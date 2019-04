Brankář hokejistů Caroliny Petr Mrázek vyráží střelu Nicklase Bäckströma z Washingtonu v utkání 1. kola play off NHL.

New York - Brankář Petr Mrázek pochytal v pondělním zápase úvodního kola play off NHL všech 18 střel a pomohl hokejistům Caroliny k výhře 5:0 nad Washingtonem. Hurricanes snížili stav série s obhájci trofeje na 1:2. Ostravský rodák zaznamenal ve 14. utkání ve vyřazovacích bojích čtvrtou nulu.

Gól útočníka Davida Krejčího neodvrátil porážku Bostonu 2:3 na ledě Toronta. Všechny branky utkání padly ve druhé třetině. Maple Leafs se ujali vedení v sérii 2:1.

Carolina otevřela skóre v desáté minutě zásluhou útočníka Warrena Foegelea. Ve druhé a třetí části přidala po dvou trefách. Kanaďan Foegele přispěl k prvnímu triumfu Hurricanes v sérii třemi body za dva góly a nahrávku a dočkal se ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Dvakrát se trefil obránce Dougie Hamilton.

Pod úspěch Caroliny se výrazně podepsali diváci, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru. "Ten dav byl neuvěřitelný. Jedna z nejhlasitějších arén, ve které jsem kdy hrál. Velká zábava," uvedl Hamilton.

"Fanoušci byli naším hráčem navíc. Všechno je pak jednodušší," přidal se s pochvalou sedmadvacetiletý Mrázek. "Díky divákům jsem se víc soustředil, i když jsem poslední dvě třetiny nečelil mnoha střelám. Udrželi mě v pozoru," prohlásil vítkovický odchovanec, na něhož Capitals vyslali v prostřední části jediný pokus. Celkem Hurricanes soupeře přestříleli 45:18.

"Od druhé třetiny jsme odváděli dobrou práci v našem obranném pásmu a vyhazovali jsme puky. To se podepsalo na výsledku," konstatoval Mrázek.

Obhájce Stanley Cupu Washington vyšel poprvé od roku 2017 ve vyřazovací části gólově naprázdno. "Přestali jsme hrát. Jestli chceme zvítězit, nemůžeme hrát takhle. Máme na víc," uvedl lídr Capitals Alexandr Ovečkin.

Toronto šlo proti Bostonu do vedení ve 23. minutě po trefě útočníka Trevora Moorea. Na jeho zásah odpověděl o 52 vteřin později Krejčí, k němuž se před branku odrazil puk. Maple Leafs si v rozmezí 31. až 38. minuty vytvořili rozhodující dvougólový náskok, Bruins sice v závěru druhého dějství snížili, víc ale nedokázali.

"Druhou brankou jsme se dostali zpátky do zápasu, dodala nám sebevědomí. Věřili jsme, že se na ně ve třetí části dotáhneme. Dneska se nám to nepovedlo. Musíme se připravit na další utkání, o tom play off je," prohlásil dvaatřicetiletý Krejčí. Jeho spoluhráč David Pastrňák vyšel bodově naprázdno.

"Nedali jsme jim tolik příležitostí po většinu zápasu, to je dobré. Skórovali z předbrankového prostoru. Na druhou stranu je potřeba být lepší v útoku a zatlačit je, zvlášť když prohráváme. V závěrečné třetině jsme měli šance, ale neproměnili jsme je," mrzelo Krejčího.

Toronto se do konce série musí obejít bez centra Nazema Kadriho, který vyfasoval trest za krosček na Jakea DeBruska ve druhém duelu.

Nashville porazil Dallas 3:2 a sérii otočil z 0:1 na 2:1. Na výhře Predators se výrazně podíleli Finové. Útočník Mikael Granlund dal v 52. minutě rozhodující gól, zatímco gólman Pekka Rinne kryl 40 střel. Češi Roman Polák a Radek Faksa v dresu poražených Stars nebodovali a zaznamenali záporný bod do statistiky plus/minus.

Colorado přehrálo Calgary jednoznačně 6:2 a vede v sérii 2:1. Útočník Avalanche Nathan MacKinnon, který ve druhém duelu zaznamenal v prodloužení vítěznou trefu, nasbíral tři body za dva góly a přihrávku. Brankář neúspěšných Flames David Rittich zůstal na střídačce, jeho spoluhráč Michael Frolík byl u jednoho inkasovaného gólu.

1. kolo play off NHL:

--------

Východní konference - 3. zápasy:

Carolina - Washington 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky: 10. a 27. Foegele, 32. a 50. Hamilton, 56. B. McGinn. Střely na branku: 45:18. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 59:57 minut, z 18 střel neinkasoval a měl úspěšnost zásahů 100 procent. Diváci: 18.783. Hvězdy zápasu: 1. Foegele, 2. Hamilton, 3. J. Staal (všichni Carolina). Stav série: 1:2.

Toronto - Boston 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Branky: 23. T. Moore, 31. Matthews, 38. Johnsson - 24. Krejčí, 40. Coyle. Střely na branku: 34:36. Diváci: 19.611. Hvězdy zápasu: 1. Johnsson, 2. Andersen (oba Toronto), 3. Coyle (Boston). Stav série: 2:1.

Západní konference - 3. zápasy:

Dallas - Nashville 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 38. Zuccarello, 49. Seguin - 24. Grimaldi, 35. F. Forsberg, 52. Mikael Granlund. Střely na branku: 42:28. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. F. Forsberg (oba Nashville), 3. Seguin (Dallas). Stav série: 1:2.

Colorado - Calgary 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Branky: 9. a 14. MacKinnon, 17. Makar, 28. Nieto, 33. Rantanen, 41. E. Johnson - 29. Bennett, 42. Brodie. Střely na branku: 56:29. Diváci: 18.098. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Rantanen, 3. Makar (všichni Colorado). Stav série: 2:1.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Mark Stone (Vegas) 3 8 (6+2) 2. P. Stastny (Vegas) 3 8 (2+6) 3. Pacioretty (Vegas) 3 6 (2+4) 4. Eberle (NY Islanders) 3 5 (3+2) 5. Duchene (Columbus) 3 5 (2+3) 6. Byfuglien (Winnipeg) 3 5 (1+4) 7. E. Karlsson (San Jose) 3 5 (0+5) 8. Bäckström (Washington) 3 4 (3+1) Laine (Winnipeg) 3 4 (3+1) MacKinnon (Colorado) 3 4 (2+2) 22. Hertl (San Jose) 3 3 (2+1)