka vznikl před brankou závar, ze kterého vyrovnal v 59. minutě Bobby Ryan. Stejný hráč rozhodl ve čtvrté sérii rozstřel. Kubalík do nájezdů nezasáhl.

Vladař se po odchodu z Bostonu objevil v brance Calgary ve všech třech přípravných utkáních, poprvé ale odchytal celý zápas. Proti Seattlu nezačal dobře, v čase 6:02 lovil puk z branky už podruhé a s týmem prohrával 0:2. Flames ztrátu smazali, ale v 53. minutě překonal českého brankáře zblízka podruhé v zápase Jaden Schwartz. Nováček soutěže vedení neudržel, ale v rozstřelu mu zařídil výhru Jordan Eberle. Vladař kryl 18 střel a jeden ze tří nájezdů.

Dostál pustil v úvodním utkání přípravy jediný gól za polovinu zápasu a proti Arizoně držel čisté konto až do 25. minuty. Coyotes ve druhé třetině otočili na 3:1 a v poslední části stanovil konečnou podobu skóre druhou trefou v zápase Lawson Crouse. Odchovanec brněnské Komety inkasoval čtyřikrát z 25 střel. Za vítěze nastoupil poprvé od přesunu z KHL Dmitrij Jaškin, ale nebodoval.

Jakub Voráček, který se v létě po deseti letech ve Philadephii vrátil do Columbusu, ve svém prvním startu v přípravě pomohl asistencí k výhře 5:2 nad St. Louis. Po jeho chytré přihrávce zvýšil v úvodu třetí třetiny na 4:1 Boone Jenner, se třemi body hvězda zápasu (2+1). Bez bodu zůstal Michael Frolík, který bojuje v St. Louis o smlouvu.

Michal Kempný, který vynechal poslední zkrácenou sezonu kvůli zranění achilovky, odehrál za Washington první zápas od play off 2020. Český obránce zvládl téměř dvacet minut a připsal si asistenci u gólu na 3:3, ale Capitals i tak podlehli New Jersey 4:5.

Přípravné zápasy před NHL: Washington - New Jersey 4:5 (1:1, 3:2, 0:2) Branky: 10. a 24. Carlson, 33. Oshie (Kempný), 40. Vecchione - 6. Šarangovič, 21. J. Hughes, 33. Holtz, 46. Mercer, 59. Hischier. Columbus - St. Louis 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) Branky: 5. a 43. Jenner (na druhou Voráček), 25. Kukan, 27. Foudy, 57. Hoffman - 40. McGing, 57. Walman. Ottawa - Toronto 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Branky: 36., 38. a 59. Bunting (na první Kaše), 14. Kämpf. Brankář Petr Mrázek odchytal celý zápas a z 19 střel neinkasoval. Winnipeg - Edmonton 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) Branky: 2. a 37. Harkins, 23. E. Svečnikov, 28. Poganski, 50. Connor - 39. Malone. Dallas - Florida 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0) Branky: 27. Radulov, 33. Robertson, 35. Jamie Benn - 60. a rozhodující sam. nájezd Noel, 4. Marchment, 23. Hutsko. Chicago - Detroit 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0) Branky: 17. Kubalík, 23. Hagel, 24. Khaira - 59. a rozhodující sam. nájezd Ryan (na první Hronek), 7. Rasmussen, 25. Stephens. Calgary - Seattle 3:4 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0) Branky: 15. M. Tkachuk, 32. Michael Stone, 58. Backlund - 7. a 53. Schwartz, 3. Giordano, rozhodující sam. nájezd Eberle. Brankář Daniel Vladař odchytal celý zápas, inkasoval tři góly z 21 střel a úspěšnost měl 85,7 procenta. V rozstřelu kryl jeden ze tří nájezdů. Anaheim - Arizona 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) Branky: 5. O´Regan - 25. a 52. Crouse, 34. Dineen, 39. Söderström. Brankář Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval čtyři góly z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 84 procenta. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu jednu třetinu a ze 14 střel neinkasoval.